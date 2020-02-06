Минобороны в 200 раз расширяет военный полигон: Даугавпилс в ужасе 🔊 Воспроизвести



В связи с планами Министерства обороны Латвии расширить в 200 раз военный полигон в Вабольской волости в 28 км от Даугавпилса,



Руководитель клуба парапланеристов Даугавпилса Сергей Самуйлов высказал мнение, что расширение полигона в Ваболе крайне негативно скажется на всей территории Даугавпилсского края.



- Сейчас уже обозначена зона воздушного пространства TSA-3, которая пока что носит временный характер, но затрагивает довольно обширную территорию - от п.Лоцики до Литовской границы со стороны Даугавпилса и, практически, до Екабпилса. В связи с расширением полигона в Ваболе, я полагаю, она со временем приобретет постоянный характер и будет закрыта для полетов, так как над всеми военными полигонами летать запрещено. Нас это очень беспокоит, так как в последнее время военных зон все больше и больше, и свободного пространства для спортсменов и пилотов-любителей остается все меньше. Так, например, осенью прошлого года, когда в течение нескольких месяцев на полигоне под Даугавпилсом проходили масштабные учения, воздушное пространство было закрыто и летать было запрещено. Однако, проблема не только в этом. В связи с планами Министерства обороны Латвии расширить в 200 раз военный полигон в Вабольской волости в 28 км от Даугавпилса, PRESS.LV со ссылкой на редакцию портала Nasha.lv выяснили мнение горожан по данному вопросу.Руководитель клуба парапланеристов Даугавпилса Сергей Самуйлов высказал мнение, что расширение полигона в Ваболе крайне негативно скажется на всей территории Даугавпилсского края.- Сейчас уже обозначена зона воздушного пространства TSA-3, которая пока что носит временный характер, но затрагивает довольно обширную территорию - от п.Лоцики до Литовской границы со стороны Даугавпилса и, практически, до Екабпилса. В связи с расширением полигона в Ваболе, я полагаю, она со временем приобретет постоянный характер и будет закрыта для полетов, так как над всеми военными полигонами летать запрещено. Нас это очень беспокоит, так как в последнее время военных зон все больше и больше, и свободного пространства для спортсменов и пилотов-любителей остается все меньше. Так, например, осенью прошлого года, когда в течение нескольких месяцев на полигоне под Даугавпилсом проходили масштабные учения, воздушное пространство было закрыто и летать было запрещено. Однако, проблема не только в этом. Проблема в том, что увеличение военного полигона в 200 раз позволит использовать воздушное пространство для маневрирования боевых самолетов, в том числе, включая наш город. На мой взгляд, не очень разумно давать возможность военным истребителям маневрировать над городом.



Любой полигон - это проблема для города и его будущего развития. В европейских странах, таких как Голландия и Германия, полигоны закрывают, а у нас все больше строят и развивают.



Например, часть бывшего танкового полигона Dolmar в Германии теперь используется в качестве спортивного аэродрома, где проводят выходные туристы из ближайших больших городов. Или понятный для Даугавпилса пример - аэропорт Frankfurt-Hahn в Германии. Очень показательный пример успешной трансформации базы военно-воздушных сил США в гражданский аэропорт и, связанное с этим возрождение поселка, в котором проживало чуть меньше 200 жителей. Летал туда в начальный период. Город выглядел как отсталый, забытый Богом край. Зияющие пустотой глазницы заброшек, вечером пустые улицы, перекусить можно только на заправке, которая жила за счет мимо идущего автобана. Но теперь все изменилось. Город развивается и растет, вокруг гостиницы, рестораны, развиваются транспортные терминалы, логистика и транзит. В общей сложности район получил около 10 000 рабочих мест! Бюджет прилично вырос, как и цена недвижимости. Уверен, что многие горожане хотя бы раз в жизни пользовались услугами этого аэропорта, просто они не догадываются, что в свое время это был такой же район как Лоцики. Как и куда будет развиваться наше будущее зависит от нас!



На мой взгляд, расширение полигона негативно отразится на планах строительства аэропорта в Лоциках. Его просто могут не разрешить строить из-за того, что рядом будет располагаться такой большой военный объект. Такой объект и пассажирский аэропорт несовместимы. Сравнивать наше положение с полигоном "Адажи" и Рижским аэропортом будет некорректно, потому как воздушная гавань в Риге была построена до того как появилась зона полигона в Адажи, и с этим все были вынуждены считаться. В нашей местности никто не будет считаться с перспективами строительства аэропорта. У Министерства обороны будет право первой руки, если они базируются здесь и зарезервировали воздушное пространство, которое в том числе затрагивает территорию аэропорта в Лоциках. Мне кажется, что план строительства аэропорта так и останется планом на бумаге и никогда не будет закончен, - высказал свое мнение Сергей Самуйлов.



Напомним, Министерство обороны планирует в 200 раз расширить полигон «Межа Мацкевичи», который расположен в Вабольской волости в 28 км от Даугавпилса. В частности, в планах строительство военной учебной базы, объектов для нужд оборонных учреждений и учреждений безопасности, в том числе стрельбища.



До 24 февраля проходит общественное обсуждение данного плана. Письменные возражения и предложения могут быть представлены (или отправлены по почте) в думу Даугавпилсского края (ул. Ригас, 2-31, Даугавпилс, LV-5401) или отправлены по электронной почте: planojam.novadu@dnd.lv.



С материалами локальной планировки можно ознакомиться на сайте Даугавпилсской краевой думы, на сайте www.geolatvija.lv, а также в 31 кабинете Даугавпилсской краевой думы по адресу ул.Ригас, 2. press.lv Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Латвия — статья прочитана 96 раз Комментарии