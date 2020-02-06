Социал-демократы критикуют правительство за игнорирование эксплуатации в проституции 🔊 Воспроизвести



Литовские социал-демократы утверждают, что правительство сделало шаг назад в области прав человека, когда отклонила предложение по примеру Швеции отказаться от штрафов для проституток, а строже наказывать их клиентов.



"Проституция – это использование человека как вещи, и члены правительства говорят, что это нормально", – сказал на пресс-конференции в четверг в сейме лидер оппозиции Юлюс Сабатаускас.



Социал-демократ так прокомментировал решение кабмина не поддержать предложенные ими поправки об отмене административной ответственности за проституцию и предусмотреть уголовную ответственность для покупателя сексуальных услуг.



"Мне кажется, пришло время развернуть свой мозг на другой вектор, чтобы можно было на самом деле встать на позицию защиты прав человека, уважения к попранному достоинству этих людей, так как в противном случае мы будем отставать от прогрессивной Европы", – сказал Ю. Сабатаускас. Литовские социал-демократы утверждают, что правительство сделало шаг назад в области прав человека, когда отклонила предложение по примеру Швеции отказаться от штрафов для проституток, а строже наказывать их клиентов."Проституция – это использование человека как вещи, и члены правительства говорят, что это нормально", – сказал на пресс-конференции в четверг в сейме лидер оппозиции Юлюс Сабатаускас.Социал-демократ так прокомментировал решение кабмина не поддержать предложенные ими поправки об отмене административной ответственности за проституцию и предусмотреть уголовную ответственность для покупателя сексуальных услуг."Мне кажется, пришло время развернуть свой мозг на другой вектор, чтобы можно было на самом деле встать на позицию защиты прав человека, уважения к попранному достоинству этих людей, так как в противном случае мы будем отставать от прогрессивной Европы", – сказал Ю. Сабатаускас. Сейчас за проституцию применяется административная ответственность – штраф в размере от 90 до 140 евро и от 140 до 300 евро при повторном нарушении.



Несколько парламентариев предложили не наказывать занимающихся проституцией лиц, а считать лицо, которое хотело воспользоваться или воспользовалось этой услугой, совершившим уголовное преступление и наказывать штрафом в размере от 750 до 2500 евро или арестом на срок от десяти до 45 суток.



Сейчас для таких лиц предусмотрена административная ответственность – как и в случае занятия проституцией.



Министерство юстиции утверждает, что новейшие международные научные исследования показывают, что изменения законов, связанные только с криминализацией сексуальных услуг, не уменьшают масштабы проституции.



"В случае криминализации пользования услугами проституции применение ответственности за действия такого характера стало бы неадекватным опасности совершённых действий", – говорится в документе. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, закон, проституция, секс-услуги, наказание География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии