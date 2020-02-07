Живущие в Балтии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Александр Вильф



Все расходы, в том числе на доставку денежных средств, берет на себя российское правительство, сообщили в Кремле. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает



Выплаты будут произведены в апреле – мае этого года. Денежные средства в размере 75 тысяч рублей получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Литвы, Латвии и Эстонии и относящиеся к следующим категориям:



- инвалиды и ветераны ВОВ; Все расходы, в том числе на доставку денежных средств, берет на себя российское правительство, сообщили в Кремле. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Кремля.Выплаты будут произведены в апреле – мае этого года. Денежные средства в размере 75 тысяч рублей получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Литвы, Латвии и Эстонии и относящиеся к следующим категориям:- инвалиды и ветераны ВОВ; - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;



- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;



- вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.



В пресс-службе Кремля заявили, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто получат по 50 тысяч рублей.



Все расходы, в том числе на доставку единовременной выплаты, берет на себя российское правительство.



Заявления балтийских республик об "оккупации"



В странах Балтии политическая элита регулярно заявляет о борьбе с последствиями "советской оккупации" и требует возмещения "ущерба", а также критикует мероприятия, которые проводит Москва по случаю Великой Победы.



Россия подчеркивала, что у балтийских республик нет правовых оснований что-либо требовать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла претензии Литвы, Латвии и Эстонии абсурдными.



Россия не раз заявляла, что присоединение Прибалтики к СССР в 1940 году не противоречило ни одному пункту международного права того времени. Между странами не было военного конфликта, а местные власти не препятствовали советским войскам войти на территории республик и выражали очевидное согласие. Кроме того, на протяжении советского периода на территории Литвы, Латвии и Эстонии действовали национальные органы власти.



В интервью Sputnik Литва публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень отмечал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне некоторые западные политики уже используют для спекуляций. lt.sputniknews.ru Категории: в Европе, история, общество Ключевые слова: ветераны, помощь — статья прочитана 155 раз Комментарии