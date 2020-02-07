Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении переписать международный порядок 🔊 Воспроизвести Министр обороны США Марк Эспер © Zach Gibson/Getty Images



Министр обороны США Марк Эспер вновь выступил с обвинениями в адрес России и Китая, приписав Москве и Пекину давление на другие страны и стремление "переписать международный порядок", передает



Глава Пентагона назвал РФ и КНР "ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы". Эспер заявил о якобы имевшем место со стороны Москвы и Пекина "нарушении суверенитета своих соседей, небольших государств" с целью "получения стратегических преимуществ". Министр обороны США Марк Эспер вновь выступил с обвинениями в адрес России и Китая, приписав Москве и Пекину давление на другие страны и стремление "переписать международный порядок", передает ТАСС . Соответствующие утверждения Эспер сделал в четверг, выступая в Университете имени Джонса Гопкинса с речью о принятой администрацией США два года назад Стратегии национальной обороны.Глава Пентагона назвал РФ и КНР "ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы". Эспер заявил о якобы имевшем место со стороны Москвы и Пекина "нарушении суверенитета своих соседей, небольших государств" с целью "получения стратегических преимуществ". В числе приписываемых России методик министр назвал "гибридную войну как средство расширения регионального влияния", а также "злонамеренные кибероперации", о которых в Вашингтоне говорят со времени расследования будто бы происходившего вмешательства в президентские выборы 2016 года и подтверждение которым не нашла комиссия спецпрокурора, бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. Китай же глава Минобороны обвинил в "краже интеллектуальной собственности" и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы "Один пояс - один путь".



Как ранее отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, действия, которые США считают недопустимыми для других, однако входят в число их собственных полномочий, согласно продвигаемой Вашингтоном доктрины "порядка, основанного на правилах", подменяющего собой международное право. В числе таких "полномочий", указывал Патрушев, военные интервенции в другие страны, вмешательство в их внутренние дела.



В Пекине также уже отвечали на обвинения США, отмечая, что они полностью безосновательны, а стратегия Белого дома - "ложная и насильственная". На международной арене, как подчеркивала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай занимается "справедливой борьбой" за свои неотъемлемые права. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, нато, Китай, учения — статья прочитана 102 раза Комментарии