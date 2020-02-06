|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Комментарий Посольства России в Литве на отчет ДГБ
Обратили внимание на очередной отчет литовских спецслужб. Документ производит удручающее впечатление и напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык «угрозы национальной безопасности» любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается Россия. Нельзя не заметить, что данный документ считается в Литве установочным, с которым должны сверять свои действия не только госструктуры, но общественные организации, в т.ч. состоящие из выходцев из иностранных государств. В случае несоблюдения норм и правил, прописанных ДГБ, в ход идут запугивание, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование и т.д. Не скроем, подобная «воспитательная практика» хорошо известна из совсем недавней истории.
lithuania.mid.ru
Категории: политика
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|