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Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека
Сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии в ходе исследования выяснили, что уровень радиочастотного излучения у смартфона iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает допустимую норму. О результатах исследования пишет РИА Новости со ссылкой на портал iPhoneHacks.
По данным экспертов, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) у iPhone 11 Pro равен 3,8 Вт/кг.
При этом Федеральная комиссия по связи США (FCC) может сертифицировать только те гаджеты, у которых этот показатель не превышает 1,6 Вт/кг.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал, технологии, здоровье
Ключевые слова: излучение, опасность, iPhone 11 Pro
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