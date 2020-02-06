Бог любит не только троицу?

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В 23-м туре группового этапа баскетбольной Евролиги каунасский «Жальгирис» одержал третью победу подряд.



Однако этот приятный для поклонников литовского клуба факт смотрится куда как весомее, если учесть высокое качество игры, показанное хозяевами в матче с «Олимпиакосом».



Попутно «Жальгирис» смог обыграть гостей с бОльшей разницей, чем проиграл «Олимпиакосу в первом круге (74:83), что помогло каунасской команде взобраться сразу на 11 место.



Реванш же стал возможен во многом потому, что снайперы «Жальгириса» смогли попасть из-за дуги 14 раз при 22 попытках, тогда как у «Олимпиакоса» этот показатель равен 6/26.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020. Однако этот приятный для поклонников литовского клуба факт смотрится куда как весомее, если учесть высокое качество игры, показанное хозяевами в матче с «Олимпиакосом».Попутно «Жальгирис» смог обыграть гостей с бОльшей разницей, чем проиграл «Олимпиакосу в первом круге (74:83), что помогло каунасской команде взобраться сразу на 11 место.Реванш же стал возможен во многом потому, что снайперы «Жальгириса» смогли попасть из-за дуги 14 раз при 22 попытках, тогда как у «Олимпиакоса» этот показатель равен 6/26. 23-й тур



«Валенсия» (Испания) – «Барселона» (Испания) – 76:77 (21:18, 22:19, 23:16, 10:24)



«Барселона»: Н.Миротич (26 очков).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Химки» (Россия) – 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17)



«Маккаби»: Э.Брайант (21 + 6 подборов),



«Химки»: А.Швед (18 + 10 передач).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Панатинаикос» (Греция) – 78:73 (9:21, 26:11, 11:25, 32:16)



«Црвена Звезда»: К.Пантер (24).







«Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 68:73 (15:19, 17:22, 18:13, 18:19).



«Реал» (Испания) – «Баскония» (Испания) – 70:69 (14:19, 23:19, 16:11, 17:20)



«Реал»: Т.Томпкинс (20 + 6 подборов).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Альба» (Германия) – 96:102 (25:27, 20:18, 28:30, 23:27)



«Милан»: А.Гудайтис (4 + 3 подбора).



АСВЕЛ (Франция) – «Бавария» (Германия) – 75:65 (16:18, 18:17, 20:16, 21:14).



«Жальгирис» (Литва) – «Олимпиакос» (Греция) – 94:69 (22:17, 24:20, 23:11, 25:21)



«Жальгирис»: А.Милакнис (19), Г.Гебен (12), (14), Т.Уолкап (12 + 5 передач), К.Риверс (12).



ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24)



ЦСКА: М.Джеймс (20).



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (23), В.Мицич (19).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 20 побед, 2. «Барселона» - 17, 3. «Реал» – 17, 4. ЦСКА – 16, 5. «Маккаби» – 15, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Фенербахче» - 11, 8. «Валенсия» - 11, 9. «Милан» – 11, 10. «Црвена Звезда» – 10, 11. «Жальгирис» - 9, 12. «Химки» – 9, 13. «Олимпиакос» - 9, 14. АСВЕЛ – 9, 15. «Альба» – 8, 16. «Баскония» – 8, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7.



«Валенсия» (Испания) – «Барселона» (Испания) – 76:77 (21:18, 22:19, 23:16, 10:24)Н.Миротич (26 очков).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Химки» (Россия) – 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17)Э.Брайант (21 + 6 подборов),А.Швед (18 + 10 передач).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Панатинаикос» (Греция) – 78:73 (9:21, 26:11, 11:25, 32:16)К.Пантер (24).«Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 68:73 (15:19, 17:22, 18:13, 18:19).«Реал» (Испания) – «Баскония» (Испания) – 70:69 (14:19, 23:19, 16:11, 17:20)Т.Томпкинс (20 + 6 подборов).«Олимпия Милан» (Италия) – «Альба» (Германия) – 96:102 (25:27, 20:18, 28:30, 23:27)А.Гудайтис (4 + 3 подбора).АСВЕЛ (Франция) – «Бавария» (Германия) – 75:65 (16:18, 18:17, 20:16, 21:14).«Жальгирис» (Литва) – «Олимпиакос» (Греция) – 94:69 (22:17, 24:20, 23:11, 25:21)А.Милакнис (19), Г.Гебен (12), (14), Т.Уолкап (12 + 5 передач), К.Риверс (12).ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24)М.Джеймс (20).Ш.Ларкин (23), В.Мицич (19).1. «Анадолу Эфес» – 20 побед, 2. «Барселона» - 17, 3. «Реал» – 17, 4. ЦСКА – 16, 5. «Маккаби» – 15, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Фенербахче» - 11, 8. «Валенсия» - 11, 9. «Милан» – 11, 10. «Црвена Звезда» – 10, 11. «Жальгирис» - 9, 12. «Химки» – 9, 13. «Олимпиакос» - 9, 14. АСВЕЛ – 9, 15. «Альба» – 8, 16. «Баскония» – 8, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, «Жальгирис», результаты матчей — статья прочитана 143 раза Комментарии