Питерские тюнеры превратили старенькую «Победу» в крутой внедорожник

Кажется, до сегодняшнего дня, никому не удавалось превратить ГАЗ-М20 «Победа» в настоящий внедорожник. Давайте не будем вспоминать ГАЗ-М72, разработанный еще в советские времена. Этот автомобиль — нечто принципиально иное, сообщает сайт CARakoom.
Необычный проект за несколько недель до Нового Года завершило российское тюнинг-ателье Truck Garage. Внедорожник получил имя собственное — Alisa.
За основу была взята самая обычная старенькая «Победа», от которой в конечном итоге остался лишь кузов. Да и тот был серьезно модифицирован и полностью отреставрирован. К слову, теперь тут лишь две двери вместо четырех у серийного варианта. В это трудно поверить, но от эскизов до реального 99% воплощения прошел все год.
В глаза бросаются огромные 20-дюймовые внедорожные колеса, пластиковые расширители колесных арок с внешним креплением, двухцветная окраска кузова и стильные силовые бампера. А еще сзади закреплена полноценная запаска.
Пока про автомобиль известно не так много. Работы находятся в финальной стадии, но официальной премьеры еще не было. Видимо, подробности появятся чуть позже.
Пока лишь можно сказать, что под капотом находится 500-сильный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Известно также, что топливный бак автомобиля увеличился с 55 литров до внушительных 250 литров.
В настоящее время завершаются работы над интерьером «Алисы». Он сочетает в себе классические штрихи (например, стандартную переднюю панель) с современными элементами вроде новых приборов, спортивного рулевого колеса и иного оформления.
Надеюсь, скоро появятся все подробности про уникальную внедорожную «Победу». А пока вы можете посмотреть коротенький видеоролик от Ex-Roadmedia.
Пока про автомобиль известно не так много. Работы находятся в финальной стадии, но официальной премьеры еще не было. Видимо, подробности появятся чуть позже.
Пока лишь можно сказать, что под капотом находится 500-сильный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Известно также, что топливный бак автомобиля увеличился с 55 литров до внушительных 250 литров.
В настоящее время завершаются работы над интерьером «Алисы». Он сочетает в себе классические штрихи (например, стандартную переднюю панель) с современными элементами вроде новых приборов, спортивного рулевого колеса и иного оформления.
Надеюсь, скоро появятся все подробности про уникальную внедорожную «Победу». А пока вы можете посмотреть коротенький видеоролик от Ex-Roadmedia.