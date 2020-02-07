Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи, где 7 февраля встретится с Путиным 🔊 Воспроизвести Александр Лукашенко в аэропорту Сочи



Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, передает корреспондент







В Сочи 7 февраля состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, передает корреспондент БЕЛТА В Сочи 7 февраля состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества. Как сообщалось, о планируемой встрече с Президентом России Александр Лукашенко рассказал 4 февраля во время общения с журналистами. "Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - сказал белорусский лидер.



Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов в межгосударственном сотрудничестве. Они, в частности, касаются вопросов формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов - газа и нефти.



Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на большой дисбаланс в белорусско-российском товарообороте: "У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают".



В целом глава государства еще раз призвал к конструктивному сотрудничеству. "Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. - Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде", - резюмировал он. belta.by Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Путин, встреча, Лукашенко, разногласия — статья прочитана 136 раз Комментарии