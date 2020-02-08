В РПЦ предупредили о мошенниках, освящающих маски от коронавируса 🔊 Воспроизвести



Смоленская епархия предупредила жителей региона, что предложение "освятить" амулеты и медицинские маски для лучшей защиты от коронавируса является мошенничеством, сообщает



Как сообщается на сайте епархии, объявление о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от заболевания коронавирусом было размещено на портале avito.ru. В тексте объявления продавец за определенную доплату предлагает покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника.



"Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для "увеличения их зоны действия" является кощунственным, так как противоречит учению церкви о святости и освящении. Призываем дорогих смолян быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным действиям злоумышленников", - говорится в сообщении. Смоленская епархия предупредила жителей региона, что предложение "освятить" амулеты и медицинские маски для лучшей защиты от коронавируса является мошенничеством, сообщает РИА Новости Как сообщается на сайте епархии, объявление о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от заболевания коронавирусом было размещено на портале avito.ru. В тексте объявления продавец за определенную доплату предлагает покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника."Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для "увеличения их зоны действия" является кощунственным, так как противоречит учению церкви о святости и освящении. Призываем дорогих смолян быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным действиям злоумышленников", - говорится в сообщении. Там добавляется, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, потерявшим близких в результате вспышки коронавирусной инфекции.



Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 скончались. РИА Новости Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, РПЦ, пандемия География: Россия — статья прочитана 104 раза Комментарии