Загрузка... Питерские тюнеры превратили старенькую «Победу» в крутой внедорожник 🔊 Воспроизвести



Кажется, до сегодняшнего дня, никому не удавалось превратить ГАЗ-М20 «Победа» в настоящий внедорожник. Давайте не будем вспоминать ГАЗ-М72, разработанный еще в советские времена. Этот автомобиль — нечто принципиально иное, сообщает сайт



Необычный проект за несколько недель до Нового Года завершило российское тюнинг-ателье Truck Garage. Внедорожник получил имя собственное — Alisa.







За основу была взята самая обычная старенькая «Победа», от которой в конечном итоге остался лишь кузов. Да и тот был серьезно модифицирован и полностью отреставрирован. К слову, теперь тут лишь две двери вместо четырех у серийного варианта. В это трудно поверить, но от эскизов до реального 99% воплощения прошел все год. Кажется, до сегодняшнего дня, никому не удавалось превратить ГАЗ-М20 «Победа» в настоящий внедорожник. Давайте не будем вспоминать ГАЗ-М72, разработанный еще в советские времена. Этот автомобиль — нечто принципиально иное, сообщает сайт CARakoom Необычный проект за несколько недель до Нового Года завершило российское тюнинг-ателье Truck Garage. Внедорожник получил имя собственное — Alisa.За основу была взята самая обычная старенькая «Победа», от которой в конечном итоге остался лишь кузов. Да и тот был серьезно модифицирован и полностью отреставрирован. К слову, теперь тут лишь две двери вместо четырех у серийного варианта. В это трудно поверить, но от эскизов до реального 99% воплощения прошел все год.



Пока про автомобиль известно не так много. Работы находятся в финальной стадии, но официальной премьеры еще не было. Видимо, подробности появятся чуть позже.



Пока лишь можно сказать, что под капотом находится 500-сильный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Известно также, что топливный бак автомобиля увеличился с 55 литров до внушительных 250 литров.



В настоящее время завершаются работы над интерьером «Алисы». Он сочетает в себе классические штрихи (например, стандартную переднюю панель) с современными элементами вроде новых приборов, спортивного рулевого колеса и иного оформления.







Надеюсь, скоро появятся все подробности про уникальную внедорожную «Победу». А пока вы можете посмотреть коротенький видеоролик от Ex-Roadmedia.



В глаза бросаются огромные 20-дюймовые внедорожные колеса, пластиковые расширители колесных арок с внешним креплением, двухцветная окраска кузова и стильные силовые бампера. А еще сзади закреплена полноценная запаска.Пока про автомобиль известно не так много. Работы находятся в финальной стадии, но официальной премьеры еще не было. Видимо, подробности появятся чуть позже.Пока лишь можно сказать, что под капотом находится 500-сильный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Известно также, что топливный бак автомобиля увеличился с 55 литров до внушительных 250 литров.В настоящее время завершаются работы над интерьером «Алисы». Он сочетает в себе классические штрихи (например, стандартную переднюю панель) с современными элементами вроде новых приборов, спортивного рулевого колеса и иного оформления.Надеюсь, скоро появятся все подробности про уникальную внедорожную «Победу». А пока вы можете посмотреть коротенький видеоролик от Ex-Roadmedia. Загрузка... carakoom.com Категории: авто, технологии, история Ключевые слова: победа, дизайн, автомобиль, разработка, прект География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 209 раз Комментарии