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Сборные Португалии, Испании, России и Казахстана уже с билетами в Литву





Сборные Португалии, Испании, России и Казахстана стали победителями своих отборочных групп в элитном раунде квалификации чемпионата мира по мини-футболу (футзал ФИФА).

Таким образом, они вышли в финальный турнир, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.

Команды, занявшие четыре вторых места — сборные Финляндии, Сербии, Хорватии и Чехии — продолжат борьбу в стыковых матчах (9 и 12 апреля). Команды разобьют на две пары (Финляндия — Сербия, Хорватия — Чехия). Они сыграют дома и в гостях, и победители двухматчевых поединков выйдут в финальную стадию. Еще одну путевку от Европы получила хозяйка турнира Литва.

Отметим, что сборная Финляндии начала отбор с предварительного раунда и еще ни разу не участвовала в крупном турнире.

Действующим победителем мирового первенства является Аргентина. В финальном матче ЧМ-2016 со счетом 5:4 южноамериканцы переиграли Россию, сообщает amfr.ru.

Ранее "Обзор" рассказывал о презентации эмблемы предстоящего чемпионата мира.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, Россия, футзал, Чемпионат мира по футзалу
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добавлена сегодня, 7 февраля, 09:50

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