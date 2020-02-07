Сборные Португалии, Испании, России и Казахстана уже с билетами в Литву 🔊 Воспроизвести







Сборные Португалии, Испании, России и Казахстана стали победителями своих отборочных групп в элитном раунде квалификации чемпионата мира по мини-футболу (футзал ФИФА).



Таким образом, они вышли в финальный турнир, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.



Команды, занявшие четыре вторых места — сборные Финляндии, Сербии, Хорватии и Чехии — продолжат борьбу в стыковых матчах (9 и 12 апреля). Команды разобьют на две пары (Финляндия — Сербия, Хорватия — Чехия). Они сыграют дома и в гостях, и победители двухматчевых поединков выйдут в финальную стадию. Еще одну путевку от Европы получила хозяйка турнира Литва.



Отметим, что сборная Финляндии начала отбор с предварительного раунда и еще ни разу не участвовала в крупном турнире.



Действующим победителем мирового первенства является Аргентина. В финальном матче ЧМ-2016 со счетом 5:4 южноамериканцы переиграли Россию, сообщает



Ранее "Обзор" рассказывал о Таким образом, они вышли в финальный турнир, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.Команды, занявшие четыре вторых места — сборные Финляндии, Сербии, Хорватии и Чехии — продолжат борьбу в стыковых матчах (9 и 12 апреля). Команды разобьют на две пары (Финляндия — Сербия, Хорватия — Чехия). Они сыграют дома и в гостях, и победители двухматчевых поединков выйдут в финальную стадию. Еще одну путевку от Европы получила хозяйка турнира Литва.Отметим, что сборная Финляндии начала отбор с предварительного раунда и еще ни разу не участвовала в крупном турнире.Действующим победителем мирового первенства является Аргентина. В финальном матче ЧМ-2016 со счетом 5:4 южноамериканцы переиграли Россию, сообщает amfr.ru. Ранее "Обзор" рассказывал о презентации эмблемы предстоящего чемпионата мира. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Россия, футзал, Чемпионат мира по футзалу — статья прочитана 32 раза Комментарии