Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/



Литовский стартап финансовых технологий (финтех) NEO Finance выходит на третий рынок – Эстонии, где предлагает услугу инициирования платежа Neopay.



По сообщению компании, новый клиент Neopay - компания Open24, торгующий обувью в интернете, пользуется услугой во всех трех Балтийских странах.



В январе NEO Finance сообщила о предоставлении этой услуги в Латвии.



Акции NEO Finance котируются на альтернативном рынке фондовых бирж Балтийских стран First North.



* * *



Литовский госэнергохолдинг Ignitis grupe, рассматривающий возможность проведения первичного публичного предложения акций (англ. Initial public offering, IPO), будет консультировать адвокатская контора Sorainen.



С победившей на конкурсе конторой Ignitis grupe подписал трехгодичный договор на сумму 819,9 тыс. евро, сообщается на центральном портале публичных закупок. IPO группы может быть объявлено после того, как будут делистингованы акции дочерних предприятий холдинга Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis gamyba. Их делистинг в суде обжаловали мелкие акционеры.



Ранее сообщалось, что выводы рабочей группы Министерства финансов Литвы, реализующего права акционера энергохолдинга Ignitis grupe, должны быть подготовлены к марту. По сообщению холдинга первичное публичное предложение акций может стать крупнейшим IPO в истории Балтийских стран.



Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке биржи.



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.



* * *



В прошлом году литовские ветряные парки произвели наибольшее количество электроэнергии за всю историю ветряной энергетики в стране, а рекордное производство обусловлено погодными условиями и совершенствованием технологий, сообщила Ассоциация ветряных электростанций Литвы.



"Значительное влияние на рекорд оказали первый и последний кварталы прошлого года, отличавшиеся особо ветряной погодой, а также постоянно растущая техническая надежность ветряных станций. Например, в марте производство составило около 173 гигаватт-часов, и это был самый высокий показатель всех времен", – отметил в пресс-релизе директор ассоциации Айстис Радавичюс.



По его словам, объемы ветряной энергетики далее будут лишь расти, а в 2021-2023 годах можно ожидать бума строительства новых электростанций.



В 2019 году ветряные установки в Литве генерировали 1,453 тераватт-часов электроэнергии – почти на 28% больше, чем в 2018 году (1,139 тераватт-часов), сообщила ассоциация, ссылаясь на данные компании электропередачи Litgrid.



В Литве в данный момент действуют 23 ветряных парка, их совокупная мощность составляет 480 мегаватт. Вместе с малыми ветряными установками в целом инсталлированная мощность достигает 533 мегаватта.



* * *



Оператор газопередающей системы Литвы Amber Grid в прошлом году заработал 13,9 млн евро консолидированной чистой прибыли, между тем в 2018 году и-за переоценки долгосрочного имущества компания понесла 21,6 млн евро убытков. Если исключить влияние переоценки имущества, то прибыль группы в прошлом году выросла на 13,5%.



Консолидированная выручка компании в прошлом году почти не изменилась и была 54,8 млн евро (в 2018 году – 54,6 млн евро), сообщила Amber Grid.



Консолидированная прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA)в прошлом году уменьшилась на 1,3% до 24,3 млн евро.



Инвестиции в модернизацию газопередающей сети в 2019 году составили 18,3 млн евро – на 14% больше, чем за такой же период прошлого года (16 млн евро).



В группу Amber Grid входит головное предприятие и дочернее предприятие - газовая биржа GET Baltic.



96,58% акций Amber Grid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.



96,58% акций Amber Grid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.

Акции Amber Grid котируются в Дополнительном списке биржи.