|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
У берегов Эстонии затонул российский траулер
В территориальных водах Эстонии затонул российский рыболовный траулер, члены команды спасены, сообщает RT.
«В четверг в 23:40 российский рыболовный траулер передал сигнал бедствия в 15 милях к северу от полуострова Юминда, на борту семь человек. С судна по радио передали сигнал бедствия и координаты. В Центре наблюдения за морем выяснили, что речь идет о неполадке в рулевом управлении, два отсека корабля уже затоплены. Судно легло в дрейф, и через некоторое время пропало электричество», — приводит ERR сообщение Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Отмечается, что танкер под флагом Либерии принял на борт терпящий бедствие экипаж. Сообщается, что все спасённые — граждане России.
Финское издание Ilta-Sanomat пишет, что в спасательной операции принимали участие как финские, так и эстонские спасательные группы, также были привлечены вертолёты.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: катастрофа, траулер, рыболовы
География: Эстония
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|