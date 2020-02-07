Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении переписать международный порядок

Министр обороны США Марк Эспер вновь выступил с обвинениями в адрес России и Китая, приписав Москве и Пекину давление на другие страны и стремление "переписать международный порядок", передает ТАСС. Соответствующие утверждения Эспер сделал в четверг, выступая в Университете имени Джонса Гопкинса с речью о принятой администрацией США два года назад Стратегии национальной обороны.
Глава Пентагона назвал РФ и КНР "ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы". Эспер заявил о якобы имевшем место со стороны Москвы и Пекина "нарушении суверенитета своих соседей, небольших государств" с целью "получения стратегических преимуществ".
В числе приписываемых России методик министр назвал "гибридную войну как средство расширения регионального влияния", а также "злонамеренные кибероперации", о которых в Вашингтоне говорят со времени расследования будто бы происходившего вмешательства в президентские выборы 2016 года и подтверждение которым не нашла комиссия спецпрокурора, бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. Китай же глава Минобороны обвинил в "краже интеллектуальной собственности" и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы "Один пояс - один путь".
Как ранее отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, действия, которые США считают недопустимыми для других, однако входят в число их собственных полномочий, согласно продвигаемой Вашингтоном доктрины "порядка, основанного на правилах", подменяющего собой международное право. В числе таких "полномочий", указывал Патрушев, военные интервенции в другие страны, вмешательство в их внутренние дела.
В Пекине также уже отвечали на обвинения США, отмечая, что они полностью безосновательны, а стратегия Белого дома - "ложная и насильственная". На международной арене, как подчеркивала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай занимается "справедливой борьбой" за свои неотъемлемые права.
Как ранее отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, действия, которые США считают недопустимыми для других, однако входят в число их собственных полномочий, согласно продвигаемой Вашингтоном доктрины "порядка, основанного на правилах", подменяющего собой международное право. В числе таких "полномочий", указывал Патрушев, военные интервенции в другие страны, вмешательство в их внутренние дела.
В Пекине также уже отвечали на обвинения США, отмечая, что они полностью безосновательны, а стратегия Белого дома - "ложная и насильственная". На международной арене, как подчеркивала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай занимается "справедливой борьбой" за свои неотъемлемые права.