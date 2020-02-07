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Пассажир с подозрением на вирус из Вильнюсского аэропорта доставлен в больницу – Минздрав



Прилетевший из США через Варшаву в Вильнюсский аэропорт пассажир с подозрением на инфекционное заболевание доставлен в Центр инфекционных заболеваний клиники Сантарос.

"Пассажир в инфекционной больнице. Медики проверят симптомы, возможно, возьмут образец и примут решение, госпитализировать его или отпустить. Здоровье пассажиров проверено, почти все они уже отпущены", – сказала BNS пресс-атташе министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене ранее сказала BNS, что на основании того, откуда этот мужчина прибыл, и на основании предварительных данных, его случай не связан с коронавирусом, который распространяется в Китае и за его пределами.
По его словам, пассажир сам еще из Варшавы связался с частной клиникой из-за недомогания, ее представители передали информацию НЦОЗ.

Возникшая месяц назад в китайском Ухане вспышка нового коронавируса к четвергу уже унесла в Ките 563 человеческих жизни, официальное число заразившихся вирусом приближается к 30 тысячам. Вирус зарегистрирован и в других странах Азии, Европы, в США.

Опасаясь вероятной вспышки заболеваний, литовские ведомства приняли дополнительные меры безопасности, в трех аэропортах и Клайпедском морском порту дежурят сотрудники НЦОЗ.

Эксперты по здравоохранению подчеркивают, что смертность от нового вируса 2019-nCoV составляет около 2% – это намного ниже смертности от SARS, который 17 лет назад убивал примерно 10% заразившихся им людей.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
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добавлена вчера, 6 февраля, 18:31

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