Советник президента: не стоит обострять трудоустройство жены премьера на Orlen 🔊 Воспроизвести



Советник литовского президента Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис считает, что премьер-министр Саулюс Сквернялис должен ответить на вопросы об обстоятельствах трудоустройства его супруги на предприятии, принадлежащем концерну Orlen, однако отмечает, что не следует особо обострять ситуацию.



"Я не говорю, что в этой ситуации не возникает вопросов – они действительно возникают. Но я считаю, что, если премьеру не удалось с первого раза, он может ответить на эти вопросы со второго. Но я не думаю, что следует особо обострять эту ситуацию", – сказал Р. Мачюлис в четверг в интервью радиостанции LRT.



"У президента есть гораздо более важные вопросы, которые также касаются и премьера, правительства, министров. Я считаю, что этот вопрос точно не станет акцентом их ближайшей встречи", – добавил он. Советник литовского президента Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис считает, что премьер-министр Саулюс Сквернялис должен ответить на вопросы об обстоятельствах трудоустройства его супруги на предприятии, принадлежащем концерну Orlen, однако отмечает, что не следует особо обострять ситуацию."Я не говорю, что в этой ситуации не возникает вопросов – они действительно возникают. Но я считаю, что, если премьеру не удалось с первого раза, он может ответить на эти вопросы со второго. Но я не думаю, что следует особо обострять эту ситуацию", – сказал Р. Мачюлис в четверг в интервью радиостанции LRT."У президента есть гораздо более важные вопросы, которые также касаются и премьера, правительства, министров. Я считаю, что этот вопрос точно не станет акцентом их ближайшей встречи", – добавил он. Советник утверждает, что государственные должностные лица "должны избегать любого конфликта интересов, даже видимости этого конфликта".



Одновременно он признал, что проблемы в карьере возникают у большинства супруг высокопоставленных лиц.



"Я бы не хотел их слишком обострять, понимая, что такая ситуация затрагивает не только премьера и его жену. Немалая часть высокопоставленных должностных лиц сталкивается с подобными проблемами, когда вторые половины просто не могут нормально строить карьеру, посккольку часто на карьеру, на позиции, которые занимают их вторые половины, смотрят через призму различных теорий заговора", – утверждает П. Мачюлис.



Во вторник в своей декларации премьер указал, что его супруга Сильвия Сверняле трудоустроена в компании-операторе сети заправочных станций Orlen Baltics Retail.



После заполнения премьером декларации некоторые журналисты и политики выдвинули версию о том, что трудоустройство может быть связано с решениями правительства, благоприятными для концерна Orlen.



Портал 15min.lt утверждал, что после встреч С. Сквернялиса с польскими политиками нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, который контролируется польским концерном Orlen, получил скидки на провоз грузов от литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai и льготную плату за электроэнергию.



Сам С. Сквернялис назвал утверждения портала сознательно распространяемой ложью. Премьер утверждает, что мирное разрешение спора Lietuvos gelezinkeliai и Orlen Lietuva помогло избежать ста миллионных убытков в случае проигрыша дела о тарифах, компания получила дополнительные заказы, улучшились межгосударственные отношения. Он утверждает, что в отношении Orlen Lietuva не применялись никакие исключения в связи так называемым тарифом на услуги, отвечающие общественным интересам, в энергетическом секторе. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, президент, работа, Orlen, жена География: Литва — статья прочитана 198 раз Комментарии