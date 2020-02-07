Отопление без эмиссии СО2: как немцев побуждают экологично обогревать дома 🔊 Воспроизвести



При общем снижении выбросов СО2 эмиссия углекислого газа в жилищной сфере Германии остается на прежнем высоком уровне. Немецкое правительство решило изменить ситуацию, сообщает



К концу 2019 года эмиссия СО2 в Германии была на 35% меньше, чем в 1990-м. Цель была, правда, 40%, но и показатель в 35% оказался для многих экспертов и политиков приятным сюрпризом. Сокращение выбросов парниковых газов всего за один год на 50 млн тонн достигнуто главным образом за счет значительного уменьшения угольной электрогенерации. При общем снижении выбросов СО2 эмиссия углекислого газа в жилищной сфере Германии остается на прежнем высоком уровне. Немецкое правительство решило изменить ситуацию, сообщает DW К концу 2019 года эмиссия СО2 в Германии была на 35% меньше, чем в 1990-м. Цель была, правда, 40%, но и показатель в 35% оказался для многих экспертов и политиков приятным сюрпризом. Сокращение выбросов парниковых газов всего за один год на 50 млн тонн достигнуто главным образом за счет значительного уменьшения угольной электрогенерации.



Причем выбросы парниковых газов в этом секторе не уменьшаются, а даже слегка увеличиваются. Чтобы изменить ситуацию, немецкое правительство приняло в рамках своего так называемого климатического пакета целый ряд мер, стимулирующих немцев переводить свои жилища на СО2-нейтральные системы отопления.



Чем сейчас топят немцы?



Значительная эмиссия СО2 немецким жилым фондом объясняется тем, что топят в Германии преимущественно газом и соляркой. Эти два углеводородных носителя обеспечивают теплом более трех четвертей немецкого жилого фонда. При этом на газ приходится примерно 46%, на солярку - около 30%.



Газовые котлы экологичнее, чем дизельные. Содержать в тепле за счет газа один кв.м жилой площади в 70-метровой квартире равнозначно эмиссии 36 кг СО2 в год, в односемейном доме размером 110 кв.м - 39. Если же топить соляркой, то цифры значительно больше: 48 кг в первом и 51 кг во втором случае. Для сравнения: при использовании теплового насоса эквивалент выброса СО2 в обоих случаях - всего 7 кг.



Так измеряют эмиссию СО2 дизельного котла



До сих пор, однако, тепловые насосы и пеллетные котлы, также считающиеся особенно экологичными, занимают на отопительном рынке Германии маргинальное положение. Их доля - 3,4% и 2,8% соответственно. И если домовладельцы в прошлом решали заменить свой старый дизельный котел на более современный и экономичный, то в 80% случаев переходили на газ. Тепловые насосы пока еще очень дорого стоят, их делают на заказ, серийного производства нет, а пеллетные котлы требуют регулярного обслуживания.



Но очень многие домовладельцы вообще не торопятся модернизировать свои системы отопления. По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) за 2019 год, из без малого 6 млн имеющихся в Германии односемейных жилых домов с дизельным отоплением около 2 млн находятся рядом с магистральным газом и могли бы без проблем к нему подключиться.



Система субсидий и налоговых льгот



С 2020 года принять решение в пользу более экологичной системы отопления стало проще. В "климатическом пакете" правительства заложена для этого расписанная с немецкой педантичностью система налоговых льгот и государственных субсидий.



Правда, на финансовую поддержку теперь не могут рассчитывать те, кто хотели бы заменить старый дизельный котел на новый - чисто газовый. Прямые дотации или налоговые льготы предусмотрены исключительно для перехода на обогрев жилищ за счет возобновляемых источников энергии или при помощи гибридных систем.



Многим дизельным котлам в Германии по 20 и больше лет



Если речь идет о гибридном отоплении, например, газовом котле в дополнение к отопительному насосу или солнечной батарее, которые должны как минимум на 25% обеспечивать жилье теплом, то дотация чуть меньше - 40%. Поощряется и установка таких газовых котлов, которые не позднее, чем через два года будут дополнены возобновляемыми отопительными системами (renewable ready).



Существенные налоговые льготы предусмотрены в "климатическом пакете" для тех, кто проводит энергетическую модернизацию своего жилища - вставляет новые окна и двери, изолирует внешние стены, встраивает современные системы вентиляции. 20% таких расходов в пределах 200 000 евро, то есть максимум 40 000 евро, допускается в течение трех лет списывать с налогов - по 7% в первые два года и 6% в третий. Списывать с налогов можно и гонорары за консультацию у специалистов по вопросам энергетической модернизации.



"Пряник" и "кнут" экологического поворота



Чтобы побудить немцев к отказу от углеводородов для отопления их жилищ, правительство Германии использует не только "пряник" госдотаций, но и ценовой "кнут". Начиная с 2021 года, за эмиссию СО2 при использовании ископаемых энергоносителей на транспорте и в жилищном секторе будет взиматься плата. В первый год она будет умеренная - 25 евро за тонну углекислого газа. Затем шаг за шагом эта цена возрастет до 55 евро в 2025 году, а в 2026-м устанавливается коридор в 55-65 евро за тонну.



Для конечных потребителей газа и дизельного топлива это равнозначно повышению цен в первый год примерно на 7%, а в 2025-м - на 15% в сравнении с сегодняшними. В абсолютных цифрах это означает, что при расходе 20 000 литров солярки в год для отопления небольшого односемейного дома его обитателям придется заплатить в течение пяти лет на 1200 евро больше, чем без введения платы за эмиссию СО2.



И это касается не только солярки, но и газа, экологический баланс которого с повышением доли СПГ из сланцевой добычи будет становиться все хуже и хуже.



Дизельные котлы уходят в прошлое



Кроме того, с 2026 года в Германии будет действовать запрет на установку в новых домах чисто дизельных систем отопления или замену старых на новые. Можно будет ставить только гибридные котлы, то есть, как и в случае с газовыми, такие, которые дополняются СО2-нейтральными системами.



"Климатический пакет", однако, предусматривает целый ряд исключений - для зданий, объявленных памятниками старины, для фахверковых домов, в случае очевидной нецелесообразности, а еще для домовладельцев, для которых экологическая модернизация отопления слишком сильно подорвала бы их финансовое положение. На втором месте после энергетической сферы, на которую приходится самая большая доля эмиссии СО2 (39%), - промышленность (23%), на третьем - транспорт (21%), но уже на четвертом - жилищный сектор (17%), опережающий по этому показателю сельское хозяйство.Причем выбросы парниковых газов в этом секторе не уменьшаются, а даже слегка увеличиваются. Чтобы изменить ситуацию, немецкое правительство приняло в рамках своего так называемого климатического пакета целый ряд мер, стимулирующих немцев переводить свои жилища на СО2-нейтральные системы отопления.Значительная эмиссия СО2 немецким жилым фондом объясняется тем, что топят в Германии преимущественно газом и соляркой. Эти два углеводородных носителя обеспечивают теплом более трех четвертей немецкого жилого фонда. При этом на газ приходится примерно 46%, на солярку - около 30%.Газовые котлы экологичнее, чем дизельные. Содержать в тепле за счет газа один кв.м жилой площади в 70-метровой квартире равнозначно эмиссии 36 кг СО2 в год, в односемейном доме размером 110 кв.м - 39. Если же топить соляркой, то цифры значительно больше: 48 кг в первом и 51 кг во втором случае. Для сравнения: при использовании теплового насоса эквивалент выброса СО2 в обоих случаях - всего 7 кг.До сих пор, однако, тепловые насосы и пеллетные котлы, также считающиеся особенно экологичными, занимают на отопительном рынке Германии маргинальное положение. Их доля - 3,4% и 2,8% соответственно. И если домовладельцы в прошлом решали заменить свой старый дизельный котел на более современный и экономичный, то в 80% случаев переходили на газ. Тепловые насосы пока еще очень дорого стоят, их делают на заказ, серийного производства нет, а пеллетные котлы требуют регулярного обслуживания.Но очень многие домовладельцы вообще не торопятся модернизировать свои системы отопления. По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) за 2019 год, из без малого 6 млн имеющихся в Германии односемейных жилых домов с дизельным отоплением около 2 млн находятся рядом с магистральным газом и могли бы без проблем к нему подключиться.С 2020 года принять решение в пользу более экологичной системы отопления стало проще. В "климатическом пакете" правительства заложена для этого расписанная с немецкой педантичностью система налоговых льгот и государственных субсидий.Правда, на финансовую поддержку теперь не могут рассчитывать те, кто хотели бы заменить старый дизельный котел на новый - чисто газовый. Прямые дотации или налоговые льготы предусмотрены исключительно для перехода на обогрев жилищ за счет возобновляемых источников энергии или при помощи гибридных систем.Так, домовладелец, меняющий свой старый дизельный котел на отопительный насос, солнечные коллекторы, пеллетное отопление или комбинацию таких считающихся СО2-нейтральными систем, может получить от государства дотацию в 45% стоимости нового оборудования ценой до 50 000 евро.Если речь идет о гибридном отоплении, например, газовом котле в дополнение к отопительному насосу или солнечной батарее, которые должны как минимум на 25% обеспечивать жилье теплом, то дотация чуть меньше - 40%. Поощряется и установка таких газовых котлов, которые не позднее, чем через два года будут дополнены возобновляемыми отопительными системами (renewable ready).Существенные налоговые льготы предусмотрены в "климатическом пакете" для тех, кто проводит энергетическую модернизацию своего жилища - вставляет новые окна и двери, изолирует внешние стены, встраивает современные системы вентиляции. 20% таких расходов в пределах 200 000 евро, то есть максимум 40 000 евро, допускается в течение трех лет списывать с налогов - по 7% в первые два года и 6% в третий. Списывать с налогов можно и гонорары за консультацию у специалистов по вопросам энергетической модернизации.Чтобы побудить немцев к отказу от углеводородов для отопления их жилищ, правительство Германии использует не только "пряник" госдотаций, но и ценовой "кнут". Начиная с 2021 года, за эмиссию СО2 при использовании ископаемых энергоносителей на транспорте и в жилищном секторе будет взиматься плата. В первый год она будет умеренная - 25 евро за тонну углекислого газа. Затем шаг за шагом эта цена возрастет до 55 евро в 2025 году, а в 2026-м устанавливается коридор в 55-65 евро за тонну.Для конечных потребителей газа и дизельного топлива это равнозначно повышению цен в первый год примерно на 7%, а в 2025-м - на 15% в сравнении с сегодняшними. В абсолютных цифрах это означает, что при расходе 20 000 литров солярки в год для отопления небольшого односемейного дома его обитателям придется заплатить в течение пяти лет на 1200 евро больше, чем без введения платы за эмиссию СО2.И это касается не только солярки, но и газа, экологический баланс которого с повышением доли СПГ из сланцевой добычи будет становиться все хуже и хуже.Кроме того, с 2026 года в Германии будет действовать запрет на установку в новых домах чисто дизельных систем отопления или замену старых на новые. Можно будет ставить только гибридные котлы, то есть, как и в случае с газовыми, такие, которые дополняются СО2-нейтральными системами."Климатический пакет", однако, предусматривает целый ряд исключений - для зданий, объявленных памятниками старины, для фахверковых домов, в случае очевидной нецелесообразности, а еще для домовладельцев, для которых экологическая модернизация отопления слишком сильно подорвала бы их финансовое положение. dw.com Категории: в Европе, технологии, экономика Ключевые слова: газ, отопление, цены, биотопливо — статья прочитана 153 раза Комментарии