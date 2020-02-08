Загрузка... Больные скоро будут обследовать сами себя 🔊 Воспроизвести Что будет происходить с медицинскими данными, которые устройство Tyto Home будет передавать в распоряжение экспертов касс ОМС? (Keystone / Uwe Anspach)



Швейцарская касса медстрахования ОМС Swica запустит пилотный проект доврачебной самодиагностики пациентов при помощи специального устройства под названием Tyto Home, сообщает Швейцарская касса медстрахования ОМС Swica запустит пилотный проект доврачебной самодиагностики пациентов при помощи специального устройства под названием Tyto Home, сообщает SWI . По размерам оно не больше крупного смартфона и поставляться устройство будет с тремя различными специализированными насадками. Они позволят заболевшему прослушать свои сердце и легкие, заглянуть в горло или в уши, а также измерить температуру. Об этом сообщает швейцарское общественное негосударственное телевидение SRF. Тем самым клиенты кассы ОМС Swica, принимающие участие в пилотном проекте, смогут воспользоваться прибором для самостоятельного самообследования еще перед походом к врачу. Собранные с помощью прибора Tyto Home медицинские данные будет затем передаваться медперсоналу для дальнейшего анализа при помощи смартфона.



Разгрузить клиники?



«Это очень интересный подход», — говорит Эрих Эттлин (Erich Ettlin), депутат Совета кантонов от кантона Обвальден (партия демохристиан / CVP) и член Комитета по делам здравоохранения малой палаты швейцарского федерального парламента. При этом он указывает на отделения первой неотложной помощи швейцарских клиник, которые часто просто переполнены из-за наплыва пациентов с теми или иными симптомами.



Эрих Эттлин считает, что такое устройство самодиагностики сможет помочь разгрузить лечебные заведения. В то же время он предостерегает от слишком высоких ожиданий. «Этот гаджет ни в коем случае не может заменить врача». Тем не менее, депутат приветствует использование любых новых технических возможностей в сфере здравоохранения.



Ассоциация врачей Швейцарии настроена позитивно



Юрг Шлуп (Jürg Schlup), президент «Ассоциации врачей Швейцарии» (Ärztevereinigung FMH) также в целом настроен позитивно. Хотя он еще не знаком с этим новым устройством, тем не менее, по его словам, «это хорошая идея, которая позволяет более плотно вовлекать пациентов в процесс лечения и терапии».



При этом он не уверен, что тем самым можно будет действительно сделать шаг в сторону реального уменьшения нагрузки на врачей. «Врач все равно должен будет проанализировать полученные данные и связаться с пациентом по видеосвязи или электронной почте. А вот снизить нагрузку на пациентов прибор сможет, потому что он в определенных случаях он исключит для больного необходимость обращаться в отделение неотложной помощи клиники или больницы».



А как быть со снижением расходов на медицину? С точки зрения президента FMH эффект экономии на первом месте тут не находится. Главное — это совершенствование системы предоставления медуслуг в стране при помощи такого прибора и соответствующей мобильной программы-приложения.



Проблема защиты персональных данных



Ивонн Фери (Yvonne Feri), депутат большой палаты швейцарского парламента (Национального совет) из кантона Аргау и член парламентского Комитета по вопросам здравоохранения настроена скептически. Конечно, преимущества цифровой революции должна использоваться и в медицине, но как быть с защитой персональных данных?



По ее словам, совершенно пока не ясно, что будет происходить с всеми медицинскими данными, которые устройство будет передавать в распоряжение экспертов касс ОМС. Кроме того, она опасается, что может пострадать качество медицинской помощи. «Ведь пациенты должны будут сами решать, стоит ли им обращаться к врачу или нет. И я не знаю, сможет ли такое устройство действительно адекватно консультировать пациентов». Пилотный проект кассы ОМС Swica начнется в марте 2020 года, участие в нем примут примерно с 2 000 лиц, застрахованных в этой компании. Загрузка... swissinfo.ch Категории: в Европе, здоровье, технологии Ключевые слова: медицина, Компьютер, Швейцария, диагностика, пациенты — статья прочитана 142 раза Комментарии