Загрузка... Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека 🔊 Воспроизвести



Сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии в ходе исследования выяснили, что уровень радиочастотного излучения у смартфона iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает допустимую норму. О результатах исследования пишет



По данным экспертов, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) у iPhone 11 Pro равен 3,8 Вт/кг.



При этом Федеральная комиссия по связи США (FCC) может сертифицировать только те гаджеты, у которых этот показатель не превышает 1,6 Вт/кг. Сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии в ходе исследования выяснили, что уровень радиочастотного излучения у смартфона iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает допустимую норму. О результатах исследования пишет РИА Новости со ссылкой на портал iPhoneHacks.По данным экспертов, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) у iPhone 11 Pro равен 3,8 Вт/кг.При этом Федеральная комиссия по связи США (FCC) может сертифицировать только те гаджеты, у которых этот показатель не превышает 1,6 Вт/кг. Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: излучение, опасность, iPhone 11 Pro — статья прочитана 164 раза Комментарии