Загрузка... Депутат ЕП Яна Тоом: защита нацменьшинств имеет шанс перейти в стадию реальных дел 🔊 Воспроизвести



5 февраля в Еврокомиссии состоялась первая рабочая встреча по обсуждению инициативы Minority SafePack (www.minority-safepack.eu). Цель инициативы – усилить в Евросоюзе защиту национальных меньшинств, а также культурное и лингвистическое разнообразие ЕС, сообщает



Одна из задач инициативы, напрямую касающаяся Эстонии, – через изменение правовых актов добиться равного обращения с постоянно проживающими в странах ЕС негражданами, чтобы они имели те же права, что и граждане ЕС. 5 февраля в Еврокомиссии состоялась первая рабочая встреча по обсуждению инициативы Minority SafePack (www.minority-safepack.eu). Цель инициативы – усилить в Евросоюзе защиту национальных меньшинств, а также культурное и лингвистическое разнообразие ЕС, сообщает Яна Тоом Одна из задач инициативы, напрямую касающаяся Эстонии, – через изменение правовых актов добиться равного обращения с постоянно проживающими в странах ЕС негражданами, чтобы они имели те же права, что и граждане ЕС. Законодательные инициативы Minority SafePack включают в себя:



1) защиту использования региональных языков и языков меньшинств в сферах государственного и муниципального управления, государственных услуг, образования, культуры, судопроизводства, СМИ, здравоохранения, торговли и защиты прав потребителя;



2) создание Европейского центра языкового разнообразия;



3) особое внимание к национальным и языковым меньшинства со стороны Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда;



4) изучение вклада меньшинств в социальное и экономическое развитие Европы, включая недоиспользованный потенциал многоязычия и мультикультурности;



5) внесение поправок в директиву о статусе граждан третьих стран, долгое время проживающих в ЕС, с целью защиты лиц без гражданства;



6) гарантию неограниченного доступа к аудиовизуальным медиасервисам и их контенту на всей территории ЕС;



7) изменение действующих в ЕС правил распределения государственных дотаций с целью защиты культурного и лингвистического разнообразия.



Инициатива Minority SafePack собрала 1 128 385 подписей в 28 странах Евросоюза и стала пятой успешной гражданской инициативой такого рода. ЕС требует от гражданских инициатив, чтобы они собрали минимум миллион подписей, в том числе минимальное «пороговое число» подписей в семи странах ЕС. Это большое достижение – десяткам инициатив по другим темам не удалось набрать нужное количество голосов.



Законодательные инициативы представили Еврокомиссии Гражданский комитет Minority SafePack и президиум Федералистского союза европейских нацменьшинств (Federal Union of European Nationalities, FUEN). Теперь Еврокомиссия должна будет принять решение по этим предложениям. После официальной регистрации подписей, которая состоялась 10 января, у Еврокомиссии есть полгода на подготовку ответа. До 10 апреля Европарламент должен организовать публичные слушания по этому поводу. Координировать процесс будет Комитет по петициям (PETI).



«Сегодня – большой день, — сказал президент FUEN, румынский евродепутат венгерского происхождения Лорант Винце. – Семь лет усилий увенчались успехом, мы представили Еврокомиссии свои законодательные предложения, и та при поддержке Европарламента должна их рассмотреть. За нами 10 млн представителей национальных и языковых меньшинств, и мы надеемся, что они наконец получат в Европе должную защиту».



«Отрадно видеть, что благодаря скоординированным усилиям организаций, представляющих нацменьшинства разных европейских стран, защита нацменьшинств имеет реальный шанс перейти из привычного поля ни к чему не обязывающей говорильни в стадию реальных дел, — отметила заместитель председателя европарламентского Комитета по петициям Яна Тоом. — Европейская комиссия должна выработать свои предложения по решению поставленных вопросов, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы Комитет по петициям не только провел достойные слушания по этому вопросу, но и заручился поддержкой большинства Европарламента».



На фото: пресс-конференция, приуроченная к рабочей встрече. Mihaly Laszlo (FUEN) Загрузка... yanatoom.ee Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: языки, Европа, конвенция, нацменьшинства — статья прочитана 113 раз Комментарии