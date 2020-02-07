В Литве безопасно, утверждает полиция после статьи Fox News о масштабе убийств 🔊 Воспроизвести



Жить в Литве и посещать страну вполне безопасно, говорит заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис.



"Могу утверждать, что абсолютно на всей территории Литвы безопасно (...) Тому, как безопасно живут литовцы, многие должны позавидовать, и особенно тот портал, который утверждает обратное", – сказал журналистам в четверг один из руководителей полиции.



Он сказал это после того, как американский канал Fox News в среду обнародовал статью, в которой говорится, что три крупнейших города Литвы лидируют во всей Европе по показателю убийств.



"Мы не считаем, что это правда. Важный момент в том, что каждое государство, предоставляя статистику, ведет подсчет очень по-разному – одни подсчитывают убийства, другие – убийства с оружием, погибших в авариях людей", – сказал Э. Шилерис. Жить в Литве и посещать страну вполне безопасно, говорит заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис."Могу утверждать, что абсолютно на всей территории Литвы безопасно (...) Тому, как безопасно живут литовцы, многие должны позавидовать, и особенно тот портал, который утверждает обратное", – сказал журналистам в четверг один из руководителей полиции.Он сказал это после того, как американский канал Fox News в среду обнародовал статью, в которой говорится, что три крупнейших города Литвы лидируют во всей Европе по показателю убийств."Мы не считаем, что это правда. Важный момент в том, что каждое государство, предоставляя статистику, ведет подсчет очень по-разному – одни подсчитывают убийства, другие – убийства с оружием, погибших в авариях людей", – сказал Э. Шилерис. Он также сказал, что в стране наметилась тенденция к снижению убийств – в прошлом году было зафиксировано 97 убийств во всей Литве.



"Это самое низкое число с 1980 года. Такого низкого числа еще никогда не было", – сказал представитель полиции.



По словам Э. Шилериса, в стране убийства происходят чаще всего во время бытовых конфликтов, а не в общественных местах.



"И горожане, и гости городов должны чувствовать себя в безопасности", – сказал Э. Шилерис.



Он также добавил, что статистику убийств можно ещё снизить.



"Меньше пить нужно", – отметил Э. Шилерис.



На пресс-конференции он сказал, что в столице в 2018 году было совершено девять убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 7, два из них не раскрыты.



Между тем в 2019 году в Вильнюсе зафиксировано 18 убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 6, два из которых не раскрыты. BNS Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: полиция, Fox News, публикация, комиссар География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии