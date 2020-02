Загрузка... The Washington Post США : 30 лет назад в СССР открылся «Макдональдс». Его золотые арки стали воротами западного влияния 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Наталья Селиверстова



30 лет назад через мир фаст-фуда в России открылось окно в западную цивилизацию, считает американский автор. Американские сети быстрого питания распространились по всей России, но сейчас с ними активно конкурируют российские производители.



К тому моменту, как ей удалось пробиться к воротам нового модного американского ресторана Ксения Оскина успела здорово проголодаться — стоять в очереди пришлось несколько часов. Она никогда о нем раньше не слышала, поэтому всматривалась в стеклянную витрину во все глаза, чтобы понять, что дают и из чего выбирать.



Оскина увидела: все жуют бутерброды с котлетами и тонко порубленными овощами. Когда подошла ее очередь, она, стесняясь, попросила у кассира биг-мак — их подавали в коробочках, и ей хотелось такую же. Коробочку и стаканчик она не только не выбросила, но и принесла на следующий день на работу похвалиться перед коллегами. Заодно рассказывала, что все улыбаются, а после каждого гостя протирают стол. К тому моменту, как ей удалось пробиться к воротам нового модного американского ресторана Ксения Оскина успела здорово проголодаться — стоять в очереди пришлось несколько часов. Она никогда о нем раньше не слышала, поэтому всматривалась в стеклянную витрину во все глаза, чтобы понять, что дают и из чего выбирать.Оскина увидела: все жуют бутерброды с котлетами и тонко порубленными овощами. Когда подошла ее очередь, она, стесняясь, попросила у кассира биг-мак — их подавали в коробочках, и ей хотелось такую же. Коробочку и стаканчик она не только не выбросила, но и принесла на следующий день на работу похвалиться перед коллегами. Заодно рассказывала, что все улыбаются, а после каждого гостя протирают стол.



Оскина была в числе 30 000 счастливчиков, попавших в «Макдональдс» в день открытия 30 лет назад. Ей тот день запомнился надолго, но для ее страны он и вовсе оказался поворотным моментом — через мир фаст-фуда открылось окно в западную цивилизацию.



За три месяца до этого рухнула Берлинская стена, а 31 января 1990 года в разгар перестройки и экономических реформ президента Михаила Горбачева, появление золотых арок «Макдональдса» над Пушкинской площадью в центре Москвы ознаменовало приближение капитализма: коммунистический СССР распахнул двери перед западными брендами. Не прошло и двух лет, как Советский Союз распался.



Сеть «Пицца хат» (Pizza Hut) появилась в СССР через несколько месяцев после «Макдональдс», в том же 1990 году, а в 1997 Горбачев снялся в ее рекламе. В 60-секундном ролике Горбачев ест в ресторане, а русская семья за соседним столиком обсуждает его наследие — свобода и возможности против политической и экономической нестабильности. В конце концов матрона восклицает: «Да благодаря ему у нас есть «Пицца хат»» — и все чокаются за него.







«Макдональдс» и «Пицца Хат» «изменили подход к общественному питанию в России», — говорит ресторанный критик из Москвы Михаил Костин. «Так советские люди познакомились с гамбургерами и пиццей».



На свое 30-летие «Макдональдс» на Пушкинской площади собирался предложить несколько блюд по памятной цене 1990 года в три рубля — это примерно пятицентовик. Но из-за опасений вокруг вспышки коронавируса, акцию по настоянию правительства Москвы пришлось отложить — во избежание столпотворения.



Но публики в пятницу все равно собралось больше обычного. Люди фотографировались с ледяными скульптурами, заказанными специально к юбилею. Очередь, конечно, была гораздо меньше, чем 30 лет назад, но отстоявшие свое были вознаграждены специальными купонами — по ним потом можно будет купить биг-мак по советской цене.



Россиянин Денис, пообедавший в «Макдональдсе» в день его открытия в 1990 году, написал в четверг в «Фейсбуке», что тогда он впервые попробовал спрайт. Сжимая в руке купон на биг-мак, который ему дал отец, Костин отстоял двухчасовую очередь через всю улицу. «Макдональдс» работал всего второй день.



Американские сети быстрого питания сейчас распространились по всей России. Сейчас популярнейшая из них, по-видимому, «Кей-эф-си» (KFC), но тогда по уровню сервиса «Макдональдс» показался гостям фешенебельным рестораном. Бургеры пришлись россиянам по вкусу и стали местной фишкой. Импортные продукты питания дорожают — особенно с момента введения западных санкций в 2014 году — а бургеры готовятся из местных продуктов. Многие рестораны теперь их делают из традиционного ржаного хлеба.



Важные вехи на российской бургерной сцене произошли в 2015 и 2016 годах, когда на бургеры замахнулись российские производители говядины — конкуренты «Мираторг» и «Заречное». Первым открылся «Фарш» от «Мираторга», а лицом его сочных, сытных бургеров стал известный повар Аркадий Новиков. Год спустя вызов приняло «Заречное», и тоже в союзе со знаменитостью — популярным рэпером Тимати.



Его сеть Burger Black Star обещает бургеры дешевле и сочнее — причем настолько, что есть их предлагается в черных перчатках из непрозрачного латекса, как это делает сам Тимати. Эту моду скопировали другие, и теперь вместе с бургерами много где подают перчатки.



«Идея в том, что бургер прилично есть руками, даже девушкам — и пальцы соусом не перепачкаешь», — объясняет Костин.



О качестве бургеров Black Star спорят знатоки, но многие российские либералы заведение бойкотируют — потому что Тимати решительно поддерживает президента России Владмира Путина.



Даже при том, что ресторанов быстрого питания в России сейчас пруд пруди, для Оксаны «Макдональдс» своего шарма не потерял.



«Я его обожаю», — говорит она. «Но почему-то в Америке там не так вкусно, как здесь».



