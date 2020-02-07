Загрузка... Оправдание Трампа, конец импичмента и новый теракт в Израиле ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 07.02.2020 🔊 Воспроизвести



Ну, с провалом!



Импичмент, о бесперспективности которого твердили не только члены республиканской партии США, но и все здравомыслящие политологи мира, действительно не прошёл.



“Как и ожидалось, Сенат оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям предъявленного обвинения”, — не без издёвки констатировал информационный портал Breitbart, разбавив репортаж о процессе вереницей твитов от американских политических деятелей.



Первый пост был, естественно, от виновника торжества: Дональд Трамп назвал результат голосования в Сенате “победой нашей страны” и пообещал ровно в полдень по Вашингтонскому времени выступить с речью, в которой собирался раздать всем сёстрам по серьгам.



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В Израиле совершён теракт с помощью автомобиля-тарана Импичмент, о бесперспективности которого твердили не только члены республиканской партии США, но и все здравомыслящие политологи мира, действительно не прошёл.“Как и ожидалось, Сенат оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям предъявленного обвинения”, — не без издёвки констатировал информационный портал Breitbart, разбавив репортаж о процессе вереницей твитов от американских политических деятелей.Первый пост был, естественно, от виновника торжества: Дональд Трамп назвал результат голосования в Сенате “победой нашей страны” и пообещал ровно в полдень по Вашингтонскому времени выступить с речью, в которой собирался раздать всем сёстрам по серьгам.* * *



Как сообщает одна из ведущих газет страны Haaretz, полицейские, ведущие расследование, считают, что “террорист, предположительно арабской национальности, действовал избирательно, целясь машиной именно в военнослужащих”, группа которых стояла отдельно от гражданских.



Все пострадавшие были новобранцами, призванными в армию в ноябре 2019 года. Военнослужащие совершали прогулку по Иерусалиму после присяги около Стены Плача.



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Ушёл голливудский Спартак



В США на 104-м году жизни скончался легендарный американский киноактёр Кирк Дуглас, сыгравший в более чем в 90 фильмах, главным из которых для его карьеры стал, конечно, “Спартак” Стенли Кубрика.



Он родился в 1916 году в Нью-Йорке в еврейской семье, перебравшейся в Штаты из Могилевской губернии Российской империи. Сниматься в кино начал в 1940-х годах. В 1949 году был впервые номинирован на “Оскар” за роль в фильме “Чемпион”.



Впоследствии на эту престижную награду номинирован был ещё дважды, однако получил статуэтку, в конце концов, не за воплощение на экране какого-то конкретного образа, а “по совокупности заслуг перед кинематографом”. Было это в 1996 году. Его активная карьера завершилась в 2000 году.



Подробнее на В ночь на 6 февраля в Иерусалиме недалеко от старой железнодорожной станции произошёл теракт: автомобиль на большой скорости выскочил на тротуар и совершил наезд на группу стоявших там молодых людей. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадали 14 человек, все они оказались солдатами израильской армии.Как сообщает одна из ведущих газет страны Haaretz, полицейские, ведущие расследование, считают, что “террорист, предположительно арабской национальности, действовал избирательно, целясь машиной именно в военнослужащих”, группа которых стояла отдельно от гражданских.Все пострадавшие были новобранцами, призванными в армию в ноябре 2019 года. Военнослужащие совершали прогулку по Иерусалиму после присяги около Стены Плача.* * *В США на 104-м году жизни скончался легендарный американский киноактёр Кирк Дуглас, сыгравший в более чем в 90 фильмах, главным из которых для его карьеры стал, конечно, “Спартак” Стенли Кубрика.Он родился в 1916 году в Нью-Йорке в еврейской семье, перебравшейся в Штаты из Могилевской губернии Российской империи. Сниматься в кино начал в 1940-х годах. В 1949 году был впервые номинирован на “Оскар” за роль в фильме “Чемпион”.Впоследствии на эту престижную награду номинирован был ещё дважды, однако получил статуэтку, в конце концов, не за воплощение на экране какого-то конкретного образа, а “по совокупности заслуг перед кинематографом”. Было это в 1996 году. Его активная карьера завершилась в 2000 году.Подробнее на FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: в мире, общество, политика Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 170 раз Комментарии