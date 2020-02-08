Зачарованные феминизмом. Или почему новый сериал не удался

Всё новое — это хорошо забытое старое.
И если бы оно было действительно забытым — вопрос перезапусков не стоял бы сейчас настолько остро.
К сожалению, в современном мире проще взять уже существующее произведение, натянуть на его костяк современные тренды и попытаться это втюхать годами формировавшейся фанбазе, попутно собирая новую.
Работает оно? Чаще всего нет. А вот в причинах таких провалов попытаемся разобраться подробнее на примере перезапуска сериала “Зачарованные” в 2018 году.
Оригинальный сериал выходил с 1998 по 2006 год и насчитывал 8 сезонов.
Будучи чем-то средним между откровенным ситкомом и мистическим сериалом, он целился в основном в девочек-подростков, ставя в центр повествования трёх сестёр с магическими способностями. Да, у каждого сезона был свой основной сюжет, но больше внимания сериал уделял “сайд квестам” героинь, показывая, как с помощью магии они пытаются решать какие-то повседневные проблемы и налаживают отношения между собой и с окружающими их людьми.
А также — как с возрастом они меняются, становятся мудрее и сильнее, какие ошибки совершают и как стремятся их исправить.
Подросткам он нравился за магию, демонов и незамысловатость сюжета. Взрослым людям — за хорошо прописанных и сыгранных героев, жизненные ситуации и ту же самую незамысловатость, позволяющую со спокойным интересом наблюдать за развитием сюжета.
Казалось бы, что могло пойти не так?
Спойлер: вообще всё.
Новые “Зачарованные”
Из живых людей с живыми проблемами, сильными и слабыми сторонами характера и множеством внутренних переживаний на темы, понятные многим, — сёстры превратились в трёх одинаковых мулаток, каждая из которых является просто набором шаблонов. Ботаничка, феминистка и тусовщица. Буквально в каждой сцене каждая из них просто отыгрывает заданный ей набор штампов, проговаривает свои реплики и не выглядит живым человеком.
Ботаничка — говорит что-то умное и про науку.
Феминистка — кричит о великом зле в лице белых мужчин.
Тусовщица — мелочно причитает.
В новой версии “Зачарованных” атмосфера магии тоже испарилась, мы сражаемся не с демонами. Теперь мы сражаемся с деспотией патриархата и разговариваем лозунгами.
А вы что, думали — мы тут смотрим историю становления сестёр в новом для них мире магии? Нет.
Новые “Зачарованные” — это манифест о “женской силе”, гендерном неравенстве, ну и, конечно же — демоническом Трампе, который оказался предвестником Конца Света.
И не поймите меня неправильно, мало ли у кого какое хобби. Ну нравится людям искать происки патриархата, а потом, усевшись в виртуальный кружок, рассказывать друг другу о превосходстве женского пола над всем мирозданьем.
Но причём тут “Зачарованные”?
В оригинальном сериале и так была история сильных женских персонажей, которые разными способами сражались и с демонами настоящими, и с демонами внутренними. Им не нужно было рассказывать о “женской силе”, чтобы девочки разных возрастов брали с них пример. История подавалась органично, искренне, и, возможно, дело ещё и в том, что сами актрисы, играющие главных героинь, участвовали в написании сценариев.
Старый сериал был предельно честен со зрителем, он не пытался быть чем-то, чем он не являлся. Добрый, сказочный и при этом жизненный, современная же его интерпретация — зачем-то пытается построить свой светлый мир феминистичного будущего на костях уже почившей франшизы. И, честно говоря, выглядит как очень несмешная пародия на оригинальный сериал.
Причина низких рейтингов и провала перезапусков
Создатели “Зачарованных” и подобных перезапусков не хотят или не могут создать что-то новое, и поэтому просто нагло паразитируют на узнаваемых именах и образах. При этом не оставляя в своём творении места для того, чтобы рассказать о чём-то вечном или хотя бы интересном.
Таким образом сериалы о ведьмах, суперагентах и чём угодно ещё превращаются в манифест авторов всем современным трендам. Пластиковые героини, бесконечная инклюзивность и стерильность в юморе.
Смеяться над собой ни такие герои, ни такие сериалы просто не умеют. Не положено. У них тут серьёзная миссия: женщин надо срочно спасать, показывая им всю степень жестокости и угнетения мужским полом.
Так в чём же причина низких рейтингов и провалов таких вот перезапусков?
Непонятно, для кого оно снято и зачем.
Фанаты оригинальной франшизы мрачно плюются и благополучно забывают о перезапуске. А те, кого по идее все эти лозунги должны были вдохновить и сделать новыми представителями фанбазы… ну, они очень заняты, и им не до просмотров.
Рассказывают в сети, как сражаться с патриархатом.
Автор рецензии на перезапуск сериала “Зачарованные” — Алиса Курганская для FITZROY