Одна из самых экспрессивных и красивых скрипачек мира - Анна Агре Израиль 7 марта выступит в Квартирнике! 🔊 Воспроизвести В детстве она мечтала быть военным летчиком, но судьба в лице родителей и Провидения распорядилась иначе! Несомненный музыкальный талант, врождённая красота, пластика и грациозность «бросили» «бедную» Анну одновременно в балет, музыку и мир моды!



И во всем Анна Агре - героиня нашей публикации преуспела на все «сто»! Но душа выбрала музыку, и ныне Анна Агре, «израильская Ванесса Мей», - гордость и любовь Израиля, одна из самых красивых женщин этой страны, предмет культа и поклонения.



Несмотря на то, что ныне она проживает в Германии, она регулярно посещает свою Родину не только с концертами, но и благотворительными акциями, безвозмездно выступая в госпиталях, воинских частях, детских больницах, везде, где только она может чем-то и кому-то помочь! И во всем Анна Агре - героиня нашей публикации преуспела на все «сто»! Но душа выбрала музыку, и ныне Анна Агре, «израильская Ванесса Мей», - гордость и любовь Израиля, одна из самых красивых женщин этой страны, предмет культа и поклонения.Несмотря на то, что ныне она проживает в Германии, она регулярно посещает свою Родину не только с концертами, но и благотворительными акциями, безвозмездно выступая в госпиталях, воинских частях, детских больницах, везде, где только она может чем-то и кому-то помочь! Ее концерты в Израиле, Германии, Норвегии, Швеции, Испании, России, Украине, Великобритании и Франции всегда заканчивались овациями и неописуемым восторгом! Ее страстное исполнение Вивальди, цыганских, венгерских, польских, разумеется, еврейских мелодий и песен никого не оставляет равнодушным!



Великолепное владения не только скрипкой, но и телом (сказались многолетние занятия балетом, а также боевыми искусствами: крав мага и японским фехтованием), превращают выступления Анны Агре в потрясающие, зажигательные шоу! Да и в жизни это не раз пригодилось.



Вот хотя бы случай: когда машину, которая везла Анну по пустыне после благотворительного концерта в воинской части на границе с Палестиной, остановили 2 типа явно с «чужой стороны», приложили водителю пистолет к голове и попытались аналогичное сделать с Анной, сидящей со своей скрипкой, с целью ограбления с возможным трагичным исходом, Анна ни на секунду не растерялась.



Она, сжав скрипку за грифф, ловко и стремительно продемонстрировала свое боевое искусство… Через 1,5 минуты автомобиль спокойно продолжил свою дорогу, а в песке остались «отдыхать» и думать о своем поведении нейтрализованные террористы...



7 марта - запомните этот день навсегда!!! 7 марта, в 19.00, прекрасная Анна Агре выступит с Единственным концертом в Вильнюсе! И, случится это на сцене уникального арт-пространства «Квартирник», комплексе, созданному инициатором проекта Ильей Ваткиным по адресу (Вильнюс, ул. Антакальнё, 39) и включающего уютнейший и оснащенный по последнему слову техники камерный зал на 40 человек, частный музей мировой полиции (!), и небольшого фойе для приема гостей!



И, конечно, всех счастливчиков, которые приобретут билеты на этот Единственный концерт (друзья, не тяните время), будут угощать потрясающим (почти израильтянским) итальянским вином, после концерта можно будет вдоволь пообщаться и сфотографироваться на память с удивительной артисткой Анной Агре!



Предвосхищая вопрос: как удалось заполучить Такую Звезду на единственный концерт в небольшой Квартирник?!







Ответ прост: Анна прилетает в Литву на 4 дня посетить могилы предков, которые родились в Литве, и после чувствительных просьб со стороны одного известного господина, имя которого просили не называть, данный концерт-творческая встреча СОСТОИТСЯ!!!



Билеты на Уникальный концерт блистательной Анны Агре (Израиль) (только 40 билетов!) продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Любая информация по концерту, заказ билетов, сотрудничество-по телефону: +37067176502 и +370 61801331. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Анна Агре, Квартирник — статья прочитана 182 раза Комментарии