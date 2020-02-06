Коронавирус: в Китае умер от голода мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption После того как стало известно о смерти Янь Чэна, его имя постоянно фигурирует в соцсетях (фото из архива)



В Китае уволены со своих постов два чиновника, отправившие в карантин отца мальчика-инвалида с церебральным параличом, сообщает



Отец был единственным человеком, который ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чэн скончался в прошлую среду, через неделю после того как его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом. В Китае уволены со своих постов два чиновника, отправившие в карантин отца мальчика-инвалида с церебральным параличом, сообщает ВВС Отец был единственным человеком, который ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чэн скончался в прошлую среду, через неделю после того как его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом. За все это время, как следует из сообщений, мальчика кормили всего два раза.



В результате своих должностей лишились секретарь местного комитета компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.



После известия о смерти Ян Чэна, его имя стало все чаще появляться в соцсетях.



По данным местных СМИ, отец мальчика разместил призыв о помощи в китайской соцсети Weibo, в котором рассказал, что его сын, страдающий ДЦП и неспособный самостоятельно передвигаться, есть и обслуживать себя, остался один без воды и пищи.



Ранее власти сообщили, что проведут расследование обстоятельств смерти подростка.



В общей сложности в Китае зарегистрировано уже более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 361 человек скончался. За пределами страны насчитывается уже более 150 подтвержденных случаев, а на Филиппинах зарегистрирован один летальный исход.



ВОЗ предупреждает, что число зараженных скорее всего будет и дальше расти, а власти КНР объявили о ряде мер с целью сдержать распространение вируса. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: дети, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 154 раза Комментарии