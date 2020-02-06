Комментарий Посольства России в Литве на отчет ДГБ 🔊 Воспроизвести



Обратили внимание на очередной отчет литовских спецслужб. Документ производит удручающее впечатление и напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык «угрозы национальной безопасности» любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается Россия. Нельзя не заметить, что данный документ считается в Литве установочным, с которым должны сверять свои действия не только госструктуры, но общественные организации, в т.ч. состоящие из выходцев из иностранных государств. В случае несоблюдения норм и правил, прописанных ДГБ, в ход идут запугивание, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование и т.д. Не скроем, подобная «воспитательная практика» хорошо известна из совсем недавней истории. Обратили внимание на очередной отчет литовских спецслужб. Документ производит удручающее впечатление и напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык «угрозы национальной безопасности» любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается Россия. Нельзя не заметить, что данный документ считается в Литве установочным, с которым должны сверять свои действия не только госструктуры, но общественные организации, в т.ч. состоящие из выходцев из иностранных государств. В случае несоблюдения норм и правил, прописанных ДГБ, в ход идут запугивание, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование и т.д. Не скроем, подобная «воспитательная практика» хорошо известна из совсем недавней истории. lithuania.mid.ru Категории: политика Ключевые слова: Россия, дгб, отчёт, агенты, вербовка, угрозы, возмущение География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии