Сокрытие фактов и плата за донос: как власти Китая борются с коронавирусом 🔊 Воспроизвести WEIBO Image caption Доктор Ли Вэньлян поместил свою фотографию из больницы в соцсети Weibo. Он предупреждал об эпидемии за несколько недель до ее возникновения



Власти Уханя знали о надвигающейся эпидемии коронавируса еще в начале января, но старались тщательно скрыть эту информацию. Об этом свидетельствует история китайского врача по имени Ли Вэньлян, пишет Власти Уханя знали о надвигающейся эпидемии коронавируса еще в начале января, но старались тщательно скрыть эту информацию. Об этом свидетельствует история китайского врача по имени Ли Вэньлян, пишет ВВС



За пределами Китая подтверждены 150 случаев заражения. Первый смертельный случай вне материковой части страны произошел 2 февраля на Филиппинах, еще один был зарегистрирован во вторник в Гонконге.



История доктора Ли



Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать.



Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. У него был обнаружен коронавирус.



Еще в декабре прошлого года в больнице, где он работал, Ли заметил семерых пациентов с вирусом, похожим на вирус атипичной пневмонии (SARS), который стал причиной глобальной эпидемии в 2003 году.



Все семеро было помещены в карантин. Врачи посчитали, что все случаи заболевания так или иначе связаны с рыбным рынком Уханя.



30 декабря Ли Вэньлян написал сообщение в общем чате врачей больницы. В нем он предупреждал коллег о надвигающейся эпидемии и советовал им надевать защитную одежду.



Тогда он еще не знал, что скоро мир столкнется с совершенно новым типом коронавируса, просто понял, что приближается вспышка.



Через четыре дня к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и велели подписать документ, в котором врач обвинялся в распространении ложных слухов, причиняющих вред общественному порядку.



"Мы вас предупреждаем, если вы продолжите нагло упрямиться и вести противозаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Вам все ясно?", - цитирует доктор Ли бумагу. Внизу от руки он был вынужден написать "Да, мне все ясно".



LI WENLIANG Image caption "Мы надеемся, вы успокоитесь и подумаете о своем поведении", - говорится в полицейском письме, которое доктора Ли заставили подписать



Ли Вэньлян приложил копию этого документа к своему посту в Weibo. Власти Уханя извинились перед ним за преследование, выяснилось также, что он - один из восьми человек, которых власти проверяли на предмет распространения вредных слухов.



Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. При этом врачам не было дано никаких инструкций о том, как защититься от заболевания.



Через неделю после того, как к нему приходила полиция, он принимал пациентку с глаукомой, у которой еще не было симптомов вируса, но которая уже была его носителем.



10 января у доктора Ли начался кашель, на следующий день поднялась температура, а еще через два дня он оказался в больнице. Вскоре в больницу были доставлены и его родители.



А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.



30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Тысячи людей оставили под этим постом комментарии со словами поддержки и пожеланиями выздоровления.



Один из пользователей назвал доктора Ли героем и написал, что история этого врача иллюстрирует тревожную ситуацию, которая сложилась в Китае: "В будущем врачи, заметившие признаки инфекционных заболеваний, будут бояться бить тревогу. Нужны десятки миллионов таких Ли Вэньлянов, чтобы исправить положение в сфере общественного здоровья".



Кампания ненависти



Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая признал ошибки в том, как власти отреагировали на вспышку смертельного коронавируса. Подобные признания - редкость в китайских политических верхах. Политбюро призвало улучшить систему реагирования на чрезвычайные ситуации.



Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания.



В неприятные ситуации попадают даже те, у кого нет никаких симптомов.



Стали известны случаи, когда человека прогнали из отеля, после того как он предъявил свое удостоверение личности. Другого из деревни изгнали напуганные жители. Третий обнаружил свою личную информацию в открытом доступе в интернете после того, как дал свои данные властям.



Все это делается, пишет NYT, якобы с целью сдержать распространение эпидемии, однако так действуют только авторитарные режимы.



Студент одного из колледжей Уханя Хармо Тан после вспышки заболевания вернулся в свой родной город Линьхай. Через пять дней с ним связались местные сотрудники безопасности.



Он сказал им, что самоизолировался от контактов с окружающим миром и сидит дома, однако его попросили предоставить всю персональную информацию, включая номер паспорта и день возвращения из Уханя.



Вскоре его данные начали распространяться в сети вместе с данными других жителей Линьхая, побывавших в Ухане.



Еще через несколько дней полиция опломбировала дверь Хармо Таня и повесила табличку - "здесь живет возвращенец из Уханя". На табличке также указан телефон, по которому соседи должны позвонить, если увидят, как Тань или члены его семьи покидают квартиру.



Награда за донос



Власти Китая призывают отнестись с пониманием к подобным мерам, учитывая, что страна переживает чрезвычайную ситуацию, и уже более 420 человек умерли от коронавируса.



Однако правозащитники и активисты уверены, что против жителей провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, ведется целенаправленная кампания.



В одной из северных провинций страны - Хэбее (не путать с Хубэем) местным жителям обещано вознаграждение в тысячу юаней (около 140 долларов) за информацию о каждом приезжем их Уханя.



В провинции Цзянсу власти забаррикадировали дверь в квартиру семьи, которая недавно побывала в Ухане, металлической решеткой, похожей на тюремную, пишет New York Times. Продукты им поставляют соседи, спуская сумки на веревке сверху на их балкон.



Сотрудник фирмы техобеспечения в Ухане Энди Ли вывез свою семью на арендованной машине из города и направился к родственникам в Пекин. Однако остановиться по пути в отелях других провинций оказалось невозможно.



Лишь одна дорогостоящая гостиница в Наньцзине согласилась их зарегистрировать, и там Энди Ли устроил семье добровольный четырехдневный карантин, пока местные власти не переселили их и других бежавших из Уханя в специальный отель на карантине.



"Все, чего они хотят, - изолировать уханьцев от жителей Наньцзина, а то, что люди из Уханя могут заразить друг друга в этом отеле, их не волнует", - прокомментировал Энди Ли условия карантина, при котором не соблюдаются даже элементарные меры предосторожности.



21-летней студентке, вернувшейся из Уханя в родной город в центральном Китае, не разрешили съездить в соседнюю деревню на похороны дедушки, хотя с момента ее возвращения из зараженной зоны прошло больше времени, чем предписанные для карантина 14 дней.



Ее личные данные оказались в интернете, и она начала получать звонки с угрозами. Девушка вспоминает, что один из звонивших сказал: "Зачем ты вернулась в наш город, уханьская собака". По официальным данным, от вируса умерли уже 427 человек, более 20 тысяч заболели. В основном все заразившиеся - жители Китая, однако вирус распространяется по всему миру.За пределами Китая подтверждены 150 случаев заражения. Первый смертельный случай вне материковой части страны произошел 2 февраля на Филиппинах, еще один был зарегистрирован во вторник в Гонконге.Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать.Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. У него был обнаружен коронавирус.Еще в декабре прошлого года в больнице, где он работал, Ли заметил семерых пациентов с вирусом, похожим на вирус атипичной пневмонии (SARS), который стал причиной глобальной эпидемии в 2003 году.Все семеро было помещены в карантин. Врачи посчитали, что все случаи заболевания так или иначе связаны с рыбным рынком Уханя.30 декабря Ли Вэньлян написал сообщение в общем чате врачей больницы. В нем он предупреждал коллег о надвигающейся эпидемии и советовал им надевать защитную одежду.Тогда он еще не знал, что скоро мир столкнется с совершенно новым типом коронавируса, просто понял, что приближается вспышка.Через четыре дня к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и велели подписать документ, в котором врач обвинялся в распространении ложных слухов, причиняющих вред общественному порядку."Мы вас предупреждаем, если вы продолжите нагло упрямиться и вести противозаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Вам все ясно?", - цитирует доктор Ли бумагу. Внизу от руки он был вынужден написать "Да, мне все ясно".Ли Вэньлян приложил копию этого документа к своему посту в Weibo. Власти Уханя извинились перед ним за преследование, выяснилось также, что он - один из восьми человек, которых власти проверяли на предмет распространения вредных слухов.Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. При этом врачам не было дано никаких инструкций о том, как защититься от заболевания.Через неделю после того, как к нему приходила полиция, он принимал пациентку с глаукомой, у которой еще не было симптомов вируса, но которая уже была его носителем.10 января у доктора Ли начался кашель, на следующий день поднялась температура, а еще через два дня он оказался в больнице. Вскоре в больницу были доставлены и его родители.А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Тысячи людей оставили под этим постом комментарии со словами поддержки и пожеланиями выздоровления.Один из пользователей назвал доктора Ли героем и написал, что история этого врача иллюстрирует тревожную ситуацию, которая сложилась в Китае: "В будущем врачи, заметившие признаки инфекционных заболеваний, будут бояться бить тревогу. Нужны десятки миллионов таких Ли Вэньлянов, чтобы исправить положение в сфере общественного здоровья".Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая признал ошибки в том, как власти отреагировали на вспышку смертельного коронавируса. Подобные признания - редкость в китайских политических верхах. Политбюро призвало улучшить систему реагирования на чрезвычайные ситуации.Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания.В неприятные ситуации попадают даже те, у кого нет никаких симптомов.Стали известны случаи, когда человека прогнали из отеля, после того как он предъявил свое удостоверение личности. Другого из деревни изгнали напуганные жители. Третий обнаружил свою личную информацию в открытом доступе в интернете после того, как дал свои данные властям.Все это делается, пишет NYT, якобы с целью сдержать распространение эпидемии, однако так действуют только авторитарные режимы.Студент одного из колледжей Уханя Хармо Тан после вспышки заболевания вернулся в свой родной город Линьхай. Через пять дней с ним связались местные сотрудники безопасности.Он сказал им, что самоизолировался от контактов с окружающим миром и сидит дома, однако его попросили предоставить всю персональную информацию, включая номер паспорта и день возвращения из Уханя.Вскоре его данные начали распространяться в сети вместе с данными других жителей Линьхая, побывавших в Ухане.Еще через несколько дней полиция опломбировала дверь Хармо Таня и повесила табличку - "здесь живет возвращенец из Уханя". На табличке также указан телефон, по которому соседи должны позвонить, если увидят, как Тань или члены его семьи покидают квартиру.Власти Китая призывают отнестись с пониманием к подобным мерам, учитывая, что страна переживает чрезвычайную ситуацию, и уже более 420 человек умерли от коронавируса.Однако правозащитники и активисты уверены, что против жителей провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, ведется целенаправленная кампания.В одной из северных провинций страны - Хэбее (не путать с Хубэем) местным жителям обещано вознаграждение в тысячу юаней (около 140 долларов) за информацию о каждом приезжем их Уханя.В провинции Цзянсу власти забаррикадировали дверь в квартиру семьи, которая недавно побывала в Ухане, металлической решеткой, похожей на тюремную, пишет New York Times. Продукты им поставляют соседи, спуская сумки на веревке сверху на их балкон.Сотрудник фирмы техобеспечения в Ухане Энди Ли вывез свою семью на арендованной машине из города и направился к родственникам в Пекин. Однако остановиться по пути в отелях других провинций оказалось невозможно.Лишь одна дорогостоящая гостиница в Наньцзине согласилась их зарегистрировать, и там Энди Ли устроил семье добровольный четырехдневный карантин, пока местные власти не переселили их и других бежавших из Уханя в специальный отель на карантине."Все, чего они хотят, - изолировать уханьцев от жителей Наньцзина, а то, что люди из Уханя могут заразить друг друга в этом отеле, их не волнует", - прокомментировал Энди Ли условия карантина, при котором не соблюдаются даже элементарные меры предосторожности.21-летней студентке, вернувшейся из Уханя в родной город в центральном Китае, не разрешили съездить в соседнюю деревню на похороны дедушки, хотя с момента ее возвращения из зараженной зоны прошло больше времени, чем предписанные для карантина 14 дней.Ее личные данные оказались в интернете, и она начала получать звонки с угрозами. Девушка вспоминает, что один из звонивших сказал: "Зачем ты вернулась в наш город, уханьская собака". bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 74 раза Комментарии