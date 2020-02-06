Teknisk Ukeblad Норвегия : Россия будет торговать нефтью за евро, и ЕС это невыгодно 🔊 Воспроизвести © AP Photo, PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock



США сами активно вредят особым позициям доллара, пишет норвежский эксперт по экономике нефти Эйстейн Норенг. При этом угроза оплачивать энергоносители в евро, а не в долларах — потенциальный рычаг давления ЕС на США, но европейцы не решаются его применить. В отличие от России.



Поразительно, что США сами активно подрывают особые позиции доллара, пишет профессор и эксперт по экономике нефти Эйстейн Норенг



В 2017 году Китай сменил США в роли ведущего импортера нефти в мире. Китай прибегает к реструктуризации международной торговли нефти, чтобы обезопасить свои интересы в будущем, например, повысив международное значение юаня. В 2017 году Китай сменил США в роли ведущего импортера нефти в мире. Китай прибегает к реструктуризации международной торговли нефти, чтобы обезопасить свои интересы в будущем, например, повысив международное значение юаня.



Особенность заключается в том, что нефтяная биржа в Шанхае работает в китайской валюте — в юанях, а не в долларах. Юани нельзя свободно конвертировать, но иностранные продавцы в Шанхае могут их обменивать на золото, которое можно вывезти из страны. Для этой цели Центробанк России открыл в Пекине специальный офис. Ангола продает нефть Китаю за юани.



Россия хочет торговать в евро



Постепенно все большая доля мировой торговли нефтью переходит на валюты, отличные от американского доллара. Санкции США привели к тому, что Иран продает нефть за евро, а Венесуэла торгует за юани.



Теперь и Россия хочет торговать нефтью с Европой за евро, опасаясь новых санкций со стороны США. Возможно, Европа согласится на предложение России. В 2017 году Европа треть всей сырой нефти и половину очищенной импортировала из России. В общем и целом Россия покрывала 36% европейского спроса на нефть. Это 8% от всей продаваемой в мире нефти.



При президенте Трампе США используют доллар как политическое оружие. Это подрывает его позиции не только в области торговли нефтью, но и в сфере международной экономики. Поскольку почти вся международная торговля нефтью велась в долларах, спрос на нефть подразумевал и спрос на доллар. Это укрепляло позицию доллара в международной экономике.



США сами ослабляют доллар



Поразительно, что США сами активно подрывают особое положение доллара. Давая другим причины не использовать доллары, США одновременно ведут экономическую политику, вызывающую необычайно большой дефицит государственного бюджета, что тоже может уменьшить к ним доверие. Возможно, США стремятся к ослаблению доллара ради торгового баланса.



Проблемы Китая с внутренним долгом требуют валютного контроля, чтобы не было утечки капитала из страны. Юань может приобрести большое международное значение, особенно в Юго-Восточной Азии, но из-за ограниченной конвертируемости он не станет одной из ведущих мировых валют, в которой велись бы расчеты и хранились средства.



На этом фоне вполне может возникнуть нестабильность на нефтяном и валютном рынках, а значит, и повышенный ценовой риск. В результате может образоваться система с несколькими важными параллельными валютами в соответствии с идеей Китая о мире, в котором ведущая держава не одна.



Колебания курса доллара тоже связаны с рисками. Президент Трамп хочет ослабить доллар для повышения конкурентоспособности промышленности страны. ЕС оказался перед дилеммой. Представители европейской промышленности, особенно в Германии, хотят, чтобы доллар оставался сильным, и не поддерживают меры по ослаблению доллара как мировой валюты, несмотря на политическую критику в ответ на попытки США все больше использовать доллар как орудие внешней политики.



«Дедолларизация»



В энергетическом плане в ЕС поставлена цель начать закупать энергию в евро, но пока мало что делается, чтобы воплотить это на практике. Импортируя энергию, ЕС почти всегда платит в долларах (за исключением норвежского газа, который ЕС приобретает за евро). Как ни парадоксально, но ЕС нужны доллары, чтобы покупать нефть и газ у третьих стран, в том числе и у поставщиков, которые находятся в политическом конфликте с США, таких как Россия.



Эта схема очень важна для позиции доллара как мировой валюты, способности США справляться с продолжительным дефицитом государственного бюджета и политической власти США в мире. По некоторым оценкам, долларовые закупки энергии ЕС покрыли в 2017 году половину американского дефицита платежного баланса.



Угроза начать оплачивать энергоносители в евро, а не в долларах, была потенциальным рычагом давления ЕС на США, который европейцы никак не решались применить. Но Россия опередила ЕС. Роснефть объявила, что теперь все контракты на продажу сырой и очищенной нефти будут заключаться в евро. Эта мера — часть плана России по дедолларизации. Страна уже избавилась от гособлигаций США. Одной из причин стало включение Роснефти в список компаний, находящихся под угрозой санкций США, ведь она помогает продавать венесуэльскую нефть.



Эта мера имеет большое значение. В 2018 году Россия удовлетворяла треть европейского спроса на сырую нефть и половину спроса на очищенные нефтепродукты. Если европейские покупатели станут платить за русские нефть и газ в евро, спрос на евро на валютном рынке вырастет, а на доллар, соответственно, упадет, что скажется на курсе.



Едва ли выгодно ЕС



Падение курса доллара по отношению к евро в данной ситуации может быть в интересах США, а вот для ЕС это едва ли выгодно. На практике Россия запустит новую нефтяную биржу, поскольку контракты на экспорт нефти и газа заключаются на тендерной основе. Вместе с шанхайской нефтяной биржей она еще больше ослабит гегемонию доллара в международной нефтяной торговле.



В нынешнем тысячелетии цены на нефть выше и менее стабильны, чем раньше. В 1990-х годах цена на нефть марки Брент едва превышала 20 долларов за баррель, в 2000-х средняя цена на нее составляла 28,42 доллара, после того как ОПЕК ограничила предложение на нефтяном рынке (в этом договоре участвовала и Норвегия). После атаки на Нью-Йорк цена на нефть упала ниже 20 долларов за баррель. Новый договор стран ОПЕК, в котором Норвегия также участвовала, стабилизировала цену на нефть на уровне 25-30 долларов за баррель.



Война в Ираке 2003 года резко изменила ситуацию. Как только Джордж Буш объявил, что миссия завершена, цена на нефть упала: рынок ожидал, что под контролем США Ирак начнет продавать большие объемы нефти. Но произошло как раз обратное: из-за хаоса в стране нефти в Ираке стали добывать значительно меньше. В то же время увеличилось потребление нефти, в США этому способствовало желание вернуть деньги, потраченные на войну, в Китае — увеличение экспорта товаров в США. С 2004 года цена на нефть начала подниматься до беспрецедентных высот, пока не достигла пика в 144 доллара за баррель летом 2008 года. Но к рождеству 2008 цена на нефть упала до 34 долларов за баррель. А в начале 2011 года — вновь взлетела до 100-120 долларов.



Падение цены весной?



Серьезный спад начался в конце 2014 года, и к лету 2016 нефть стоила 32 доллара за баррель. С тех пор цены вели себя капризно. В декабре 2019 года цена на нефть марки Брент составляла 65 долларов за баррель. В реальном выражении это сопоставимо со средней ценой за период с 1974 года. Нет никакой гарантии, что она стабилизируется. Исключительно высокие цены на нефть в течение десяти лет заставили потребителей начать использовать ее более эффективно и вкладывать средства в другие источники энергии, а также разрабатывать новые месторождения, например, сланцевые нефть и газ в США.



Если на Ближнем Востоке снова не разразятся крупные военные конфликты, на нефтяном рынке, вероятно, возникнет переизбыток, и цена на нефть к концу весны 2020 года упадет. Трамп в преддверии выборов обещает дешевый бензин, Китай хочет снизить цены на нефть, а Россия стремится увеличить свою долю на рынке.



Свободные мощности в Ираке, Иране, Ливии, России, Саудовской Аравии и Венесуэле говорят о том, что недостатка в нефти не будет. Политические препятствия вроде тех, с которыми столкнулись Иран и Венесуэла, могут быть частично преодолены. Ожидаемые профицит предложения и снижение спроса из-за замедления экономического роста могут привести к сокращению запасов нефти и падению цены — возможно, до уровня 2014 года.



Вероятное падение цены на нефть нанесет ущерб производителям, но многие, в том числе Норвегия, Россия и Саудовская Аравия, за прошедшие годы уже сколотили себе огромные нефтяные состояния. Потребителям нефти падение цен пойдет на пользу и простимулирует их спрос. Инвесторам, которые вкладывают средства в альтернативные источники энергии, снижение цен на нефть невыгодно, особенно если это повлияет также и на цену на газ. На мировой экономике это скажется хорошо, а на усилиях по предотвращению климатических изменений — плохо.



Автор: Эйстейн Норенг (Øystein Noreng) для Teknisk Ukeblad, Норвегия, перевод В марте 2018 года открылась китайская нефтяная биржа в Шанхае. Осенью 2019 года ее оборот уже составлял минимум 15% от всего оборота нефтяной торговли в мире — это больше, чем оборот нефтяной биржи в Лондоне. В 2019 году в Китай шли примерно 20% от всего нефтяного импорта на мировом рынке.Особенность заключается в том, что нефтяная биржа в Шанхае работает в китайской валюте — в юанях, а не в долларах. Юани нельзя свободно конвертировать, но иностранные продавцы в Шанхае могут их обменивать на золото, которое можно вывезти из страны. Для этой цели Центробанк России открыл в Пекине специальный офис. Ангола продает нефть Китаю за юани.Постепенно все большая доля мировой торговли нефтью переходит на валюты, отличные от американского доллара. Санкции США привели к тому, что Иран продает нефть за евро, а Венесуэла торгует за юани.Теперь и Россия хочет торговать нефтью с Европой за евро, опасаясь новых санкций со стороны США. Возможно, Европа согласится на предложение России. В 2017 году Европа треть всей сырой нефти и половину очищенной импортировала из России. В общем и целом Россия покрывала 36% европейского спроса на нефть. Это 8% от всей продаваемой в мире нефти.При президенте Трампе США используют доллар как политическое оружие. Это подрывает его позиции не только в области торговли нефтью, но и в сфере международной экономики. Поскольку почти вся международная торговля нефтью велась в долларах, спрос на нефть подразумевал и спрос на доллар. Это укрепляло позицию доллара в международной экономике.Поразительно, что США сами активно подрывают особое положение доллара. Давая другим причины не использовать доллары, США одновременно ведут экономическую политику, вызывающую необычайно большой дефицит государственного бюджета, что тоже может уменьшить к ним доверие. Возможно, США стремятся к ослаблению доллара ради торгового баланса.Проблемы Китая с внутренним долгом требуют валютного контроля, чтобы не было утечки капитала из страны. Юань может приобрести большое международное значение, особенно в Юго-Восточной Азии, но из-за ограниченной конвертируемости он не станет одной из ведущих мировых валют, в которой велись бы расчеты и хранились средства.На этом фоне вполне может возникнуть нестабильность на нефтяном и валютном рынках, а значит, и повышенный ценовой риск. В результате может образоваться система с несколькими важными параллельными валютами в соответствии с идеей Китая о мире, в котором ведущая держава не одна.Колебания курса доллара тоже связаны с рисками. Президент Трамп хочет ослабить доллар для повышения конкурентоспособности промышленности страны. ЕС оказался перед дилеммой. Представители европейской промышленности, особенно в Германии, хотят, чтобы доллар оставался сильным, и не поддерживают меры по ослаблению доллара как мировой валюты, несмотря на политическую критику в ответ на попытки США все больше использовать доллар как орудие внешней политики.В энергетическом плане в ЕС поставлена цель начать закупать энергию в евро, но пока мало что делается, чтобы воплотить это на практике. Импортируя энергию, ЕС почти всегда платит в долларах (за исключением норвежского газа, который ЕС приобретает за евро). Как ни парадоксально, но ЕС нужны доллары, чтобы покупать нефть и газ у третьих стран, в том числе и у поставщиков, которые находятся в политическом конфликте с США, таких как Россия.Эта схема очень важна для позиции доллара как мировой валюты, способности США справляться с продолжительным дефицитом государственного бюджета и политической власти США в мире. По некоторым оценкам, долларовые закупки энергии ЕС покрыли в 2017 году половину американского дефицита платежного баланса.Угроза начать оплачивать энергоносители в евро, а не в долларах, была потенциальным рычагом давления ЕС на США, который европейцы никак не решались применить. Но Россия опередила ЕС. Роснефть объявила, что теперь все контракты на продажу сырой и очищенной нефти будут заключаться в евро. Эта мера — часть плана России по дедолларизации. Страна уже избавилась от гособлигаций США. Одной из причин стало включение Роснефти в список компаний, находящихся под угрозой санкций США, ведь она помогает продавать венесуэльскую нефть.Эта мера имеет большое значение. В 2018 году Россия удовлетворяла треть европейского спроса на сырую нефть и половину спроса на очищенные нефтепродукты. Если европейские покупатели станут платить за русские нефть и газ в евро, спрос на евро на валютном рынке вырастет, а на доллар, соответственно, упадет, что скажется на курсе.Падение курса доллара по отношению к евро в данной ситуации может быть в интересах США, а вот для ЕС это едва ли выгодно. На практике Россия запустит новую нефтяную биржу, поскольку контракты на экспорт нефти и газа заключаются на тендерной основе. Вместе с шанхайской нефтяной биржей она еще больше ослабит гегемонию доллара в международной нефтяной торговле.В нынешнем тысячелетии цены на нефть выше и менее стабильны, чем раньше. В 1990-х годах цена на нефть марки Брент едва превышала 20 долларов за баррель, в 2000-х средняя цена на нее составляла 28,42 доллара, после того как ОПЕК ограничила предложение на нефтяном рынке (в этом договоре участвовала и Норвегия). После атаки на Нью-Йорк цена на нефть упала ниже 20 долларов за баррель. Новый договор стран ОПЕК, в котором Норвегия также участвовала, стабилизировала цену на нефть на уровне 25-30 долларов за баррель.Война в Ираке 2003 года резко изменила ситуацию. Как только Джордж Буш объявил, что миссия завершена, цена на нефть упала: рынок ожидал, что под контролем США Ирак начнет продавать большие объемы нефти. Но произошло как раз обратное: из-за хаоса в стране нефти в Ираке стали добывать значительно меньше. В то же время увеличилось потребление нефти, в США этому способствовало желание вернуть деньги, потраченные на войну, в Китае — увеличение экспорта товаров в США. С 2004 года цена на нефть начала подниматься до беспрецедентных высот, пока не достигла пика в 144 доллара за баррель летом 2008 года. Но к рождеству 2008 цена на нефть упала до 34 долларов за баррель. А в начале 2011 года — вновь взлетела до 100-120 долларов.Серьезный спад начался в конце 2014 года, и к лету 2016 нефть стоила 32 доллара за баррель. С тех пор цены вели себя капризно. В декабре 2019 года цена на нефть марки Брент составляла 65 долларов за баррель. В реальном выражении это сопоставимо со средней ценой за период с 1974 года. Нет никакой гарантии, что она стабилизируется. Исключительно высокие цены на нефть в течение десяти лет заставили потребителей начать использовать ее более эффективно и вкладывать средства в другие источники энергии, а также разрабатывать новые месторождения, например, сланцевые нефть и газ в США.Если на Ближнем Востоке снова не разразятся крупные военные конфликты, на нефтяном рынке, вероятно, возникнет переизбыток, и цена на нефть к концу весны 2020 года упадет. Трамп в преддверии выборов обещает дешевый бензин, Китай хочет снизить цены на нефть, а Россия стремится увеличить свою долю на рынке.Свободные мощности в Ираке, Иране, Ливии, России, Саудовской Аравии и Венесуэле говорят о том, что недостатка в нефти не будет. Политические препятствия вроде тех, с которыми столкнулись Иран и Венесуэла, могут быть частично преодолены. Ожидаемые профицит предложения и снижение спроса из-за замедления экономического роста могут привести к сокращению запасов нефти и падению цены — возможно, до уровня 2014 года.Вероятное падение цены на нефть нанесет ущерб производителям, но многие, в том числе Норвегия, Россия и Саудовская Аравия, за прошедшие годы уже сколотили себе огромные нефтяные состояния. Потребителям нефти падение цен пойдет на пользу и простимулирует их спрос. Инвесторам, которые вкладывают средства в альтернативные источники энергии, снижение цен на нефть невыгодно, особенно если это повлияет также и на цену на газ. На мировой экономике это скажется хорошо, а на усилиях по предотвращению климатических изменений — плохо.Автор: Эйстейн Норенг (Øystein Noreng) для Teknisk Ukeblad, Норвегия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, евро, торговля, валюта, доллар География: Россия — статья прочитана 142 раза Комментарии