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В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский самолет
Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines развалился на три части в результате жесткой посадки. По заявлениям турецких властей, жертв нет. Получили травмы 52 человека, сообщает DW.
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines разбился в среду вечером, 5 февраля, во время посадки в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен. Местные телеканалы показывали в прямом эфире, что Boeing 737 фактически развалился на части. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Получили травмы 52 человека, они госпитализированы. Министр транспорта Турции заявил, что погибших нет.
Самолет вылетел из города Измир в западной Турции, на его борту было 177 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке лайнер врезался во взлетно-посадочную полосу, распался на части и загорелся. Он приземлялся под проливным дождем.
После катастрофы аэропорт Сабиха Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.
dw.com
Категории: в Европе, чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, Турция, аэропорт, пострадавшие
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