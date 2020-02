Загрузка... Только электромобили. Британия уже скоро запретит продажи дизельных и бензиновых авто 🔊 Воспроизвести



Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей с 2035 года, с не с 2040, как предлагали раньше, сообщает



По словам экспертов, перенос даты связан с тем, что в противном случае Британия не сможет выполнить свое обязательство добиться практически полного прекращения выброса в атмосферу двуокиси углерода к 2050 году.



С этой инициативой премьер-министр Борис Джонсон выступил, открывая год борьбы с климатическими изменениями, который должен закончиться саммитом ООН по климату, который откроется в ноябре. Международная конференция, известная как COP26, пройдет в Глазго. На этом ежегодном мероприятии ООН оценивается прогресс в деле борьбы с климатическими изменениями. Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей с 2035 года, с не с 2040, как предлагали раньше, сообщает ВВС По словам экспертов, перенос даты связан с тем, что в противном случае Британия не сможет выполнить свое обязательство добиться практически полного прекращения выброса в атмосферу двуокиси углерода к 2050 году.С этой инициативой премьер-министр Борис Джонсон выступил, открывая год борьбы с климатическими изменениями, который должен закончиться саммитом ООН по климату, который откроется в ноябре. Международная конференция, известная как COP26, пройдет в Глазго. На этом ежегодном мероприятии ООН оценивается прогресс в деле борьбы с климатическими изменениями.



"Чем дольше мы откладываем борьбу с климатическими изменениями, тем тяжелее нам придется, - подчеркнул на церемонии в лондонском Музее науки известный британский телеведущий сэр Дэвид Аттенборо. - Так что сейчас самое лучше время. Мы должны побудить народы мира на действия".



В своем заявлении Борис Джонсон дал понять, что власти могут ввести запрет на дизельные и бензиновые автомобили даже раньше 2035 года, если позволят обстоятельства.



Теперь в предложение о запрете, впервые озвученное в 2017 году, внесены и гибридные автомобили. После введения запрета можно будет покупать лишь электрические и водородные автомобили и фургоны.



Электромобилей пока мало



Однако сейчас количество полностью электрических автомобилей в Великобритании остается относительно невысоким.



По данным торговой ассоциации автомобильной промышленности Великобритании (SMMT), в 2019 году было продано 37,8 тыс. таких машин, что составляет 1,6% общего количества автомобильных продаж. Впрочем, по сравнению с 2018 годом количество проданных в Великобритании электрических автомобилей более, чем удвоилось.



В России, как сообщает РБК, в 2018 году было продано 2,38 тыс. электромобилей, а их доля в общих продажах составила 0,4%.







Изменения в британский план, который еще предстоит согласовать со всеми заинтересованными сторонами, были внесены после того, как эксперты выразили озабоченность, что если ввести запрет в 2040 году, то в 2050 году на дорогах останется еще много автомобилей с обычными двигателями.



Представитель организации Friends of the Earth Майк Чайлдс отметил, что правительство поступило правильно, приблизив срок запрета, но лучше бы сделать это к 2030, а не к 2035 году.



"Новая цель - 2035 год - все равно оставляет Британию на обочине революции электромобилей, а тем временем в атмосферу попадает все больше тепличных газов, - сказал он.



В свою очередь президент Британской автомобильной ассоциации (AA) Эдмунд Кинг отметил, что водители поддерживают меры по очистке воздуха и сокращению выбросов двуокиси углерода, однако достичь поставленных целей будет чрезвычайно сложно.



А исполнительный директор SMMT Майк Хоуз открыто обвинил правительство в перекраивании графика.



"При нынешнем спросе на эту все еще дорогую технологию и мизерных продажах для ускорения этих и без того амбициозных планов потребуется больше, чем вклад одной лишь автомобильной промышленности", - заявил Майк Хоуз.



Хоуз отметил, что в планах правительства должна быть защита автомобильной промышленности и рабочих мест, которые она дает, а также обеспечение продаж существующих автомобилей с низким уровнем вредных выбросов.