Загрузка... Жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду 🔊 Воспроизвести



Жительница Архангельской области призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за "не того" блюда, сообщает



Трагедия произошла в минувшие выходные в городе Коряжме: 52-летняя женщина, по данным следствия, зарезала 54-летнего супруга. По ее словам, все произошло во время застолья со спиртным.



"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", — говорится в релизе.



За убийство женщине грозит длительный срок заключения. Начала суда она, возможно, будет дожидаться в СИЗО — именно на такой мере будет настаивать следствие. Жительница Архангельской области призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за "не того" блюда, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.Трагедия произошла в минувшие выходные в городе Коряжме: 52-летняя женщина, по данным следствия, зарезала 54-летнего супруга. По ее словам, все произошло во время застолья со спиртным."Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", — говорится в релизе.За убийство женщине грозит длительный срок заключения. Начала суда она, возможно, будет дожидаться в СИЗО — именно на такой мере будет настаивать следствие. Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал Ключевые слова: убийство, жена, муж География: Россия — статья прочитана 85 раз Комментарии