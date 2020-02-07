В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля 🔊 Воспроизвести



Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили



Министр государственных активов Польши Яцек Сасин в четверг в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России. По его словам, ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика. По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 миллионов тонн. Более 70% этого объема завезено из России. Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из РФ в Польшу, являются Węglokoks (Углекокс) и Польская энергетическая группа (PGE). Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.Министр государственных активов Польши Яцек Сасин в четверг в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России. По его словам, ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика. По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 миллионов тонн. Более 70% этого объема завезено из России. Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из РФ в Польшу, являются Węglokoks (Углекокс) и Польская энергетическая группа (PGE). "В случае сокращения или даже полного отказа Польши от кузбасского угля компании будут перенаправлять высвободившиеся объёмы на другие рынки. Наиболее перспективным направлением будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. ... Очень перспективные направления – Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объем поставок. Есть информация, что Япония в ближайшие пять лет планирует построить около 22 угольных электростанций нового поколения", – уточнили в департаменте.



В пресс-службе отметили, что значительная часть поставок кузбасского угля сегодня идет в Республику Корея, Японию, Китай, на Тайвань. В департаменте заметили, что уголь Кузбасса на мировых рынках давно известен как высококачественное топливо, использование которого даёт энергетикам возможность держать пресс растущих экологических требований. Кроме этого кузбасский уголь конкурентоспособен по цене, а надёжность поставок известна партнёрам свыше 60 стран мира.



По данным ФТС России, за январь–ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов. Крупнейшие экспортёры – "СДС-Уголь", КТК, "Кузбассразрезуголь", "Каракан Инвест".



Ранее активисты польского шахтерского профсоюза "Август 80" перекрыли железнодорожную линию у принадлежащей компании Tauron электростанции "Лазиска" на востоке страны, протестуя против импорта угля из России. Шахтерские профсоюзы планируют 17 февраля начать предупредительную забастовку, а 28 февраля провести уличную акцию протеста в Варшаве. Они требуют повышения зарплат в отрасли и прекращения снижения объема добычи угля в Польше. РИА Новости Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: поставки, уголь, Кузбасс География: Польша — статья прочитана 199 раз Комментарии