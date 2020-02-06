Загрузка... Импичмент провалился: Сенат США оправдал Трампа 🔊 Воспроизвести



Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти, сообщает



Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.



Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.



Импичмент Трампа



Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию конгресса.



Сам президент США заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США, и требовали немедленно оправдать президента.



Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти, сообщает РИА Новости Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.Импичмент ТрампаПалата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию конгресса.Сам президент США заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США, и требовали немедленно оправдать президента.Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп, демократы — статья прочитана 58 раз Комментарии