Загрузка... В ЕС заявили, что США подрывают миропорядок, возобновив использование противопехотных мин 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/ABIR SULTAN



Ранее президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин американскими Вооруженными силами, напоминает



Решение США возобновить использование противопехотных мин подрывает международный миропорядок, основанный на правилах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.



"Разрешение вновь применять противопехотные мины не только вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов, но и подрывает международный миропорядок, основанный на правилах", - отмечается в заявлении. Ранее президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин американскими Вооруженными силами, напоминает ТАСС Решение США возобновить использование противопехотных мин подрывает международный миропорядок, основанный на правилах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС."Разрешение вновь применять противопехотные мины не только вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов, но и подрывает международный миропорядок, основанный на правилах", - отмечается в заявлении. В нем также подчеркивается, что данное решение США "подрывает выполнение международных норм против применения противопехотных мин, которые позволили спасти десятки тысяч людей во всем мире на протяжении последних десяти лет".



31 января президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин американскими Вооруженными силами.



Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы холодной войны, представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.



Дополнительной проблемой является сложная и дорогостоящая процедура разминирования этих территорий, на которую у бедных государств мира нет денег. При этом боевое применение противопехотных мин, напротив, является достаточно простой процедурой. Например, минами советского производства ПФМ-1 ("Лепесток") или аналогичными им американскими BLU-43 можно за короткое время буквально засеивать огромные площади. Для их доставки могут использоваться артиллерийские системы, авиация или саперные машины. Загрузка... ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: ЕС, Трамп, мины, критика, пехота — статья прочитана 108 раз Комментарии