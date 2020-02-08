Загрузка... Телескоп сделал самые детальные снимки Солнца. На них видны ячейки размером с Техас 🔊 Воспроизвести NSF



Астрономам удалось получить самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю телескопических наблюдений, сообщает



Наземный солнечный телескоп имени Дэниэля К. Иноуи (DKIST) на Гаваях опубликовал снимки, которые показывают детали поверхности нашей звезды с разрешением в 30 км.



Это феноменальное достижение, учитывая размеры Солнца, которое имеет диаметр в 1,4 млн километров и расположено на расстоянии 149 млн км от Земли. Астрономам удалось получить самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю телескопических наблюдений, сообщает ВВС Наземный солнечный телескоп имени Дэниэля К. Иноуи (DKIST) на Гаваях опубликовал снимки, которые показывают детали поверхности нашей звезды с разрешением в 30 км.Это феноменальное достижение, учитывая размеры Солнца, которое имеет диаметр в 1,4 млн километров и расположено на расстоянии 149 млн км от Земли.



SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Ячеистые структуры в солнечной атмосфере уже давно являются объектом пристального внимания астрономов и метеорологов



Яркие центры таких структур - это районы, в которых солнечный материал поднимается; более темные области указывают на процессы охлаждения и опускания в глубинные слои солнечной плазмы.



Телескоп DKIST был недавно введен в строй на вершине вулкана Халеакала на высоте около 3 км на гавайском острове Мауи.



Он обладает крупнейшим в мире зеркалом среди солнечных телескопов рефлекторного типа. Его диаметр составляет 4 метра.



С помощью этого телескопа астрономы надеются открыть новую главу в исследованиях Солнца. Ученые планируют получить полную карту поверхности Солнца, его атмосферных магнитных полей и короны, а также объяснить вспышки на поверхности звезды.



Известно, что колебания в солнечной активности могут вызывать серьезнейшие возмущения в земной ионосфере, приводя к перебоям в радиосвязи и даже к отключению высоковольтных линий электропередач.



Они также представляют опасность для людей на борту Международной космической станции, когда уровень ультрафиолетового излучения Солнца резко возрастает в результате выбросов солнечных масс.



"На Земле мы в состоянии предсказывать погоду довольно точно, а вот в случае космической погоды дело обстоит сложнее", - говорит астроном Матт Моунтин, президент Астрономической ассоциации университетов, которая управляет телескопом DKIST.



ESA Image caption Зонд Solar Orbiter должен быть запущен с мыса Канаверал в начале февраля



Этот новый солнечный телескоп послужит прекрасным дополнением к новой космической обсерватории Solar Orbiter (SolO), старт которой с мыса Канаверал в штате Флорида запланирован на следующей неделе.



Этот солнечный зонд, который создан совместными усилиями НАСА и Европейского космического агентства, будет в конечном итоге выведен на уникальную околосолнечную орбиту, когда от Солнца его будут отделять всего 42 млн км. Это ближе, чем расстояние от Меркурия до Солнца.



Эта орбитальная обсерватория не обладает такой же разрешающей способностью, как наземный телескоп DKIST - он будет фиксировать объекты с диаметром порядка 70 км в солнечной атмосфере. Однако его приборы смогут фиксировать процессы в гораздо более широком диапазоне частот, чем наземный телескоп, и проникать на большие глубины в солнечной атмосфере.



Зонд будет выведен на полярную орбиту вокруг Солнца, что даст возможность наблюдать полярные районы нашей звезды в беспрецедентных подробностях.



"У нас есть совместные планы наблюдений с использованием обоих этих астрономических инструментов, которые обещают поразительные результаты", - заявила профессор Луиз Харра из Физико-метеорологической обсерватории в Давосе в Швейцарии. Каждая из изображенных на снимках ячеистых структур солнечной поверхности имеет площадь примерно сопоставимую с территорией американского штата Техас. В таких структурах происходят активные процессы конвекции заряженной плазмы и раскаленных газов.Яркие центры таких структур - это районы, в которых солнечный материал поднимается; более темные области указывают на процессы охлаждения и опускания в глубинные слои солнечной плазмы.Телескоп DKIST был недавно введен в строй на вершине вулкана Халеакала на высоте около 3 км на гавайском острове Мауи.Он обладает крупнейшим в мире зеркалом среди солнечных телескопов рефлекторного типа. Его диаметр составляет 4 метра.С помощью этого телескопа астрономы надеются открыть новую главу в исследованиях Солнца. Ученые планируют получить полную карту поверхности Солнца, его атмосферных магнитных полей и короны, а также объяснить вспышки на поверхности звезды.Известно, что колебания в солнечной активности могут вызывать серьезнейшие возмущения в земной ионосфере, приводя к перебоям в радиосвязи и даже к отключению высоковольтных линий электропередач.Они также представляют опасность для людей на борту Международной космической станции, когда уровень ультрафиолетового излучения Солнца резко возрастает в результате выбросов солнечных масс."На Земле мы в состоянии предсказывать погоду довольно точно, а вот в случае космической погоды дело обстоит сложнее", - говорит астроном Матт Моунтин, президент Астрономической ассоциации университетов, которая управляет телескопом DKIST.Этот новый солнечный телескоп послужит прекрасным дополнением к новой космической обсерватории Solar Orbiter (SolO), старт которой с мыса Канаверал в штате Флорида запланирован на следующей неделе.Этот солнечный зонд, который создан совместными усилиями НАСА и Европейского космического агентства, будет в конечном итоге выведен на уникальную околосолнечную орбиту, когда от Солнца его будут отделять всего 42 млн км. Это ближе, чем расстояние от Меркурия до Солнца.Эта орбитальная обсерватория не обладает такой же разрешающей способностью, как наземный телескоп DKIST - он будет фиксировать объекты с диаметром порядка 70 км в солнечной атмосфере. Однако его приборы смогут фиксировать процессы в гораздо более широком диапазоне частот, чем наземный телескоп, и проникать на большие глубины в солнечной атмосфере.Зонд будет выведен на полярную орбиту вокруг Солнца, что даст возможность наблюдать полярные районы нашей звезды в беспрецедентных подробностях."У нас есть совместные планы наблюдений с использованием обоих этих астрономических инструментов, которые обещают поразительные результаты", - заявила профессор Луиз Харра из Физико-метеорологической обсерватории в Давосе в Швейцарии. Загрузка... bbc.com Категории: образование, технологии Ключевые слова: космос, Солнце, телескоп, снимки — статья прочитана 121 раз Комментарии