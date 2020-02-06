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Евродепутат П.Ауштрявичюс пожаловался на Apple из-за российского Крыма

Пятрас Аушрявичюс


По словам политика, Брюсселю необходимо оценить законность исправлений компании в своих сервисах на территории РФ. Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс направил в Еврокомиссию запрос о том, что компания Apple обозначает в некоторых своих сервисах Крым российской территорией. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на RT.

Осенью прошлого года Apple стала обозначать в сервисе "Погода" Крым как российскую территорию. Как пояснили в компании, это было сделано в соответствии с российским законодательством.

По словам пресс-секретаря компании Труди Мюллер, никаких изменений в карты за пределами РФ Apple не вносила. Также в компании отметили, что изучили американское и международное законодательство прежде чем принять такое решение. До исправлений принадлежность полуострова не указывалась.
"Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", - говорится в обращении Ауштрявичюса, направленном в ЕК.

Литовский политик поинтересовался, какие есть механизмы у Брюсселя для воздействия на компании, которые "нарушают нормы ЕС и международного права", как "в случае Apple в России", соблюдая "сомнительные законы некоей третьей страны".

Ошибку с отображением Крыма на картах российских пользователей исправила не только Apple, но и Google.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, после того как на Украине произошел госпереворот, а на полуострове был проведен референдум. Абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права. По слова президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.
lt.sputniknews.ru
Категории: в Европе, чп и криминал, политика
Ключевые слова: Apple, жалоба, Крым, карты, евродепутат
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добавлена сегодня, 6 февраля, 13:30

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