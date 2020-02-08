Загрузка... Зачарованные феминизмом. Или почему новый сериал не удался 🔊 Воспроизвести Spelling Television



Всё новое — это хорошо забытое старое.



И если бы оно было действительно забытым — вопрос перезапусков не стоял бы сейчас настолько остро.



К сожалению, в современном мире проще взять уже существующее произведение, натянуть на его костяк современные тренды и попытаться это втюхать годами формировавшейся фанбазе, попутно собирая новую.



Работает оно? Чаще всего нет. А вот в причинах таких провалов попытаемся разобраться подробнее на примере перезапуска сериала “Зачарованные” в 2018 году.



Оригинальный сериал выходил с 1998 по 2006 год и насчитывал 8 сезонов.



Будучи чем-то средним между откровенным ситкомом и мистическим сериалом, он целился в основном в девочек-подростков, ставя в центр повествования трёх сестёр с магическими способностями. Да, у каждого сезона был свой основной сюжет, но больше внимания сериал уделял “сайд квестам” героинь, показывая, как с помощью магии они пытаются решать какие-то повседневные проблемы и налаживают отношения между собой и с окружающими их людьми. Всё новое — это хорошо забытое старое.И если бы оно было действительно забытым — вопрос перезапусков не стоял бы сейчас настолько остро.К сожалению, в современном мире проще взять уже существующее произведение, натянуть на его костяк современные тренды и попытаться это втюхать годами формировавшейся фанбазе, попутно собирая новую.Работает оно? Чаще всего нет. А вот в причинах таких провалов попытаемся разобраться подробнее на примере перезапуска сериала “Зачарованные” в 2018 году.Оригинальный сериал выходил с 1998 по 2006 год и насчитывал 8 сезонов.Будучи чем-то средним между откровенным ситкомом и мистическим сериалом, он целился в основном в девочек-подростков, ставя в центр повествования трёх сестёр с магическими способностями. Да, у каждого сезона был свой основной сюжет, но больше внимания сериал уделял “сайд квестам” героинь, показывая, как с помощью магии они пытаются решать какие-то повседневные проблемы и налаживают отношения между собой и с окружающими их людьми. Spelling Television



А также — как с возрастом они меняются, становятся мудрее и сильнее, какие ошибки совершают и как стремятся их исправить.



Подросткам он нравился за магию, демонов и незамысловатость сюжета. Взрослым людям — за хорошо прописанных и сыгранных героев, жизненные ситуации и ту же самую незамысловатость, позволяющую со спокойным интересом наблюдать за развитием сюжета.



Казалось бы, что могло пойти не так?



Спойлер: вообще всё.



Новые “Зачарованные”



Из живых людей с живыми проблемами, сильными и слабыми сторонами характера и множеством внутренних переживаний на темы, понятные многим, — сёстры превратились в трёх одинаковых мулаток, каждая из которых является просто набором шаблонов. Ботаничка, феминистка и тусовщица. Буквально в каждой сцене каждая из них просто отыгрывает заданный ей набор штампов, проговаривает свои реплики и не выглядит живым человеком.



Ботаничка — говорит что-то умное и про науку.



Феминистка — кричит о великом зле в лице белых мужчин.



Тусовщица — мелочно причитает.







В новой версии “Зачарованных” атмосфера магии тоже испарилась, мы сражаемся не с демонами. Теперь мы сражаемся с деспотией патриархата и разговариваем лозунгами.



А вы что, думали — мы тут смотрим историю становления сестёр в новом для них мире магии? Нет.



Новые “Зачарованные” — это манифест о “женской силе”, гендерном неравенстве, ну и, конечно же — демоническом Трампе, который оказался предвестником Конца Света.



И не поймите меня неправильно, мало ли у кого какое хобби. Ну нравится людям искать происки патриархата, а потом, усевшись в виртуальный кружок, рассказывать друг другу о превосходстве женского пола над всем мирозданьем.



Но причём тут “Зачарованные”?



В оригинальном сериале и так была история сильных женских персонажей, которые разными способами сражались и с демонами настоящими, и с демонами внутренними. Им не нужно было рассказывать о “женской силе”, чтобы девочки разных возрастов брали с них пример. История подавалась органично, искренне, и, возможно, дело ещё и в том, что сами актрисы, играющие главных героинь, участвовали в написании сценариев.



Старый сериал был предельно честен со зрителем, он не пытался быть чем-то, чем он не являлся. Добрый, сказочный и при этом жизненный, современная же его интерпретация — зачем-то пытается построить свой светлый мир феминистичного будущего на костях уже почившей франшизы. И, честно говоря, выглядит как очень несмешная пародия на оригинальный сериал.



CBS Television Distribution



Причина низких рейтингов и провала перезапусков



Создатели “Зачарованных” и подобных перезапусков не хотят или не могут создать что-то новое, и поэтому просто нагло паразитируют на узнаваемых именах и образах. При этом не оставляя в своём творении места для того, чтобы рассказать о чём-то вечном или хотя бы интересном.



Таким образом сериалы о ведьмах, суперагентах и чём угодно ещё превращаются в манифест авторов всем современным трендам. Пластиковые героини, бесконечная инклюзивность и стерильность в юморе.



Смеяться над собой ни такие герои, ни такие сериалы просто не умеют. Не положено. У них тут серьёзная миссия: женщин надо срочно спасать, показывая им всю степень жестокости и угнетения мужским полом.



Так в чём же причина низких рейтингов и провалов таких вот перезапусков?



Непонятно, для кого оно снято и зачем.



Фанаты оригинальной франшизы мрачно плюются и благополучно забывают о перезапуске. А те, кого по идее все эти лозунги должны были вдохновить и сделать новыми представителями фанбазы… ну, они очень заняты, и им не до просмотров.



Рассказывают в сети, как сражаться с патриархатом.



Автор рецензии на перезапуск сериала “Зачарованные” — Алиса Курганская для А также — как с возрастом они меняются, становятся мудрее и сильнее, какие ошибки совершают и как стремятся их исправить.Подросткам он нравился за магию, демонов и незамысловатость сюжета. Взрослым людям — за хорошо прописанных и сыгранных героев, жизненные ситуации и ту же самую незамысловатость, позволяющую со спокойным интересом наблюдать за развитием сюжета.Казалось бы, что могло пойти не так?Спойлер: вообще всё.Из живых людей с живыми проблемами, сильными и слабыми сторонами характера и множеством внутренних переживаний на темы, понятные многим, — сёстры превратились в трёх одинаковых мулаток, каждая из которых является просто набором шаблонов. Ботаничка, феминистка и тусовщица. Буквально в каждой сцене каждая из них просто отыгрывает заданный ей набор штампов, проговаривает свои реплики и не выглядит живым человеком.В новой версии “Зачарованных” атмосфера магии тоже испарилась, мы сражаемся не с демонами. Теперь мы сражаемся с деспотией патриархата и разговариваем лозунгами.А вы что, думали — мы тут смотрим историю становления сестёр в новом для них мире магии? Нет.Новые “Зачарованные” — это манифест о “женской силе”, гендерном неравенстве, ну и, конечно же — демоническом Трампе, который оказался предвестником Конца Света.И не поймите меня неправильно, мало ли у кого какое хобби. Ну нравится людям искать происки патриархата, а потом, усевшись в виртуальный кружок, рассказывать друг другу о превосходстве женского пола над всем мирозданьем.В оригинальном сериале и так была история сильных женских персонажей, которые разными способами сражались и с демонами настоящими, и с демонами внутренними. Им не нужно было рассказывать о “женской силе”, чтобы девочки разных возрастов брали с них пример. История подавалась органично, искренне, и, возможно, дело ещё и в том, что сами актрисы, играющие главных героинь, участвовали в написании сценариев.Старый сериал был предельно честен со зрителем, он не пытался быть чем-то, чем он не являлся. Добрый, сказочный и при этом жизненный, современная же его интерпретация — зачем-то пытается построить свой светлый мир феминистичного будущего на костях уже почившей франшизы. И, честно говоря, выглядит как очень несмешная пародия на оригинальный сериал.Создатели “Зачарованных” и подобных перезапусков не хотят или не могут создать что-то новое, и поэтому просто нагло паразитируют на узнаваемых именах и образах. При этом не оставляя в своём творении места для того, чтобы рассказать о чём-то вечном или хотя бы интересном.Таким образом сериалы о ведьмах, суперагентах и чём угодно ещё превращаются в манифест авторов всем современным трендам. Пластиковые героини, бесконечная инклюзивность и стерильность в юморе.Смеяться над собой ни такие герои, ни такие сериалы просто не умеют. Не положено. У них тут серьёзная миссия: женщин надо срочно спасать, показывая им всю степень жестокости и угнетения мужским полом.Так в чём же причина низких рейтингов и провалов таких вот перезапусков?Непонятно, для кого оно снято и зачем.Фанаты оригинальной франшизы мрачно плюются и благополучно забывают о перезапуске. А те, кого по идее все эти лозунги должны были вдохновить и сделать новыми представителями фанбазы… ну, они очень заняты, и им не до просмотров.Рассказывают в сети, как сражаться с патриархатом.Автор рецензии на перезапуск сериала “Зачарованные” — Алиса Курганская для FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: история, культура, общество Ключевые слова: кино, феминизм, рецензия, сериалы — статья прочитана 89 раз Комментарии