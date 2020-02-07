Главная >> Новости >> экономика >> Клайпедский морской порт планируется углубить до 15 метров

Клайпедский морской порт планируется углубить до 15 метров



Клайпедский морской порт планирует до 15 метров углубить основную часть портового канала. Таким образом, крупные суда смогут ходить в большей безопасности, сократятся их затраты.

"После углубления порта возникнет возможность большей загрузки судов, это означает, что эффективней будут использоваться возможности перевозок крупнейшими судами. С повышением эффективности транспортировки судами сокращаются затраты на перевозки грузов", – отметил в пресс-релизе временный глава дирекции порта Видмантас Паукште.

Дирекция порта сообщила, что подписала договор проектирования и надзора с компанией Sweco Lietuva на 47,8 тыс. евро (с НДС).

Канал будет углублен до 15 метров с северной части порта, где уже сейчас такая глубина, а максимальная осадка составляет 13,8 метра, до южной части порта - Залива Малку. Глубина этом участке сейчас составляет от 14,3 до 14,9 метра.

В январе В. Паукште утверждал, что до 2023 года будут реконструированы молы и крупные суда в любую погоду смогут заходить в порт, поэтому можно будет углубить канал до 17 метров.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: порт, фарватер, глубина
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 223 раза
добавлена вчера, 6 февраля, 18:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка