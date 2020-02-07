|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Белорусы Крыма просят Лукашенко открыть в регионе консульство
Белорусская община Крыма обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив его открыть консульство в регионе. Об этом пишет 24КРЫМ со ссылкой на RT.
"Просим вас рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь", - приводит РИА Новости цитату из открытого письма общины.
Отмечается, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму белорусов "регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому".
Община выразила надежду на поддержку инициативы президентом Белоруссии.
Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Белоруссией.
crimea24.tv
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|