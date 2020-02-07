Fortum может отказаться от теплового бизнеса в странах Балтии 🔊 Воспроизвести



Финский концерн Fortum может отказаться от бизнеса выработки и поставок тепла в странах Балтии, Польше и одном из регионов Финляндии.



Fortum сообщает, что, по предварительным данным, темпы роста и стоимость бизнеса централизованного отопления и охлаждения могли бы быть выше, если бы управление им и владельцы были альтернативными.



"Придерживаясь своей стратегии и постоянного пересмотра портфеля бизнеса, Fortum решил взвесить стратегические возможности бизнеса централизованного отопления и охлаждения в странах Балтии, Польше и финском регионе Ярвенпяа, включая и вероятное его выделение", – говорится в сообщении.



Глава компании Fortum Heat Lietuva Виталиюс Жута сказал, что пока рассматривается только возможность ухода Fortum из Литвы, но окончательного решения нет. Он сказал, что не может предоставить более подробные комментарии. Финский концерн Fortum может отказаться от бизнеса выработки и поставок тепла в странах Балтии, Польше и одном из регионов Финляндии.Fortum сообщает, что, по предварительным данным, темпы роста и стоимость бизнеса централизованного отопления и охлаждения могли бы быть выше, если бы управление им и владельцы были альтернативными."Придерживаясь своей стратегии и постоянного пересмотра портфеля бизнеса, Fortum решил взвесить стратегические возможности бизнеса централизованного отопления и охлаждения в странах Балтии, Польше и финском регионе Ярвенпяа, включая и вероятное его выделение", – говорится в сообщении.Глава компании Fortum Heat Lietuva Виталиюс Жута сказал, что пока рассматривается только возможность ухода Fortum из Литвы, но окончательного решения нет. Он сказал, что не может предоставить более подробные комментарии. "Мне нечего добавить, то есть рассматривается возможность, не приняты никакие решения (...) Они точно не приняты, в этом году будут предприняты соответствующие исследования и так далее, после чего могут быть приняты решения", – сказал В. Жута.



Концерн Fortum сообщил, что этому бизнесу принадлежит и построенная совместно с Ignitis grupe когенерационная электростанция на отходах в Каунасе.



Менеджер Ignitis grupe по проектам когенерационных электростанций, глава Департамента решений по тепловой энергии и электроэнергии компании Нериюс Расбурскис сказал BNS, что у него нет больше никакой информации о планах Fortum.



"Насколько я понимаю, они не уходят, а лишь пересматривают стратегию. Наш проект идет по плану, нет никаких действий с их стороны", – сказал BNS Н. Расбурскис.



Как сообщает Fortum, в странах Балтии компания производит тепло и поставляет его эстонским городам Тарту и Пярну, латвийским Даугавпилсу и Елгаве, а также литовской Клайпеде. Кроме того, у концерна в этих странах четыре когенерационных электростанции, одна из них в Клайпеде, он также упоминает и электростанцию, построенную в Каунасе совместно с Ignitis grupe.



По утверждению Fortum, в 2019 году в странах Балтии он продал 1,5 тераватт-часа тепловой энергии и 0,6 тераватт-часа электроэнергии, а общая прибыль от этого бизнеса до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) была 66 млн евро.



В Литве в группу Fortum входят головная компания Fortum Heat Lietuva и ее "дочки" Fortum Klaipeda (95% акций), Fortum Joniskio energija (66,2%), Fortum Svencioniu energija (50%). Группе также принадлежит 49% акций Каунасской когенерационной электростанции и 19,47% предприятия Klaipedos energija.



100% акций Fortum Heat Lietuva принадлежит голландскому холдингу Fortum Holding, который, в свою очередь, принадлежит финскому концерну Fortum. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Балтия, энергетика, Fortum — статья прочитана 119 раз Комментарии