Загрузка... Переделы Святой Земли. Что нам в них не нравится 🔊 Воспроизвести Raw Herring | flickr



Святую Землю и город трёх религий опять делят на две части. Как нечто само собой разумеющееся — третьей стороны не дано. Трамп и Нетаньяху объявили о “сделке века”, по которой преференции опять получают поддерживаемые США иудеи (отдаём им должное — молодцы ребята, умеют урвать своё, и даже немного сверх того). Мусульманам тоже обещаны бонусы — долгожданное признание независимого палестинского государства, вкупе с двукратным расширением территорий и денежными субсидиями в 50 миллиардов долларов (эти пока недовольно морщатся и набивают цену, мол, маловато будет). Христианам же вновь предлагается постоять в сторонке, пока горячие ближневосточные парни делят общий пирог.



Русская собственность в Палестине Святую Землю и город трёх религий опять делят на две части. Как нечто само собой разумеющееся — третьей стороны не дано. Трамп и Нетаньяху объявили о “сделке века”, по которой преференции опять получают поддерживаемые США иудеи (отдаём им должное — молодцы ребята, умеют урвать своё, и даже немного сверх того). Мусульманам тоже обещаны бонусы — долгожданное признание независимого палестинского государства, вкупе с двукратным расширением территорий и денежными субсидиями в 50 миллиардов долларов (эти пока недовольно морщатся и набивают цену, мол, маловато будет). Христианам же вновь предлагается постоять в сторонке, пока горячие ближневосточные парни делят общий пирог.



Шансы России получить контроль над Святой Землёй были наилучшими. Да, это был неординарный и небесспорный проект. Всё же Российская Империя предпочитала прирастать сопредельными территориями, тогда как заморские земли вроде Калифорнии или Аляски в её составе не задержались. Возможно, планировалось не непосредственное включение в состав Империи, а нечто вроде протектората.



Вид купола ассирийской церкви, обращённой к минарету мечети на площади Мангер | Mustafa Ganeyeh | Reuters



Первая мировая война и последовавшие за ней Февральская революция и Октябрьский переворот нанесли катастрофический урон русскому присутствию в Палестине. Сначала вся собственность была конфискована турками, а после их разгрома в основном перешла в ведение британцев. (Отметим разницу между “цивилизованными европейцами” и “азиатскими варварами”. В отличие от турок, британцы ничего не отбирали и не оспаривали право русской собственности — они всего лишь взяли её в “принудительную бессрочную аренду” — эдакий джентльменский вариант грабежа). Ситуацию усугубляло и то, что правопреемство на зарубежную собственность как СССР, так и эмигрантских организаций было достаточно зыбким. Шли многочисленные тяжбы, во время которых спорные активы юридически “зависали” на неопределённый срок.



Очередная беда случилась в 1964 году, когда буквально за считанные дни до своего низвержения Хрущёв успел передать израильтянам огромную часть русских земель и недвижимости за смехотворную сумму в 4,5 миллиона долларов. (Сейчас даже нет смысла говорить, что всё это стоит миллиарды. На практике эти активы бесценны). Сделка получила название “апельсиновой” — деньги не выплачивались вообще, советские чиновники взяли в основном апельсинами и частично текстилем. Апельсины были отправлены в СССР морем в неприспособленных для перевозки танкерах, в которых большая часть груза сгнила.



Интересно, что через 12 лет сделка была признана израильским судом незаконной. Иск подала РПЦЗ и получила 7 миллионов долларов отступных. Таким образом, этот вопрос фактически до конца не урегулирован, и для России перспектива вернуть утраченное всё ещё остаётся. Была бы политическая воля.



Дело израильской контрабандистки



И тут очень кстати подоспело дело Наамы Иссахар, задержанной в аэропорту Москвы в апреле прошлого года с 9,6 граммами гашиша, что явно предполагало последующий сбыт — использовать такое количество наркотика самолично молодая девушка вряд ли смогла бы. Обратим внимание на пару подробностей. Первая: спешно нанятый для задержанной адвокат поспешил сразу же успокоить — мол, не переживайте, будет на днях суд, получите штраф в 15–20 тысяч рублей (несколько сотен долларов) и немедленную высылку из страны. Неприятно, конечно, но ничего сверхжёсткого — будет потом, о чём вспомнить любительнице экстремальных путешествий. Что, безусловно, говорит о том, что такие случаи ранее были не редкость. Просто российская Фемида относилась к израильтянам в этом вопросе снисходительно. (А вот все остальные перевозчики, от русских до таджиков, в аналогичной ситуации как раз и получали лет 7–8).



Стена Плача | xkidx



И вторая: количество израильтян, летавших этим весьма популярным маршрутом (удобным по времени и цене), после ареста контрабандистки быстро упало аж на 40%. Казалось бы, какой смысл для законопослушных граждан терять свои деньги и время, пересаживаясь на другие маршруты? Кто-то, конечно, мог проявить солидарность с задержанной или неприязнь к “российской диктатуре”, но вряд ли эти чувства были распространены столь массово. Да и принадлежность наркотиков девушка сразу же признала, стало быть, речь не шла об опасениях каких-либо провокаций, которым могут подвергнуться и остальные. Единственное объяснение: среди этих путешественников было немало потенциальных кандидатов на задержание. А тут эти ужасные русские внезапно хлопнули налаженный канал поставок!



Так что чисто теоретически подобное дело могло случиться значительно раньше, следовательно, речь идёт не о внезапном ужесточении курса, а скорее о возврате к положенной законом норме.



Иссахар, как мы знаем со слов израильских журналистов, освободили в обмен на передачу России Александровского подворья. Уточним: никто никому ничего не дарил. Россия лишь возвращает себе своё же имущество, которое израильские чиновники не очень хотели отдавать. Восток — дело тонкое: ну как же можно вот так взять и отдать, если можно тянуть, всячески намекая на получение за сие абсолютно законное действие некоего дополнительного профита с заинтересованной стороны! (По слухам, такое встречается не только на Востоке). Насчёт профита у нас в итоге согласились, хотите — получите! Сами ж напрашивались. Теперь, надеемся, все довольны.



Христианское лобби против сомнительной сделки



Но вернёмся к “сделке века”. Расписывать Святую Землю “на двоих” в любом случае недопустимо. И весь христианский мир может и должен об этом открыто заявить. Необходимо выделить “христианский сектор” в Иерусалиме, а также ряд территорий именно под христианскую юрисдикцию. Логично, если в ней окажется, например, Вифлеем. Ведь там родился наш Спаситель. Для всех остальных это всего лишь провинциальный городок. И абсолютно естественно, что этим вопросом может озаботиться такая крупная христианская держава, как Россия, выступающая в роли флагмана общемирового “христианского лобби”. (Договорившись о совместном использовании Храма Гроба Господня, христиане разных конфессий смогут договориться и сейчас — тут нет сомнений!) Пригодится и позитивный опыт сосуществования с региональными мусульманскими анклавами. Да и охрана сектора, состоящая из симпатичных и вежливых людей, тоже поспособствует общему умиротворению.



Тем более, что в самом плане Трампа изначально заложено противоречие в связи со статусом Иерусалима. С одной стороны, он объявляется единой и неделимой столицей Израиля, что закрепляет нынешнее взрывоопасное состояние. С другой — предусматривает создание столицы Палестинского государства в Восточном Иерусалиме. При ближайшем рассмотрении выясняется, что у Трампа своя география — палестинцам отводится место вне исторической части города, включающее ещё и лагеря беженцев. В общем — бросовая, малопривлекательная территория. Соглашаться на эти условия нет никакого смысла. Впрочем, нужно быть готовым к тому, что Иерусалим будет невозможно поделить между государствами в принципе. Тогда наиболее практичным решением будет его экстерриториальность. Но всё с теми же тремя внутренними секторами.



Мечеть Купол Скалы | Ammar Awad | Reuters



Наличие “третьей составляющей” на практике сможет оказать благотворное влияние и на две прочих. Благожелательный христианский посредник настроит на конструктивный лад обоих непримиримых противников. Каждому из которых в конечном итоге будет проще пойти на уступки в пользу нейтральной силы, нежели поступиться принципами в отношении давнего непримиримого врага. (И, как показала практика — действовать стоит не только добрым словом. Но это, конечно, отдельный разговор, не будем забегать вперёд).



За Святую Землю столетиями шли битвы, на её освобождение жертвовали короли и простолюдины, собирались Крестовые походы, и каждый погибший попадал в Рай. Почему же в ХХ веке она скатилась на уровень проблемного региона, где никак не может быть достигнуто хотя бы элементарное спокойствие, включающее устойчивую договорённость о справедливом распределении земель и святынь?



Может, сделать ещё одну попытку? Рай-то никуда не делся, и туда по-прежнему попадают праведники.



Автор: Максим Брусиловский для А ведь так было не всегда. Уже к началу ХХ века российское Императорское Православное Палестинское Общество стало крупнейшим землевладельцем находившейся под турецкой оккупацией Палестины. Выкупались дома и земельные участки, строились подворья, расширялась инфраструктура для приёма паломников (странноприимные дома, столовые, гостиницы), число которых приближалось к 10 000 в год. (На тот момент немало для малонаселённой местности без “туристических достопримечательностей”, “лечебных центров” и прочих признаков курорта). Строились русские школы. Перед Первой Мировой в них было полторы тысячи учащихся — явный показатель того, что многие семьи оставались на постоянное жительство, т. е. шла постепенная (очень медленная!) колонизация. Османская империя уже давно именовалась “больным человеком Европы”, было ясно, что в исторической перспективе она не сможет удержать множество своих провинций, и подготовка к разделу шла заранее.Шансы России получить контроль над Святой Землёй были наилучшими. Да, это был неординарный и небесспорный проект. Всё же Российская Империя предпочитала прирастать сопредельными территориями, тогда как заморские земли вроде Калифорнии или Аляски в её составе не задержались. Возможно, планировалось не непосредственное включение в состав Империи, а нечто вроде протектората.Первая мировая война и последовавшие за ней Февральская революция и Октябрьский переворот нанесли катастрофический урон русскому присутствию в Палестине. Сначала вся собственность была конфискована турками, а после их разгрома в основном перешла в ведение британцев. (Отметим разницу между “цивилизованными европейцами” и “азиатскими варварами”. В отличие от турок, британцы ничего не отбирали и не оспаривали право русской собственности — они всего лишь взяли её в “принудительную бессрочную аренду” — эдакий джентльменский вариант грабежа). Ситуацию усугубляло и то, что правопреемство на зарубежную собственность как СССР, так и эмигрантских организаций было достаточно зыбким. Шли многочисленные тяжбы, во время которых спорные активы юридически “зависали” на неопределённый срок.Очередная беда случилась в 1964 году, когда буквально за считанные дни до своего низвержения Хрущёв успел передать израильтянам огромную часть русских земель и недвижимости за смехотворную сумму в 4,5 миллиона долларов. (Сейчас даже нет смысла говорить, что всё это стоит миллиарды. На практике эти активы бесценны). Сделка получила название “апельсиновой” — деньги не выплачивались вообще, советские чиновники взяли в основном апельсинами и частично текстилем. Апельсины были отправлены в СССР морем в неприспособленных для перевозки танкерах, в которых большая часть груза сгнила.Интересно, что через 12 лет сделка была признана израильским судом незаконной. Иск подала РПЦЗ и получила 7 миллионов долларов отступных. Таким образом, этот вопрос фактически до конца не урегулирован, и для России перспектива вернуть утраченное всё ещё остаётся. Была бы политическая воля.И тут очень кстати подоспело дело Наамы Иссахар, задержанной в аэропорту Москвы в апреле прошлого года с 9,6 граммами гашиша, что явно предполагало последующий сбыт — использовать такое количество наркотика самолично молодая девушка вряд ли смогла бы. Обратим внимание на пару подробностей. Первая: спешно нанятый для задержанной адвокат поспешил сразу же успокоить — мол, не переживайте, будет на днях суд, получите штраф в 15–20 тысяч рублей (несколько сотен долларов) и немедленную высылку из страны. Неприятно, конечно, но ничего сверхжёсткого — будет потом, о чём вспомнить любительнице экстремальных путешествий. Что, безусловно, говорит о том, что такие случаи ранее были не редкость. Просто российская Фемида относилась к израильтянам в этом вопросе снисходительно. (А вот все остальные перевозчики, от русских до таджиков, в аналогичной ситуации как раз и получали лет 7–8).И вторая: количество израильтян, летавших этим весьма популярным маршрутом (удобным по времени и цене), после ареста контрабандистки быстро упало аж на 40%. Казалось бы, какой смысл для законопослушных граждан терять свои деньги и время, пересаживаясь на другие маршруты? Кто-то, конечно, мог проявить солидарность с задержанной или неприязнь к “российской диктатуре”, но вряд ли эти чувства были распространены столь массово. Да и принадлежность наркотиков девушка сразу же признала, стало быть, речь не шла об опасениях каких-либо провокаций, которым могут подвергнуться и остальные. Единственное объяснение: среди этих путешественников было немало потенциальных кандидатов на задержание. А тут эти ужасные русские внезапно хлопнули налаженный канал поставок!Так что чисто теоретически подобное дело могло случиться значительно раньше, следовательно, речь идёт не о внезапном ужесточении курса, а скорее о возврате к положенной законом норме.Иссахар, как мы знаем со слов израильских журналистов, освободили в обмен на передачу России Александровского подворья. Уточним: никто никому ничего не дарил. Россия лишь возвращает себе своё же имущество, которое израильские чиновники не очень хотели отдавать. Восток — дело тонкое: ну как же можно вот так взять и отдать, если можно тянуть, всячески намекая на получение за сие абсолютно законное действие некоего дополнительного профита с заинтересованной стороны! (По слухам, такое встречается не только на Востоке). Насчёт профита у нас в итоге согласились, хотите — получите! Сами ж напрашивались. Теперь, надеемся, все довольны.Но вернёмся к “сделке века”. Расписывать Святую Землю “на двоих” в любом случае недопустимо. И весь христианский мир может и должен об этом открыто заявить. Необходимо выделить “христианский сектор” в Иерусалиме, а также ряд территорий именно под христианскую юрисдикцию. Логично, если в ней окажется, например, Вифлеем. Ведь там родился наш Спаситель. Для всех остальных это всего лишь провинциальный городок. И абсолютно естественно, что этим вопросом может озаботиться такая крупная христианская держава, как Россия, выступающая в роли флагмана общемирового “христианского лобби”. (Договорившись о совместном использовании Храма Гроба Господня, христиане разных конфессий смогут договориться и сейчас — тут нет сомнений!) Пригодится и позитивный опыт сосуществования с региональными мусульманскими анклавами. Да и охрана сектора, состоящая из симпатичных и вежливых людей, тоже поспособствует общему умиротворению.Тем более, что в самом плане Трампа изначально заложено противоречие в связи со статусом Иерусалима. С одной стороны, он объявляется единой и неделимой столицей Израиля, что закрепляет нынешнее взрывоопасное состояние. С другой — предусматривает создание столицы Палестинского государства в Восточном Иерусалиме. При ближайшем рассмотрении выясняется, что у Трампа своя география — палестинцам отводится место вне исторической части города, включающее ещё и лагеря беженцев. В общем — бросовая, малопривлекательная территория. Соглашаться на эти условия нет никакого смысла. Впрочем, нужно быть готовым к тому, что Иерусалим будет невозможно поделить между государствами в принципе. Тогда наиболее практичным решением будет его экстерриториальность. Но всё с теми же тремя внутренними секторами.Наличие “третьей составляющей” на практике сможет оказать благотворное влияние и на две прочих. Благожелательный христианский посредник настроит на конструктивный лад обоих непримиримых противников. Каждому из которых в конечном итоге будет проще пойти на уступки в пользу нейтральной силы, нежели поступиться принципами в отношении давнего непримиримого врага. (И, как показала практика — действовать стоит не только добрым словом. Но это, конечно, отдельный разговор, не будем забегать вперёд).За Святую Землю столетиями шли битвы, на её освобождение жертвовали короли и простолюдины, собирались Крестовые походы, и каждый погибший попадал в Рай. Почему же в ХХ веке она скатилась на уровень проблемного региона, где никак не может быть достигнуто хотя бы элементарное спокойствие, включающее устойчивую договорённость о справедливом распределении земель и святынь?Может, сделать ещё одну попытку? Рай-то никуда не делся, и туда по-прежнему попадают праведники.Автор: Максим Брусиловский для FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, культура, в мире, история Ключевые слова: США, территории, Палестина, признание — статья прочитана 124 раза Комментарии