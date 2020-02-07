Клайпедский морской порт планируется углубить до 15 метров 🔊 Воспроизвести



Клайпедский морской порт планирует до 15 метров углубить основную часть портового канала. Таким образом, крупные суда смогут ходить в большей безопасности, сократятся их затраты.



"После углубления порта возникнет возможность большей загрузки судов, это означает, что эффективней будут использоваться возможности перевозок крупнейшими судами. С повышением эффективности транспортировки судами сокращаются затраты на перевозки грузов", – отметил в пресс-релизе временный глава дирекции порта Видмантас Паукште.



Дирекция порта сообщила, что подписала договор проектирования и надзора с компанией Sweco Lietuva на 47,8 тыс. евро (с НДС).



Канал будет углублен до 15 метров с северной части порта, где уже сейчас такая глубина, а максимальная осадка составляет 13,8 метра, до южной части порта - Залива Малку. Глубина этом участке сейчас составляет от 14,3 до 14,9 метра.



В январе В. Паукште утверждал, что до 2023 года будут реконструированы молы и крупные суда в любую погоду смогут заходить в порт, поэтому можно будет углубить канал до 17 метров. Клайпедский морской порт планирует до 15 метров углубить основную часть портового канала. Таким образом, крупные суда смогут ходить в большей безопасности, сократятся их затраты."После углубления порта возникнет возможность большей загрузки судов, это означает, что эффективней будут использоваться возможности перевозок крупнейшими судами. С повышением эффективности транспортировки судами сокращаются затраты на перевозки грузов", – отметил в пресс-релизе временный глава дирекции порта Видмантас Паукште.Дирекция порта сообщила, что подписала договор проектирования и надзора с компанией Sweco Lietuva на 47,8 тыс. евро (с НДС).Канал будет углублен до 15 метров с северной части порта, где уже сейчас такая глубина, а максимальная осадка составляет 13,8 метра, до южной части порта - Залива Малку. Глубина этом участке сейчас составляет от 14,3 до 14,9 метра.В январе В. Паукште утверждал, что до 2023 года будут реконструированы молы и крупные суда в любую погоду смогут заходить в порт, поэтому можно будет углубить канал до 17 метров. BNS Категории: экономика Ключевые слова: порт, фарватер, глубина География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 223 раза Комментарии