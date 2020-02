Карбаускис раскрыл схему торговли влиянием экс-министра транспорта Р.Масюлиса 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



По словам лидера правящего большинства, Масюлис основал целую сеть, в руках которой оказались важнейшие энергетические проекты страны, передает По словам лидера правящего большинства, Масюлис основал целую сеть, в руках которой оказались важнейшие энергетические проекты страны, передает Sputnik Литва . Председатель партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис обвинил бывшего министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса в том, что он устраивал на работу в проекты национального значения только приближенных лиц. Свои выводы политик опубликовал на Facebook



"Благодаря этому движению LEO LT, Висагинская атомная электростанция (VAE), Klaipėdos Nafta связаны между собой одними и теми же людьми", – заявил он.



Карбаускис отметил, что в свое время прокуратуре не разрешили провести расследование и определить предполагаемый ущерб государству во время реализации проекта VAE, который так и не был выполнен. Прокурору также не разрешили расследовать, повторяется ли в компании Klaipėdos Nafta такая же схема "присвоения" средств.



"Если бы ему было разрешено, то собранная прокурором информация могла бы превратиться в инструкцию правоохранительных органов о том, как проверять и оценивать схемы, предназначенные для "присвоения" денег", – считает политик.







В частности, он привел пример, как Масюлис стал членом cовета директоров LEO LT. Компания, в свою очередь, приняла решение обратиться в VAE и начать государственные закупки консультативных услуг. Процесс закупок начался путем необъявленных переговоров. Конкурс выиграл Rothschild & Sons Ltd.



Членами комиссии по государственным закупкам были советник тогдашнего премьер-министра, член партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Миколас Маяускас, вице-министр энергетики, председатель наблюдательного совета LEO LT Ромас Шведас и руководитель проекта развития организации LEO LT Роландас Зукас. Все они работали ранее в LEO LT вместе с Масюлисом, который с 2009 по 2010 год был там членом правления. И они же выбрали победителя конкурса.



С победителем конкурса Rothschild & Sons Ltd подписали договор на сумму 3,5 миллиона евро без учета НДС.



Карбаускис также рассказал, что в 2012 году Управление по государственным закупкам заявило, что VAE неоднократно нарушало закон о государственных закупках в ходе этих закупок и даже выбрало неправильный метод их проведения.



Хотя предполагаемые нарушения являются серьезными, в письме в Генеральную прокуратуру Служба государственных закупок заявила, что не будет подавать заявку на расторжение или наложение санкций на договоры, поскольку все публичные контракты истекли или были расторгнуты. Государственный обвинитель ходатайствовал о защите общественных интересов и начале предварительного следствия, хотя и безуспешно.



Несмотря на все эти нарушения и обвинения, те, кто работал в консультационных комиссиях по закупкам, когда проект VAE подходил к концу, успешно переходили к другим новым энергетическим проектам, на которые выделялись огромные средства государственного бюджета.



Сам Масюлис в ответ на обвинения Карбаускиса написал в Facebook, что политик якобы придумал факты и приводит в пример доказательства, опровергнутые уже давно. Он также отметил, что в представленных "сенсациях" не видит ничего нового, а политическим конкурентам просто не дает спать спокойно воплощение энергетических проектов, принесших независимость стране.



"Более того, во многих эпизодах, описанных господином Карбаускисом, не было моего участия, поэтому очевидно, какова тенденция этого потока навозной жижи", – заявил Масюлис.



Скандал вокруг супруги Сквернялиса



Консерваторы, представителем которых является Масюлис, в свою очередь, предложили обратить внимание на действия известных представителей партии Карбаускиса, которые также подозреваются в использовании своего влияния для привлечения на работу друзей и родственников.



В частности, член "Союза Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Бронисловас Мателис напомнил в Facebook о недавнем инциденте с действующим премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом.



"Проложенная дорога к дому премьер-министра и вербовка жены Сквернялиса в нефтяную компанию, которой премьер-министр до сих пор оказывал большую услугу, – это красиво упакованные взятки", – написал он.



Позже Сквернялис объяснил, что он никак не повлиял на трудовую занятость своей супруги в компании Orlen Baltics Retail. По его словам, она была там постоянным финансовым аналитиком благодаря своим знаниям и опыту.



"Да, она искала работу после отпуска по уходу за ребенком, и она работала как обычная литовка, ища работу с необходимым образованием", – заявил он.



Перед отпуском по уходу за ребенком жена Сквернялиса Сильвия работала в Swedbank. На вопрос, почему она решила не возвращаться на прежнюю работу, премьер ответил, что это связано с его положением.



Когда его спросили, какой будет зарплата его жены, Сквернялис ответил, что не может сказать точную сумму, однако она заработает вдвое меньше, чем он.



Премьер также подчеркнул, что известная фамилия его жены – скорее минус в ее работе.



Увольнение Масюлиса



Летом прошлого года Карбаускис поставил под сомнение работу Масюлиса в должности министра транспорта. Не только у "крестьян", но и у других фракций, кроме оппозиции, были к нему вопросы о состоянии гравийных дорог и железных дорог в Литве, написал Карбаускис. По его словам, фракция не раз получала жалобы от муниципалитетов по поводу финансирования асфальтированных дорог, так как министерство не желает сотрудничать.



В начале июля четыре партии Сейма Литвы подписали новое коалиционное соглашение. Новая коалиция состоит из 76 депутатов.



В правящее большинство вошли партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ), Социал-демократическая трудовая партия Литвы (СДТПЛ), партии "Порядок и справедливость" и "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС).



Пост министра транспорта достался ИАПЛ-СХС. Они назначили Ярослава Наркевича.



Ранее он заявлял, что получил много предложений от политических партий и представителей бизнеса о своей будущей карьере, однако еще не решил, чем будет заниматься после сложения полномочий.