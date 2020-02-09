Эхо выстрелов в И.Тёмкина 🔊 Воспроизвести Переводы «Обзора»



Окутанное тайнами дело об убийстве туза преступного мира Игоря Тёмкина по прозвищу Тимоха, похоже, ещё долго не будет раскрыто.



Неофициально обвиняемый в заказе убийства миллиардер Давид Каплан, бывший член «Вильнюсской бригады» (прозвище Додик), от сотрудников правоохранительных органов скрылся в Израиле, а Хенрикас Маргянис, подозреваемый в организации преступления, умер, унеся все секреты в могилу.



Месяц назад Тверской районный суд в Москве разрешил заочно арестовать гражданина Израиля Д.Каплана за участие в организованном преступном объединении, которое из российского бюджета похитило более миллиарда долларов.



Однако ни российские, ни тем более литовские правоохранительные органы, вероятно, не смогут задержать Д.Каплана, поскольку он до объявления его в международный розыск отправился в Израиль, который не выдаёт своих граждан зарубежным правоохранительным органам. Неофициально обвиняемый в заказе убийства миллиардер Давид Каплан, бывший член «Вильнюсской бригады» (прозвище Додик), от сотрудников правоохранительных органов скрылся в Израиле, а Хенрикас Маргянис, подозреваемый в организации преступления, умер, унеся все секреты в могилу.Месяц назад Тверской районный суд в Москве разрешил заочно арестовать гражданина Израиля Д.Каплана за участие в организованном преступном объединении, которое из российского бюджета похитило более миллиарда долларов.Однако ни российские, ни тем более литовские правоохранительные органы, вероятно, не смогут задержать Д.Каплана, поскольку он до объявления его в международный розыск отправился в Израиль, который не выдаёт своих граждан зарубежным правоохранительным органам.



Девушку оставили в живых



И.Тёмкин был застрелен 5 июля 2014 года возле жилого дома на улице Тринаполё. Расследование этого убийства сразу обросло загадками.



Сам почерк убийства показывал, что преступление было хорошо подготовлено. Убийца поджидал, когда И.Тёмкин с девушкой возвратятся из ресторана в квартиру на улице Тринаполё, затем трижды с близкого расстояния выстрелил из пистолета в спину жертвы, пока тот открывал дверь в подъезд.



Когда Тимоха упал на колени, киллер сделал четвёртый выстрел в голову – контрольный.



Но вильнюсским криминалистам, раскрывшим множество убийств, показалось странным, что стрелявший без маски убийца оставил в живых пришедшую с жертвой девушку.



Нанимали сыскное агентство



Приступив к расследованию, сотрудники правоохранительных органов до мелочей изучили жизненные перипетии И.Тёмкина и выяснили его отношения с бывшими соратниками и деловыми партнёрами.



С самого начала тень подозрений в заказе убийства пала на друга детства И.Тёмкина, ныне российского миллиардера Д.Каплана (Додика) и бывшего контрразведчика Х.Маргя­ниса, который договаривался с Тёмкиным о встрече в день убийства.



Подозрение, что Д.Каплан мог заказать убийство, возникло после того, как обнаружилось, что он через посредников мог нанять одно частное сыскное агентство для слежки за Тёмкиным.



Расследованию именно этой версии было уделено особое внимание. Особенно после того, как выяснилось, что у Д.Каплана был серьёзный мотив убить своего друга детства.



Мотив восходит к тем временам, когда в столице бушевала «Вильнюсская бригада» - самая могущественная в Литве преступная группировка, контролируемая Борисом Деканидзе, И.Тёмкиным и Д.Капланом.



Постоянно испытывал чувство благодарности



Дружба между Д.Капланом и И.Тёмкиным началась ещё в советское время.



«В детстве я был физически слаб, и некоторые друзья защищали меня. Одним из них был И.Тёмкин. За это я хочу отблагодарить его», - рассказал Д.Каплан одному из своих знакомых.



Но Д.Каплан должен был быть благодарен И.Тёмкину не только за помощь в детстве.



Хотя за организацию убийства журналиста Витаса Лингиса был осуждён один Борис Деканидзе, многие занимавшиеся расследованием этого преступления криминалисты до сих пор считают, что этот лидер «Вильнюсской бригады» был лишь посредником. Когда речь заходит до реальных заказчиков, сотрудники правоохранительных органов больше склонны считать таковым Д.Каплана.



Уже тогда известный своим богатством Д.Каплан регулярно бывал на вилле в Юрмале, где и родилась идея убийства журналиста.



О том, кто является истинным инициатором убийства В.Лингиса, хорошо знал и Тёмкин, но он, как и Б.Деканидзе, так и не выдал Д.Каплана.



В министерстве – как дома



Процветание Д.Каплана в Литве началось после того, как в 1991 году министром внутренних дел был назначен Пятрас Валюкас, считавшийся ставленником Витаутаса Ландсбергиса.



Став министром, П.Валюкас сразу же создал получивший огромные полномочия Департамент контрразведки, руководить которым назначил друга Д.Каплана Г.Маргяниса.







Сразу после этого Д.Каплан стал постоянным гостем в Министерстве внутренних дел. Поскольку П.Валюкас часто болел, Г.Маргянис приглашал к себе Д.Каплана, и они обсуждали там свои дела.



«Однажды я вошёл в кабинет министра и оторопел – Г.Маргянис, Д.Каплан и ещё несколько бандитского вида молодых людей сидели, положив ноги на стол, курили сигары и что-то обсуждали, потягивая коньяк», - рассказал бывший сотрудник МВД.



Подчинённые следили



Хорошо знавшие о связях Д.Каплана с «Вильнюсской бригадой» честные сотрудники Департамента, который возглавлял Г.Маргянис, были поражены такими визитами этого гражданина Израиля. Они сами фотографировали ходившего в министерство человека и собирали оперативную информацию о нём.



Однако передать её было некому - по указанию руководства МВД Юозасу Шимелёнису, руководителю службы личной охраны тогдашнего президента Альгирдаса Бразаускаса, было поручено одновременно организовать и охрану Д.Каплана. Этому деятелю для поездок за границу даже предоставили самолёт, которым исключительно пользовался тогдашний спикер Сейма В.Ландсбергис.



Сотрудники правоохранительных органов были особенно потрясены поездкой лидеров мафии в Санкт-Петербург, которую они также зафиксировали с помощью оперативных средств.



Летели в президентском салоне



В конце июня 1992 года Г.Маргянис вызвал двух сотрудников группы быстрого реагирования «Aras» и сказал им: «Вы едете в аэропорт». Туда вместе с Б.Деканидзе прибыли Д.Каплан, И.Тёмкин и двое других незнакомцев из фирмы Д.Каплана «M&S International».



Все уселись в ЯК-42, которым обычно пользовался только В.Ландсбергис. Самолёт был серого цвета, с двумя салонами. В первом – обычные сиденья, во втором - кресла, длинный стол. Пассажиров обслуживал стюард.



Оба сотрудника «Aras» и двое охранников из «M&S International» были усажены в обычный салон, а Д.Каплан, Б.Деканидзе и И.Тёмкин устроились в так называемом президентском.



Привезли мешки денег



Прибыв в тогдашний Ленинград (ныне Санкт-Петербург), один сотрудник «Aras» остался в самолёте, а другой уехал с Б.Деканидзе и И.Тёмкиным. Три часа спустя на автомобиле ВАЗ-2105 вернулся Б.Деканидзе и привёз 7 наполненных деньгами мешков. Ещё позже вернулись Д.Каплан и И.Тёмкин с двумя девушками.



Когда самолёт прибыл в Вильнюс, в аэропорту пассажиров уже ждали «Мерседес» Д.Каплана и микроавтобус. И.Тёмкин и Б.Деканидзе загрузили мешки в микроавтобус, а вся компания уселась в «Мерседес» и уехала.



Приглашал и друзей



Впоследствии сотрудники правоохранительных органов опросили сотрудника «Aras», сопровождавшего в Ленинград мафиозных дельцов. Он утверждал, что Б.Деканидзе забрал мешки с деньгами из старого заброшенного дома.



А вот что рассказал о рейсе один из его пассажиров, сотрудник «M&S International».



«Д.Каплан пригласил меня посетить Ленинград. Был замечательный самолёт В.Ландсбергиса. Я понятия не имею, как Давид смог получить этот самолёт. Он пригласил меня, чтобы не было скучно. В самолёте были охранники Д.Каплана, И.Тёмкин. Были какие-то мешки, но я к ним не прикасался.



Я из тех людей, которые редко задают ненужные вопросы, поэтому и не спросил Давида, с какой целью он летал.



Позже я понял, что он встречался с человеком, который должен был привести ему фотомодель или мисс от Юдашкина (известного российского дизайнера). В Вильнюс мы вернулись с девушками», - рассказал предприниматель.



Доллары раздали бандитам



По возвращении из этой поездки, И.Тёмкин созвал нескольких влиятельных вильнюсских преступных авторитетов и раздал по 20 тысяч долларов каждому.



«Тогда это были огромные деньги, и у большинства парней от них потемнело в глазах, они были готовы выполнить любую просьбу И.Тёмкина», - вспоминает один из участников той встречи.







Министр подписал приказ



Невзирая на все эти сигналы, Д.Каплан продолжал посещать МВД как ни в чём не бывало. Руководство министерства проигнорировало даже предупреждение немецкой полиции относительно фирмы «M&S International», принадлежащей Д.Каплану и его отцу.



В составленной в 1991 году справке немецкой полиции говорится: «M&S International» занимается незаконными сделками с Западной группой войск Советской Армии.



Имеются подозрения, что фирма причастна к контрабанде наркотиков. Судя по широким объёмам деятельности фирмы и её банковским счетам в Бельгии и Люксембурге, можно предположить, что эта фирма является лишь частью организации, создавшей несколько фирм по отмыванию денег».



Во время одного из визитов Д.Каплан представил Х.Маргянису проект документа, в котором говорилось, что литовской полиции необходимо оружие. Этот документ подписал министр П.Валюкас.



Вероятно, вскоре после этого и было закуплено 5000 пистолетов и автоматов. Хотя стоимость одной единицы оружия составляла 150 долларов, за каждую заплатили по 300 долларов.



В конце 1992 года, после того как победу на выборах в Сейм одержала тогдашняя Демократическая партия труда Литвы (ДПТЛ), министром внутренних дел стал Ромасис Вайтекунас.



«Я был потрясён тем, что вытворял в министерстве Х.Маргянис.



У меня было достаточно информации, что даже на так называемые бандитские «стрелки» он отправлял подчинённых ему бойцов «Aras».



Поэтому первым делом я разогнал весь Департамент контр­разведки и выслал из страны Б.Деканидзе», - утверждал потом Р.Вайтекунас.



С деньгами - в Москву



По всей вероятности, увольнение Х.Маргяниса сорвало планы Д.Каплана продавать под прикрытием МВД оружие не только в Литве, но и в Чечне, и других горячих регионах.



В то время как И.Тёмкин почти десять лет ел тюремный хлеб за рэкет, бывший финансист и «мозговой центр» «Вильнюсской бригады» Д.Каплан сделал головокружительную карьеру и пробился в ряды самых богатых людей в России.



Хотя после убийства журналиста В.Лингиса «Вильнюсскую бригаду» разгромили, сотрудникам правоохранительных органов Литвы не удалось изъять деньги, полученные от преступной и теневой деятельности.



Говорят, что тогда вся «чёрная касса» преступной организации - несколько миллионов долларов – оказалась в руках Д.Каплана.



Почувствовал себя нищим



И.Тёмкин, вернувшийся из тюрьмы в начале 2004 года, чувствовал себя перед своим другом детства будто нищий перед королём.



Некогда спортивный и сильный, И.Тёмкин защищал от хулиганов возвращавшегося из школы с портфельчиком толстенького и трусливого Додика. Теперь же сам Д.Каплан мог одним взмахом руки решать судьбы многих людей.



Таким образом, появление И.Тёмкина было словно эхо из другого, уже забытого мира. Говорят, что, хотя Д.Каплана не обрадовал визит вернувшегося из тюрьмы друга детства, он не оттолкнул его. По крайней мере, сам И.Тёмкин позже хвастался своим друзьям, что Додик дал ему 10 миллионов долларов, чтобы он мог начать новую жизнь.



Но у Тёмкина, который любил роскошь, эти деньги прямо растаяли на глазах. Вместо инвестиций в бизнес он покупал роскошные автомобили и виллы на латвийском побережье.



Нужно было больше денег, но Д.Каплан больше не хотел приближать к себе И.Тёмкина.



А вот И.Тёмкин, растранжиривший все деньги, был не в состоянии наблюдать, как Додик купается в роскоши.







На день рождения потратил внушительную сумму



За полтора года до убийства Тёмкина Д.Каплан на Сардинии помпезно отпраздновал своё



45-летие, что обошлось ему в полтора миллиона евро.



У местного муниципалитета за 30 тысяч евро он арендовал пляж, ещё 400 тысяч было перечислено на счёт знаменитого британского певца Стинга за частный концерт.



На этот день рождения приехали и некоторые российские олигархи.



Был также приглашён и Тёмкин, который ощутил ещё больший контраст между своей жизнью и жизнью своего друга детства. Говорят, что И.Тёмкин, чувствуя обиду, и придумал план, как прижать Додика.



Бывал на вилле в Юрмале



Слабым местом Д.Каплана было убийство В.Лингиса.



Хотя за организацию этого преступления был осуждён и расстрелян главарь «Вильнюсской бригады» Б.Деканидзе, следователи всё же не исключали версию, что настоящим заказчиком и организатором убийства мог быть Д.Каплан. Смерть журналиста была именно для него наиболее выгодна, потому что смелые статьи В.Лингиса сильно вредили теневому бизнесу Каплана.



Сразу после убийства В.Лингиса Д.Каплан был задержан на трое суток, но потом его освободили за недостаточностью улик.



Хотя и было установлено, что Д.Каплан присутствовал на одном из совещаний, проходившем на вилле в Юрмале, когда было решено убить В.Лингиса, правоохранительным органам не удалось получить прямых доказательств его вины.



Даже после ареста преступников никто не сказал о роли Д.Каплана. И.Тёмкин и Б.Деканидзе тоже молчали.



За несколько дней до расстрела Б.Деканидзе осуждённого посетил прокурор Гинтарас Ясайтис. Но даже перед лицом смерти главарь «Вильнюсской бригады» ничего не сказал о Д.Каплане.



Уговаривал давать показания



Ситуация изменилась более чем через 15 лет после убийства В.Лингиса. Предполагается, что И.Тёмкин, не получая от Д.Каплана желаемых денег, принялся шантажировать его, угрожая сдать правоохранительным органам.



Имеются сведения, что Тимоха уговаривал Игоря Ахремова и других участников убийства В.Лингиса, а также Г.Маргяниса, который много знал о событиях тех дней, чтобы они дали официальные показания против Д.Каплана относительно того, что он был настоящим заказчиком убийства журналиста.



Говорят, что некоторые из этих лиц не только согласились дать показания, когда это понадобится правоохранительным органам, но и изложили И.Тёмкину в письменной форме информацию о причастности Д.Каплана к преступлению. Предполагается, что И.Тёмкин после сбора этих показаний и принялся шантажировать Д.Каплана.



Поэтому изначально и думали, что Д.Каплан, чтобы избежать шантажа, мог заказать убийство Тёмкина, на которое было выделено 3 миллиона долларов.



(Публикуется в сокращении.) Примерно в то же время в Паланге умер Г.Маргянис, бывший начальник Департамента контр­разведки Министерства внутренних дел (МВД), который был своего рода посредником между И.Тёмкиным и Д.Капланом и общался с ними обоими до самого убийства.И.Тёмкин был застрелен 5 июля 2014 года возле жилого дома на улице Тринаполё. Расследование этого убийства сразу обросло загадками.Сам почерк убийства показывал, что преступление было хорошо подготовлено. Убийца поджидал, когда И.Тёмкин с девушкой возвратятся из ресторана в квартиру на улице Тринаполё, затем трижды с близкого расстояния выстрелил из пистолета в спину жертвы, пока тот открывал дверь в подъезд.Когда Тимоха упал на колени, киллер сделал четвёртый выстрел в голову – контрольный.Но вильнюсским криминалистам, раскрывшим множество убийств, показалось странным, что стрелявший без маски убийца оставил в живых пришедшую с жертвой девушку.Приступив к расследованию, сотрудники правоохранительных органов до мелочей изучили жизненные перипетии И.Тёмкина и выяснили его отношения с бывшими соратниками и деловыми партнёрами.С самого начала тень подозрений в заказе убийства пала на друга детства И.Тёмкина, ныне российского миллиардера Д.Каплана (Додика) и бывшего контрразведчика Х.Маргя­ниса, который договаривался с Тёмкиным о встрече в день убийства.Подозрение, что Д.Каплан мог заказать убийство, возникло после того, как обнаружилось, что он через посредников мог нанять одно частное сыскное агентство для слежки за Тёмкиным.Расследованию именно этой версии было уделено особое внимание. Особенно после того, как выяснилось, что у Д.Каплана был серьёзный мотив убить своего друга детства.Мотив восходит к тем временам, когда в столице бушевала «Вильнюсская бригада» - самая могущественная в Литве преступная группировка, контролируемая Борисом Деканидзе, И.Тёмкиным и Д.Капланом.Дружба между Д.Капланом и И.Тёмкиным началась ещё в советское время.«В детстве я был физически слаб, и некоторые друзья защищали меня. Одним из них был И.Тёмкин. За это я хочу отблагодарить его», - рассказал Д.Каплан одному из своих знакомых.Но Д.Каплан должен был быть благодарен И.Тёмкину не только за помощь в детстве.Хотя за организацию убийства журналиста Витаса Лингиса был осуждён один Борис Деканидзе, многие занимавшиеся расследованием этого преступления криминалисты до сих пор считают, что этот лидер «Вильнюсской бригады» был лишь посредником. Когда речь заходит до реальных заказчиков, сотрудники правоохранительных органов больше склонны считать таковым Д.Каплана.Уже тогда известный своим богатством Д.Каплан регулярно бывал на вилле в Юрмале, где и родилась идея убийства журналиста.О том, кто является истинным инициатором убийства В.Лингиса, хорошо знал и Тёмкин, но он, как и Б.Деканидзе, так и не выдал Д.Каплана.Процветание Д.Каплана в Литве началось после того, как в 1991 году министром внутренних дел был назначен Пятрас Валюкас, считавшийся ставленником Витаутаса Ландсбергиса.Став министром, П.Валюкас сразу же создал получивший огромные полномочия Департамент контрразведки, руководить которым назначил друга Д.Каплана Г.Маргяниса.Сразу после этого Д.Каплан стал постоянным гостем в Министерстве внутренних дел. Поскольку П.Валюкас часто болел, Г.Маргянис приглашал к себе Д.Каплана, и они обсуждали там свои дела.«Однажды я вошёл в кабинет министра и оторопел – Г.Маргянис, Д.Каплан и ещё несколько бандитского вида молодых людей сидели, положив ноги на стол, курили сигары и что-то обсуждали, потягивая коньяк», - рассказал бывший сотрудник МВД.Хорошо знавшие о связях Д.Каплана с «Вильнюсской бригадой» честные сотрудники Департамента, который возглавлял Г.Маргянис, были поражены такими визитами этого гражданина Израиля. Они сами фотографировали ходившего в министерство человека и собирали оперативную информацию о нём.Однако передать её было некому - по указанию руководства МВД Юозасу Шимелёнису, руководителю службы личной охраны тогдашнего президента Альгирдаса Бразаускаса, было поручено одновременно организовать и охрану Д.Каплана. Этому деятелю для поездок за границу даже предоставили самолёт, которым исключительно пользовался тогдашний спикер Сейма В.Ландсбергис.Сотрудники правоохранительных органов были особенно потрясены поездкой лидеров мафии в Санкт-Петербург, которую они также зафиксировали с помощью оперативных средств.В конце июня 1992 года Г.Маргянис вызвал двух сотрудников группы быстрого реагирования «Aras» и сказал им: «Вы едете в аэропорт». Туда вместе с Б.Деканидзе прибыли Д.Каплан, И.Тёмкин и двое других незнакомцев из фирмы Д.Каплана «M&S International».Все уселись в ЯК-42, которым обычно пользовался только В.Ландсбергис. Самолёт был серого цвета, с двумя салонами. В первом – обычные сиденья, во втором - кресла, длинный стол. Пассажиров обслуживал стюард.Оба сотрудника «Aras» и двое охранников из «M&S International» были усажены в обычный салон, а Д.Каплан, Б.Деканидзе и И.Тёмкин устроились в так называемом президентском.Прибыв в тогдашний Ленинград (ныне Санкт-Петербург), один сотрудник «Aras» остался в самолёте, а другой уехал с Б.Деканидзе и И.Тёмкиным. Три часа спустя на автомобиле ВАЗ-2105 вернулся Б.Деканидзе и привёз 7 наполненных деньгами мешков. Ещё позже вернулись Д.Каплан и И.Тёмкин с двумя девушками.Когда самолёт прибыл в Вильнюс, в аэропорту пассажиров уже ждали «Мерседес» Д.Каплана и микроавтобус. И.Тёмкин и Б.Деканидзе загрузили мешки в микроавтобус, а вся компания уселась в «Мерседес» и уехала.Впоследствии сотрудники правоохранительных органов опросили сотрудника «Aras», сопровождавшего в Ленинград мафиозных дельцов. Он утверждал, что Б.Деканидзе забрал мешки с деньгами из старого заброшенного дома.А вот что рассказал о рейсе один из его пассажиров, сотрудник «M&S International».«Д.Каплан пригласил меня посетить Ленинград. Был замечательный самолёт В.Ландсбергиса. Я понятия не имею, как Давид смог получить этот самолёт. Он пригласил меня, чтобы не было скучно. В самолёте были охранники Д.Каплана, И.Тёмкин. Были какие-то мешки, но я к ним не прикасался.Я из тех людей, которые редко задают ненужные вопросы, поэтому и не спросил Давида, с какой целью он летал.Позже я понял, что он встречался с человеком, который должен был привести ему фотомодель или мисс от Юдашкина (известного российского дизайнера). В Вильнюс мы вернулись с девушками», - рассказал предприниматель.По возвращении из этой поездки, И.Тёмкин созвал нескольких влиятельных вильнюсских преступных авторитетов и раздал по 20 тысяч долларов каждому.«Тогда это были огромные деньги, и у большинства парней от них потемнело в глазах, они были готовы выполнить любую просьбу И.Тёмкина», - вспоминает один из участников той встречи.Невзирая на все эти сигналы, Д.Каплан продолжал посещать МВД как ни в чём не бывало. Руководство министерства проигнорировало даже предупреждение немецкой полиции относительно фирмы «M&S International», принадлежащей Д.Каплану и его отцу.В составленной в 1991 году справке немецкой полиции говорится: «M&S International» занимается незаконными сделками с Западной группой войск Советской Армии.Имеются подозрения, что фирма причастна к контрабанде наркотиков. Судя по широким объёмам деятельности фирмы и её банковским счетам в Бельгии и Люксембурге, можно предположить, что эта фирма является лишь частью организации, создавшей несколько фирм по отмыванию денег».Во время одного из визитов Д.Каплан представил Х.Маргянису проект документа, в котором говорилось, что литовской полиции необходимо оружие. Этот документ подписал министр П.Валюкас.Вероятно, вскоре после этого и было закуплено 5000 пистолетов и автоматов. Хотя стоимость одной единицы оружия составляла 150 долларов, за каждую заплатили по 300 долларов.В конце 1992 года, после того как победу на выборах в Сейм одержала тогдашняя Демократическая партия труда Литвы (ДПТЛ), министром внутренних дел стал Ромасис Вайтекунас.«Я был потрясён тем, что вытворял в министерстве Х.Маргянис.У меня было достаточно информации, что даже на так называемые бандитские «стрелки» он отправлял подчинённых ему бойцов «Aras».Поэтому первым делом я разогнал весь Департамент контр­разведки и выслал из страны Б.Деканидзе», - утверждал потом Р.Вайтекунас.По всей вероятности, увольнение Х.Маргяниса сорвало планы Д.Каплана продавать под прикрытием МВД оружие не только в Литве, но и в Чечне, и других горячих регионах.В то время как И.Тёмкин почти десять лет ел тюремный хлеб за рэкет, бывший финансист и «мозговой центр» «Вильнюсской бригады» Д.Каплан сделал головокружительную карьеру и пробился в ряды самых богатых людей в России.Хотя после убийства журналиста В.Лингиса «Вильнюсскую бригаду» разгромили, сотрудникам правоохранительных органов Литвы не удалось изъять деньги, полученные от преступной и теневой деятельности.Говорят, что тогда вся «чёрная касса» преступной организации - несколько миллионов долларов – оказалась в руках Д.Каплана.И.Тёмкин, вернувшийся из тюрьмы в начале 2004 года, чувствовал себя перед своим другом детства будто нищий перед королём.Некогда спортивный и сильный, И.Тёмкин защищал от хулиганов возвращавшегося из школы с портфельчиком толстенького и трусливого Додика. Теперь же сам Д.Каплан мог одним взмахом руки решать судьбы многих людей.Таким образом, появление И.Тёмкина было словно эхо из другого, уже забытого мира. Говорят, что, хотя Д.Каплана не обрадовал визит вернувшегося из тюрьмы друга детства, он не оттолкнул его. По крайней мере, сам И.Тёмкин позже хвастался своим друзьям, что Додик дал ему 10 миллионов долларов, чтобы он мог начать новую жизнь.Но у Тёмкина, который любил роскошь, эти деньги прямо растаяли на глазах. Вместо инвестиций в бизнес он покупал роскошные автомобили и виллы на латвийском побережье.Нужно было больше денег, но Д.Каплан больше не хотел приближать к себе И.Тёмкина.А вот И.Тёмкин, растранжиривший все деньги, был не в состоянии наблюдать, как Додик купается в роскоши.За полтора года до убийства Тёмкина Д.Каплан на Сардинии помпезно отпраздновал своё45-летие, что обошлось ему в полтора миллиона евро.У местного муниципалитета за 30 тысяч евро он арендовал пляж, ещё 400 тысяч было перечислено на счёт знаменитого британского певца Стинга за частный концерт.На этот день рождения приехали и некоторые российские олигархи.Был также приглашён и Тёмкин, который ощутил ещё больший контраст между своей жизнью и жизнью своего друга детства. Говорят, что И.Тёмкин, чувствуя обиду, и придумал план, как прижать Додика.Слабым местом Д.Каплана было убийство В.Лингиса.Хотя за организацию этого преступления был осуждён и расстрелян главарь «Вильнюсской бригады» Б.Деканидзе, следователи всё же не исключали версию, что настоящим заказчиком и организатором убийства мог быть Д.Каплан. Смерть журналиста была именно для него наиболее выгодна, потому что смелые статьи В.Лингиса сильно вредили теневому бизнесу Каплана.Сразу после убийства В.Лингиса Д.Каплан был задержан на трое суток, но потом его освободили за недостаточностью улик.Хотя и было установлено, что Д.Каплан присутствовал на одном из совещаний, проходившем на вилле в Юрмале, когда было решено убить В.Лингиса, правоохранительным органам не удалось получить прямых доказательств его вины.Даже после ареста преступников никто не сказал о роли Д.Каплана. И.Тёмкин и Б.Деканидзе тоже молчали.За несколько дней до расстрела Б.Деканидзе осуждённого посетил прокурор Гинтарас Ясайтис. Но даже перед лицом смерти главарь «Вильнюсской бригады» ничего не сказал о Д.Каплане.Ситуация изменилась более чем через 15 лет после убийства В.Лингиса. Предполагается, что И.Тёмкин, не получая от Д.Каплана желаемых денег, принялся шантажировать его, угрожая сдать правоохранительным органам.Имеются сведения, что Тимоха уговаривал Игоря Ахремова и других участников убийства В.Лингиса, а также Г.Маргяниса, который много знал о событиях тех дней, чтобы они дали официальные показания против Д.Каплана относительно того, что он был настоящим заказчиком убийства журналиста.Говорят, что некоторые из этих лиц не только согласились дать показания, когда это понадобится правоохранительным органам, но и изложили И.Тёмкину в письменной форме информацию о причастности Д.Каплана к преступлению. Предполагается, что И.Тёмкин после сбора этих показаний и принялся шантажировать Д.Каплана.Поэтому изначально и думали, что Д.Каплан, чтобы избежать шантажа, мог заказать убийство Тёмкина, на которое было выделено 3 миллиона долларов. Арвидас ЛЯКАВИЧЮС , Lrytas.lt, перевод «Обзора» Категории: чп и криминал, в странах Балтии, история Ключевые слова: Тёмкин, Игорm Тёмкин, Тимоха, Давид Каплан Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 133 раза Комментарии