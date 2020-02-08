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Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека



Сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии в ходе исследования выяснили, что уровень радиочастотного излучения у смартфона iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает допустимую норму. О результатах исследования пишет РИА Новости со ссылкой на портал iPhoneHacks.

По данным экспертов, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) у iPhone 11 Pro равен 3,8 Вт/кг.

При этом Федеральная комиссия по связи США (FCC) может сертифицировать только те гаджеты, у которых этот показатель не превышает 1,6 Вт/кг.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал, технологии, здоровье
Ключевые слова: излучение, опасность, iPhone 11 Pro
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добавлена сегодня, 8 февраля, 13:00

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