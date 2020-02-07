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Задержан бразилец, подозреваемый в убийстве литовца – МИД



Гражданин Бразилии, подозреваемый в убийстве литовского туриста, был задержан на месте преступления, подтвердила в пятницу представитель Министерства иностранных дел (МИД) Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Как сообщила BNS представитель МИД, генеральный консул Литвы в Сан-Паулу получил официальное подтверждение полиции Рио де Жанейро о том, что в городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) был убит гражданин Литвы.

Произошедшее расследует местная полиция.

Консул отправил литовской полиции информационное сообщение о случившемся с просьбой информировать близких.

В четверг вечером поступило сообщение о том, что к югу от Рио де Жанейро был убит один литовский турист, есть подозрения, что его жена была изнасилована.

Как сообщили СМИ, полиция отметила, что труп Адама Жиндула был обнаружен в арендованных им апартаментах, а его партнерша заявила полиции, что была изнасилована. Женщина доставлена в больницу.

Службы не комментировали возможных мотивов нападения и не представили никаких деталей.

Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, А. Жиндул и его жена, гражданка Бразилии, арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прая до Соно, его можно достичь только на небольшой яхте или через лесную тропу.

Прая до Соно находится в 26 километрах от Парати – живописного городка в колониальном стиле. Городок, находящийся в нескольких часах от Рио де Жанейро популярен среди туристов.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: убийство, МИД, Бразилия
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добавлена сегодня, 7 февраля, 11:30

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