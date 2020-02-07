Белорусы Крыма просят Лукашенко открыть в регионе консульство 🔊 Воспроизвести



Белорусская община Крыма обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив его открыть консульство в регионе. Об этом пишет



"Просим вас рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь", - приводит РИА Новости цитату из открытого письма общины.



Отмечается, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму белорусов "регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому".



Община выразила надежду на поддержку инициативы президентом Белоруссии.



Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Белоруссией. Белорусская община Крыма обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив его открыть консульство в регионе. Об этом пишет 24КРЫМ со ссылкой на RT."Просим вас рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь", - приводит РИА Новости цитату из открытого письма общины.Отмечается, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму белорусов "регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому".Община выразила надежду на поддержку инициативы президентом Белоруссии.Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Белоруссией. crimea24.tv Категории: политика, общество Ключевые слова: Лукашенко, Крым, обращение, белорусы — статья прочитана 177 раз Комментарии