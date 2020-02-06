Кабмин Литвы высказался за льготу налога на прибыль для крупных инвесторов 🔊 Воспроизвести



С целью привлечения в Литву крупных инвестиций предлагается освободить от налога на прибыль компании, которые инвестировали не менее 30 млн евро и создали как минимум 200 рабочих мест.



Льгота в течение 20 лет будет применяться в отношении компаний, подписавших с государством договор инвестиций крупного проекта и получающих не менее 75% выручки из обрабатывающего производства или обработки данных.



В среду Кабмин одобрил предусматривающие это поправки к закону о налоге на прибыль, подготовленные министерством экономики, и передаст их на рассмотрение сейма.



По словам вице-министра экономики Марюса Скуодиса, предлагаемая льгота существенно повлияет на улучшение инвестиционного климата в Литве.



"В данный момент у нас единицы крупных инвестиционных проектов в Литве, их можно подсчитать даже на нескольких пальцах руки. Это завод Continental в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ)или инвестиции Vakaru medienos grupe в Акмене. Мы хотим, чтобы таких проектов было больше", – заявил он на заседании правительства. Льгота в течение 20 лет будет применяться в отношении компаний, подписавших с государством договор инвестиций крупного проекта и получающих не менее 75% выручки из обрабатывающего производства или обработки данных.В среду Кабмин одобрил предусматривающие это поправки к закону о налоге на прибыль, подготовленные министерством экономики, и передаст их на рассмотрение сейма.По словам вице-министра экономики Марюса Скуодиса, предлагаемая льгота существенно повлияет на улучшение инвестиционного климата в Литве."В данный момент у нас единицы крупных инвестиционных проектов в Литве, их можно подсчитать даже на нескольких пальцах руки. Это завод Continental в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ)или инвестиции Vakaru medienos grupe в Акмене. Мы хотим, чтобы таких проектов было больше", – заявил он на заседании правительства. По словам М. Скуодиса, льгота будет применяться в любой части Литвы, а не только для компаний, инвестирующих в СЭЗ, кроме того, ею смогут пользоваться только предприятия обрабатывающей промышленности и дата-центры, например, в отношении банков или центов услуг она не будет применяться.



Он также сказал, что льгота уже согласована с Еврокомиссий, поэтому она не будет считаться порочной практикой в налоговой сфере или недопустимой госпомощью.



В данный момент льготы налога на прибыль и прочие льготы применяться только для компаний СЭЗ. Обычный налог на прибыль составляет 15%.



Есть предложения о том, чтобы льгота налога на прибыль для инвесторов вступила в силу с начала 2021 года.



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Литовское правительство предлагает ограничить вывоз древесины за границу и большее ее перерабатывать в Литве. В среду Кабмин одобрил новый порядок продажи древесины, согласно которому первенство при приобретении государственной древесины будет предоставляться действующим в Литве отечественным и зарубежным компания, которые перерабатывают основную часть приобретаемой древесины.



Министерство окружающей среды утверждает, что это будет поощрять инвестиции и создание новых рабочих мест в стране.



Критики же заверяют, что порядок противоречит принципу свободного движения товаров и услуг Евросоюза, а после ограничения покупателей из-за границы снизятся и цены, а в следствие этого и доходы государственных лесных хозяйств.



Министр окружающей среды Кестутис Мажейка заявил, что при применении новых критериев в стране дополнительно может перерабатываться около полумиллиона кубометров древесины, создаваться около 65 млн дополнительной стоимости, а также около 3 тыс. прямых рабочих место только в этом секторе.



"Из 300 компаний, участвующих в аукционах, лишь менее 10% не обрабатывают древесину в Литве, поэтому мы не видим угрозы снижения цен, новые критерии будут касаться лишь около 40% древесины, предлагаемой на литовском рынке. Кроме того, это будет способствовать соблюдению обязательств по сокращению воздействия на климат, окажет положительное влияние на абсорбцию CO2 в древесных продуктах – подсчитано, что до 30%", – сказал на заседании К. Мажейка.



Между тем, председатель Совета по конкуренции Шарунас Кесераускас заверил, что государства ЕС ограничивают возможность предоставления такого преимущества местным переработчикам. Он призвал провести консультации с Еврокомиссией по вопросу усмотрения в этом возможной госпомощи.



"Такая идея противоречит самой идее ЕС, конкретно- принципам свободного передвижения и конкуренции", – заявил на заседании Ш. Кесераускас.



В ответ на вопрос о том, был ли проект согласован с ЕК, К. Мажейка ответил, что это законный шаг страны, возможность защитить своих производителей и не стать страной-экспортером древесины.



"Это не только вопрос древесины, это вопрос репутации государства", – добавил глава Совета по конкуренции.



Премьер Саулюс Сквернялис предложил министерству еще поработать над поиском аргументов, которые потребуются при рассмотрении проекта в сейме, возможно следует организовать неформальную встречу с представителями ЕК.



По предложению министерства окружающей среды, первенство будет отдаваться переработчикам древесины, которые в последние три года использовали хотя бы 80% древесины и обладают в Литве хотя бы пятью работниками. Кроме того, они обязаны не иметь просроченных задолженностей, включая задолженности перед бюджетом страны и Фондом социального страхования (Sodra).



По словам авторов проекта, таким образом, древесина в рамках долгосрочных и полугодовых договоров будет продаваться компаниям, которые создают большую добавочную стоимость и рабочие места. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: налог, льготы, древесина, Кабмин, Continental, инвесторы География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии