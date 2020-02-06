Посольство Китая: мы отметаем все обвинения разведки Литвы 🔊 Воспроизвести



В четверг посольство Китая в Вильнюсе выразило резкое неодобрение опубликованной литовской разведкой оценки угроз китайских инвестиций, шпионажа в кибернетической и военной сферах.



В присланном BNS комментарии посольство отмечает, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и не вмешивается во внутренние дела других государств, не представляет никакой угрозы безопасности Литвы.



"Посольство Китая в Литве выражает глубокое недовольство и решительное несогласие с оценкой угроз национальной безопасности 2020 года", которую во вторник опубликовал Департамент госбезопасности (ДГБ) и военная разведка говорится в присланном BNS комментарии.



Между тем Китай, по словам посольства, решительно защищает свой суверенитет и территориальную целостность в вопросах, связанных с Тайванем, Тибетом, Гонконгом, Ксинджангом, Южно-Китайским морем, и решительно сопротивляется "вмешательству во внутренние дела Китая". В четверг посольство Китая в Вильнюсе выразило резкое неодобрение опубликованной литовской разведкой оценки угроз китайских инвестиций, шпионажа в кибернетической и военной сферах.В присланном BNS комментарии посольство отмечает, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и не вмешивается во внутренние дела других государств, не представляет никакой угрозы безопасности Литвы."Посольство Китая в Литве выражает глубокое недовольство и решительное несогласие с оценкой угроз национальной безопасности 2020 года", которую во вторник опубликовал Департамент госбезопасности (ДГБ) и военная разведка говорится в присланном BNS комментарии.Между тем Китай, по словам посольства, решительно защищает свой суверенитет и территориальную целостность в вопросах, связанных с Тайванем, Тибетом, Гонконгом, Ксинджангом, Южно-Китайским морем, и решительно сопротивляется "вмешательству во внутренние дела Китая". В сообщении говорится, что китайские "инвестиции и сотрудничество не является орудием геополитики Китая, напротив, это обеспечивает много новых рабочих мести возможности развития для разных стран".



Посольство утверждает, что "Китая является верным защитником кибернетической безопасности".



"Обвинения Китая в создаваемой угрозе технологий связей 5G и шпионажа Китая в одной международной социальной сети совершенно не обоснованы и не базируются на весомых аргументах", – говорится в сообщении.



В нем также указывается, что Китай никогда не стремился к военной экспансии или мировому доминированию.



"Мы призываем литовские разведывательные ведомствам отказаться от своего менталитета Холодной войны мышления "нулевой игровой суммы", а также стремиться к безопасности путем сотрудничества, а не пропаганды враждебности", – говорится в сообщении.



Во вторник в традиционном ежегодном отчете об оценке угроз нацбезопасности, литовская разведка сообщила, что в кибернетическом пространстве заметна вредительская деятельность китайских кибернетических сил.



По информации разведки, Китай расширяет свое влияние в мире, экономическими рычагами обеспечивая себе поддержку других стран по разным важным для Пекина политическим вопросам.



"За счет развития технологий и экономического влияния Китая повышает геополитическое влияние и создает предпосылки для уязвимости стран, участвующих в его экономических проектах. Посредством инициативы "Один пояс-один путь" и других проектов стратегического развития Китай стремится к глобальному экономическому доминированию и технологическому превосходству", – говорится в отчете разведки.



Китайская разведка же ищет цели в Литве через социальную сеть LinkedIn, сообщила во вторник литовская разведка.



Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что мишенями обычно становятся бывшие и настоящие госслужащие, специалисты информационных технологий, работники оборонного сектора и ученые.



Литовские разведчики отмечают, что быстро развивающий военно-промышленный комплекс Китая "создаст предпосылки для проецирования военной мощи во всем мире".



В отчете также говорится, что "по причине частично совпадающих стратегических интересов Китай развивает и политическое, военное сотрудничество с Россией, стремясь снизить влияние Запада".



Во вторник директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас заявил, что участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании инфраструктуры мобильной сети пятого поколения (5G) создает риски безопасности.



Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил журналистам, что информации о возможных угрозах, которые может представлять китайские технологии "много и каждое здравомыслящее государство должно учитывать признаки этих рисков". Категории: политика, общество Ключевые слова: дгб, Китай, отчёт, агенты, вербовка, угрозы, возмущение География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии