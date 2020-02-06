В Латвии разместится еще одна американская военная база 🔊 Воспроизвести



На заседании Кабинета министров "принято во внимание" представленное министерством обороны Латвии сообщение "О поправках в приложении А к договору о сотрудничестве правительства Латвийской Республики и правительства Соединенных Штатов Америки" в оборонной области", пишет



Соответствующий документ будет передан на хранение в МИД, а вступит соглашение в день публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.



В договоре от 26 марта 2017 года есть список "согласованных объектов и территорий, которые можно использовать соответственно условиям договора". Теперь его пополнят и "базой подразделения специального назначения в Риге". За подписью министра обороны Артиса Пабрикса ("За!") дополнение будет внесено в Информационную систему официальных публикаций.



Как явствует из публикаций на портале Национальных вооруженных сил Латвии — mil.lv, расположение армейского спецподразделения находится в местечке Булли, на берегу Рижского залива. На заседании Кабинета министров "принято во внимание" представленное министерством обороны Латвии сообщение "О поправках в приложении А к договору о сотрудничестве правительства Латвийской Республики и правительства Соединенных Штатов Америки" в оборонной области", пишет PRESS.LV со ссылкой на bb.lv.Соответствующий документ будет передан на хранение в МИД, а вступит соглашение в день публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.В договоре от 26 марта 2017 года есть список "согласованных объектов и территорий, которые можно использовать соответственно условиям договора". Теперь его пополнят и "базой подразделения специального назначения в Риге". За подписью министра обороны Артиса Пабрикса ("За!") дополнение будет внесено в Информационную систему официальных публикаций.Как явствует из публикаций на портале Национальных вооруженных сил Латвии — mil.lv, расположение армейского спецподразделения находится в местечке Булли, на берегу Рижского залива. press.lv Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, нато, Европа, солдаты, базы География: Латвия — статья прочитана 207 раз Комментарии