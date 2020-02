Охота на олигархов в Лондоне и возрождение Веймарского треугольника 🔊 Воспроизвести Kacper Pempel | Reuters



Лондонским судом открыт сезон охоты на “подозрительно богатых” иностранцев в Британии.



Первой мишенью британского правосудия стала Замира Гаджиева, муж которой, Джахангир Гаджиев, был председателем Международного банка Азербайджана (контролируемого государством) с 2001 по 2015 год. После отставки с поста финансист по приговору бакинского суда за мошенничество и растрату был отправлен в тюрьму на 15 лет. Ему и ещё семи фигурантам дела были предъявлены обвинения в хищениях на сумму $138 млн.



Вполне вероятно, что часть выведенных за границу средств ушла на покупку лондонской недвижимости и бесконечные дорогие запросы супруги. Жена банкира (“международного толстосума”, как окрестили его британские газетчики) жила (ну, и продолжает жить) на широкую ногу. По кредиткам можно отследить всю историю финансового размаха “новых азербайджанцев” в Англии, что следствие и сделало. Лондонским судом открыт сезон охоты на “подозрительно богатых” иностранцев в Британии.Первой мишенью британского правосудия стала Замира Гаджиева, муж которой, Джахангир Гаджиев, был председателем Международного банка Азербайджана (контролируемого государством) с 2001 по 2015 год. После отставки с поста финансист по приговору бакинского суда за мошенничество и растрату был отправлен в тюрьму на 15 лет. Ему и ещё семи фигурантам дела были предъявлены обвинения в хищениях на сумму $138 млн.Вполне вероятно, что часть выведенных за границу средств ушла на покупку лондонской недвижимости и бесконечные дорогие запросы супруги. Жена банкира (“международного толстосума”, как окрестили его британские газетчики) жила (ну, и продолжает жить) на широкую ногу. По кредиткам можно отследить всю историю финансового размаха “новых азербайджанцев” в Англии, что следствие и сделало.



Wife of jailed banker who blew £16m of unexplained wealth in Harrods loses her appeal against National Crime Agency bid to seize her luxury London home. — Dominic Casciani (@BBCDomC) February 5, 2020



Но даже не это зацепило следователей Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Гаджиева должна объяснить происхождение £11,5 млн, потраченных на приобретение недвижимости в Найтсбридже. Элитная недвижимость в центре Лондона была куплена в 2009 году компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В случае непрозрачности источника средств, израсходованных на приобретение особняка, его отторгнут по суду, выставят на продажу, и вся выручка уйдёт в британскую казну.



Помимо дома чета Гаджиевых прикупила гольф-клуб за £10,5 миллионов в Аскоте, Беркшир.



Кстати, в сентябре прошлого года г-жа Гаджиева смогла отбиться от попытки экстрадиции её в Азербайджан (который обвинил жену бывшего финансового воротилы в мошенничестве и растрате) — на том основании, что она будет там подвергнута предвзятому суду. Адвокаты Гаджиевой утверждали, что их клиентку преследуют за политические убеждения, и она не получит справедливого судебного разбирательства в случае депортации в бывшую советскую республику.



Адвокаты также заметили (цинично, но резонно), что, хотя расходы Гаджиевой могли быть и “оскорбительно-вызывающими”, но “тратить деньги не является преступлением”. Так что главный объект расследования — недвижимость, вернее происхождение средств на неё.



Представительница правительства Азербайджана Хелен Малкольм сообщила, что г-жа Гаджиева была частью организованной преступной группировки, которая использовала десятки кредитных карт МБА для хищения £76 миллионов.



В своём письменном решении главный окружной судья Эмма Арбатнот заявила, что она согласна с тем, что имеются доказательства того, что г-жа Гаджиева “участвовала в предполагаемом заговоре”. Однако судья пришла к выводу, что “сторона-заявитель предоставила очень мало доказательств того, что дело против г-жи Гаджиевой в Азербайджане не было политически мотивированным”.



И депортировать Гаджиеву не стали. Логика здесь тоже понятна: если иностранца судить будут на родине, то и выручка от продажи его недвижимости за рубежом тоже уйдёт в “страну происхождения лица”. А вот “раздеть” иммигранта на его новой родине — значит пополнить британскую казну.



“Пустите родить”, — беременные иностранки рвутся в США



В ответ на указ президента США Дональда Трампа ограничить “родильный туризм” и отменить туристические визы беременным в эту страну, 157 различных организаций по всему миру выступили с критикой и маршами протеста, сообщает информагентство EFE News.



В пикеты вышли женщины даже на поздних сроках беременности, заявляя, что новые правила администрации Трампа — это “расистские и ксенофобные атаки”, и устанавливаемые юридические шлагбаумы могут вообще ограничить свободу передвижения беременных, а это уже нарушение фундаментальных прав человека. Многие женщины оголили животы, используя их для наглядности, как транспаранты.



Собственно, количество участниц маршей можно смело умножать, как минимум, на два, поскольку иностранки бьются не столько за себя, сколько “за того парня (барышню)”, кто уже почти стартует в этот мир. Американский паспорт — главный подарок новорожденному иностранцу из любой страны третьего мира.



Пикетчицы также направили письмо госсекретарю США Майку Помпео. Однако вряд ли их мнение будет учтено. Ведь ограничение потока “туристок-рожениц” принималось в целях улучшения и укрепления иммиграционной системы США, ради общественной и национальной безопасности — так объяснял Госдепартамент необходимость запрета. Ну и, кроме всего прочего, расходы американских налогоплательщиков на родовспоможение иностранцам, конечно, сократятся.



Organizaciones piden anular por racista restricción de #visado a embarazadas https://t.co/2grSeRfJBe — EFE USA (@EFEUSA) February 5, 2020



Есть и ещё одна сторона, затрагивающая вполне легальный бизнес, который строится на организации “родильного туризма” в США. Среди клиенток таких фирм часто фигурируют гражданки Китая и России, информирует портал международной визовой помощи Workpermit.com. Называется цена за услуги — до 80 000 долларов.



Официальных данных по “родильному туризму” в Штатах не существует. Однако можно опираться на статистику, которая имеется в распоряжении Иммиграционного центра США: в 2012 году примерно 36 000 иностранок родили своих детей в Штатах, а затем вернулись к себе на родину. Вряд ли в последующие годы цифра была меньше.



Следует иметь в виду, поясняют чиновники, что сама по себе иностранка на сносях не является угрозой национальной безопасности Америки. Запрет будет касаться только тех, для кого рождение бэби на территории США является основной целью “туризма”. Как и любое правило, этот указ тоже имеет исключения. Например, медицинские показания (и при наличии определённых финансовых ресурсов заявителя) будут считаться уважительной причиной, чтобы беременная разродилась под сенью звёздно-полосатого флага.



Что касается практики автоматической выдачи гражданства лицам, которые родились в США, то она остаётся законной. Пока остаётся. Так как в августе прошлого года Дональд Трамп сказал, что рассматривает возможность отменить действующую систему получения гражданства по “праву земли” (Jus soli).



Против кого дружить будем? Париж хочет зафрендить Польшу



Посетивший Польшу Эммануэль Макрон настолько проникся увиденным там, что выразил желание видеть это государство “заменителем” Великобритании в ЕС. Выступая в Кракове, французский президент заявил, что видит вполне реальным наполнение новым смыслом понятия “Веймарского треугольника”.



Напомним, что так называемый Веймарский треугольник, в состав которого вошли Германия, Франция и Польша, был оформлен в 1991 году. Название получил по имени немецкого города, в котором проводилась встреча министров иностранных дел указанных стран, а целью альянса было объявлено “оказание чрезвычайной помощи Польше, освободившейся от коммунизма”.



Поначалу вопросы помощи решались во время ежегодных встреч глав МИДов, потом общение поднялось на уровень первых лиц государств, но после 2006 года тема сошла на нет. Возможно, Париж с Берлином решили, что экономическую часть проблемы Польши можно решить деньгами ЕС, направляемыми из бюджета Евросоюза, а не расходовать на это дополнительно свои.



Вопросы определения действий Евросоюза (и управления ими) до момента, пока не наступил Брексит, в ЕС тоже фактически решались тройкой. Только в составе Берлин — Лондон — Париж. Теперь же, когда Британия “сделала ручкой” Евросоюзу, по мнению Макрона, возникла необходимость кем-то заполнить “свято место”, которое по определению не терпит пустоты.



Выбор нынешнего арендатора Елисейского дворца продиктован, как считают политологи, прокомментировавшие факт для испанской El Mundo, желанием “слепить себе союзника для давления на Германию”. Отсюда и воспоминания об имевшемся уже формате Веймарского треугольника как возможности работать в плотном контакте, а не на размытых многосторонних форумах. Первую встречу руководителей “углов” этой геометрической фигуры Макрон запланировал уже на март текущего года. В Веймаре, естественно.



Польский президент Анджей Дуда был весьма польщён предложением высокого французского гостя и сам уже почувствовал себя политиком, ответственным за судьбу Европы, заявив, что согласен с идеей “друга Эммануэля”, заключённой в словах: “страны-члены Веймарского треугольника должны принять на себя ответственность за будущее Евросоюза”.



Испанские эксперты считают, что “так Макрон усмирит неукротимую Польшу, выступающую против миграционной политики ЕС и настроенной реформировать свою судебную систему не по лекалам Брюсселя” (за последнее Варшаве уже угрожали лишением права голоса в Союзе). Парижские политологи видят в этом шаге президента Франции “попытку убедить Европу в том, что он (Макрон) — не пророссийский, а проевропейский политический деятель”.



И никто из обозревателей не размышляет над ещё одним важным вопросом. Конечно, стать равной великим европейцам Польше очень льстит, но у всякой медали обычно две стороны. Занимать место Великобритании придётся по полной программе. То есть с выполнением задач по наполнению бюджета ЕС в том же объёме, что поступал от Лондона. А это — от €12 до €15 млрд в год (цифры варьируются в зависимости от методики подсчёта западными экономистами). Варшава же всё своё время членства в Евросоюзе находилась (и продолжает находиться) в компании стран, получающих из бюджета больше, чем отдающих в него. Соотношение выдерживается такое: из Варшавы в Брюссель €3 млрд в год, из Брюсселя в Варшаву — €10 млрд.



Чтобы иметь вес в ЕС на уровне Германии и Франции, надо и платить в общую казну, как они. Если же Польша не в силах отказаться от той денежной схемы, по которой она живёт сейчас (см. выше), то в Веймарском треугольнике ей уготована роль быть на стороне того, кто ей больше заплатит.



Европа теряет коренные имена



Процесс мультикультурализации Европы приводит к тому, что бывший флагман западной цивилизации постепенно подстраивается под арабо-африканских гостей.



Американский информационный портал Breitbart сообщает: “согласно статистике рождаемости Швеции, вот-вот самым популярным мужским именем в стране среди новорожденных станет Мухаммед”.



По крайней мере, Мухаммеды в 2019 году вышли уже на второе место по частоте в Гетеборге и довольно давно занимают третью строчку в Мальмё.



В Берлине это имя в различных написаниях (Мохаммед, Магомет, Магомед) в 2018 году было самым часто встречающимся среди новорожденных.



В пригородах Парижа исламизация зашла ещё дальше, сообщает издание. В 2018 году Мухаммед здесь стало вообще самым популярным мужским именем, а в первую десятку наиболее часто встречающихся вошли также Ибрагим (третье место), Амир (седьмое), Имран (восьмое) и Али (девятое). Самое популярное имя непосредственно в самом Париже — Габриэль — в пригородах даже не попало в топ-10. “В списке из 20 имён 12 имеют ярко выраженное ближневосточное происхождение”, — подчёркивает корреспондент портала Крис Томилсон.



Muhammad Names are Top For Baby Boys in England and Wales Sixth Year Running https://t.co/Xiy72zdRfN — Breitbart London (@BreitbartLondon) September 21, 2018



В Англии и Уэльсе в 2018 году только что родившихся мальчиков чаще всего называли Оливерами. Однако такое положение статистикой фиксировалось, только пока Мухаммеды учитывались отдельно от Магометов и Мохаммадов. При суммировании же вариаций Оливер твёрдо съезжал на вторую позицию. А согласно последним данным Мухаммед — на первой позиции в регионах Лондон, Уэст-Мидлендс, Йоркшир и Хамбер.



В Австрии Мохаммед был первым по популярности в 2017 году. После того, как в декабре 2017 года канцлером Австрии стал Себастьян Курц, правительство охладело к иммигрантам с Ближнего Востока. Данных по 2018–2019 годам о популярности имён нет.



После того, как в декабре 2017 года канцлером Австрии стал Себастьян Курц, правительство охладело к иммигрантам с Ближнего Востока. Данных по 2018–2019 годам о популярности имён нет.

Автор: Владимир Добрынин для