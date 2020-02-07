Задержан бразилец, подозреваемый в убийстве литовца – МИД 🔊 Воспроизвести



Гражданин Бразилии, подозреваемый в убийстве литовского туриста, был задержан на месте преступления, подтвердила в пятницу представитель Министерства иностранных дел (МИД) Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.



Как сообщила BNS представитель МИД, генеральный консул Литвы в Сан-Паулу получил официальное подтверждение полиции Рио де Жанейро о том, что в городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) был убит гражданин Литвы.



Произошедшее расследует местная полиция.



Консул отправил литовской полиции информационное сообщение о случившемся с просьбой информировать близких.



В четверг вечером поступило сообщение о том, что к югу от Рио де Жанейро был убит один литовский турист, есть подозрения, что его жена была изнасилована.



Как сообщили СМИ, полиция отметила, что труп Адама Жиндула был обнаружен в арендованных им апартаментах, а его партнерша заявила полиции, что была изнасилована. Женщина доставлена в больницу.



Службы не комментировали возможных мотивов нападения и не представили никаких деталей.



Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, А. Жиндул и его жена, гражданка Бразилии, арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прая до Соно, его можно достичь только на небольшой яхте или через лесную тропу.



Прая до Соно находится в 26 километрах от Парати – живописного городка в колониальном стиле. Городок, находящийся в нескольких часах от Рио де Жанейро популярен среди туристов. Гражданин Бразилии, подозреваемый в убийстве литовского туриста, был задержан на месте преступления, подтвердила в пятницу представитель Министерства иностранных дел (МИД) Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.Как сообщила BNS представитель МИД, генеральный консул Литвы в Сан-Паулу получил официальное подтверждение полиции Рио де Жанейро о том, что в городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) был убит гражданин Литвы.Произошедшее расследует местная полиция.Консул отправил литовской полиции информационное сообщение о случившемся с просьбой информировать близких.В четверг вечером поступило сообщение о том, что к югу от Рио де Жанейро был убит один литовский турист, есть подозрения, что его жена была изнасилована.Как сообщили СМИ, полиция отметила, что труп Адама Жиндула был обнаружен в арендованных им апартаментах, а его партнерша заявила полиции, что была изнасилована. Женщина доставлена в больницу.Службы не комментировали возможных мотивов нападения и не представили никаких деталей.Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, А. Жиндул и его жена, гражданка Бразилии, арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прая до Соно, его можно достичь только на небольшой яхте или через лесную тропу.Прая до Соно находится в 26 километрах от Парати – живописного городка в колониальном стиле. Городок, находящийся в нескольких часах от Рио де Жанейро популярен среди туристов. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: убийство, МИД, Бразилия — статья прочитана 168 раз Комментарии