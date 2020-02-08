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Жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Жительница Архангельской области призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за "не того" блюда, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.
Трагедия произошла в минувшие выходные в городе Коряжме: 52-летняя женщина, по данным следствия, зарезала 54-летнего супруга. По ее словам, все произошло во время застолья со спиртным.
"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", — говорится в релизе.
За убийство женщине грозит длительный срок заключения. Начала суда она, возможно, будет дожидаться в СИЗО — именно на такой мере будет настаивать следствие.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал
География: Россия
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