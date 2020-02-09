Налог на бедность? 🔊 Воспроизвести



Однако нагрузить свой мозг можно не только поиском ответов на привычные «Что? Где? Когда?». «Обзор», например, недавно пришёл к выводу, что есть ещё одно, не менее увлекательное занятие: пытаться объяснить себе, что кроется за тем или иным решением властей, понять логику принятия именно такого решения. Подчёркиваем: понять, а не оправдать или разнести его в пух и прах.



Занятие это, уверяем вас, весьма интересное.



Вот, скажем, недавно вице-министр охраны окружающей среды Марюс Нармонтас в одной из передач телеканала Delfi TV упомянул о том, что в нашей стране нужно ввести налог для жителей необновлённых домов. Давно известно, что чем старше человек, тем актуальнее для него должна быть умственная нагрузка. Врачи советуют: разгадывайте кроссворды, участвуйте в различных битвах знатоков (да хоть у экрана телевизора, стремясь опередить профессиональных эрудитов!).Однако нагрузить свой мозг можно не только поиском ответов на привычные «Что? Где? Когда?». «Обзор», например, недавно пришёл к выводу, что есть ещё одно, не менее увлекательное занятие: пытаться объяснить себе, что кроется за тем или иным решением властей, понять логику принятия именно такого решения. Подчёркиваем: понять, а не оправдать или разнести его в пух и прах.Занятие это, уверяем вас, весьма интересное.Вот, скажем, недавно вице-министр охраны окружающей среды Марюс Нармонтас в одной из передач телеканала Delfi TV упомянул о том, что в нашей стране нужно ввести налог для жителей необновлённых домов. По его мнению, новый налог мог бы побудить таких жителей модернизировать свои старые многоквартирные жилища.



Иными словами, нужно использовать финансовый кнут. Однако замминистра помнит, что где-то рядом с кнутом обязательно должны быть и пряники.



«Нужны не только финансовые поощрения, но и обязательство реновировать дома. Есть шведская, канадская модель, в соответствии с которыми, если расход энергии на 1 кв. м превышает установленное количество кВт/ч (например, 140 или 160), то назначают налог. Надо заплатить за это загрязнение и потребление энергии. Это было бы дополнительным стимулом для энергетически неэффективных домов», – сказал он, не став, правда, распространяться о том, какие же «пряники» сегодня припасены для «обновленцев».



Вице-министр добавил, что государство прекрасно понимает, куда идёт. «У нас есть программа реновации многоквартирных домов, по планам полагается реновировать 500 домов в год. Мы готовим стратегию, весной мы должны представить её Еврокомиссии. Но речь идёт не только о многоквартирных домах, а обо всех зданиях.



Согласно регламенту ЕС каждая страна должна подготовить стратегию до 2050 года, чтобы к тому времени здания практически не потребляли энергию. Это касается и коммерческих, и промышленных зданий, и многоквартирных, и индивидуальных домов», – сказал Нармонтас.



Участвовавший в той же телепередаче глава департамента по аудиту экономики Госконтроля Литвы Юлюс Лукошюс также упомянул о том, что нынешние власти с уверенностью смотрят именно в будущее.



«Наши рекомендации нацелены на будущее – для подготовки и осуществления долгосрочной стратегии реновации. Мы не видели никаких проблем, которые надо решать здесь и сейчас. Использование потенциала реновации неотрывно связано с вовлечением жителей. В 2013 году, когда муниципалитеты выбрали на своей территории больше 2000 домов и подготовили для них инвестиционные проекты, 35% проектов так и не реализовали. Главное - вовлечение жителей», – заметил он, говоря о недавно обнародованном отчёте, касающемся дальнейших действий в области реновации жилья.



«Сначала идёт подготовка инвестиционного плана. После аудита мы видим, что 78% заявок возвращают для уточнения. После того как их исправляют, из-за недочётов ещё 30% отклоняют. 9% планов корректируют в ходе реновации – это осложняет работы, они затягиваются на срок до 18 месяцев. В 33% случаев работы выполняют с недочётами. Все жалобы жителей были связаны с некачественной работой администратора проекта. Есть проекты, которые окупаются очень долго - 20 лет и больше. Сейчас Литва выбрала полное финансирование процесса реновации, но мы считаем, что можно финансировать и поэтапный процесс. Это рекомендуют и директивы ЕС. Благодаря этому жители могут выбрать альтернативы, которые быстрее окупятся. Мы видим, что сейчас заявок может быть больше, чем договоров о финансировании. Эту проблему тоже надо решать», – сказал он.



Журналист «Обзора», пишущий эти строки, прекрасно понимает, что далеко не каждый читатель нашей газеты дочитает данную статью до этого места потому, что реновация в изложении наших чиновников – это всегда лес дремучий. И это одна из причин, почему у нас в Литве реновация идёт не так, чтобы очень…



«Обзор» давно и довольно часто пишет о реновации. На страницах нашей газеты пуб­ликовалась информация – как предоставленная государственными структурами, так и собственная. И вовсе не от желания похвастаться замечу, что мы всегда старались ответить на главный вопрос: насколько это скажется на кошельке потенциального «обновленца», среди которых зажиточных, мягко говоря, не очень много?



Но заместитель министра, возможно, даже не догадывается (или делает вид?), что каждый из нас с удовольствием жил бы в тёплой и светлой обновлённой квартире, если бы это позволяли его доходы или сбережения. Он, наверное, думает, что в каждом многоквартирном доме под каждым матрасом – чулки с евро, и только скупость потенциальных «обновленцев» сдерживает сумасшедший процесс реновации по всей стране.



В связи с этим немало интернет-комментаторов на сайте ru.delfi.lt весьма критически оценили идею ещё одного налога. Упоминая о шведской и канадской моделях, один из комментаторов замечает, что он с великой радостью готов платить такой налог на реновацию, если государство положит ему шведскую или канадскую пенсию.



Другой предлагает назвать его «налогом на бедность», поскольку понятно, кто его будет платить.



Третий обращает внимание на то, что вскоре резко обмелеет река финансовой помощи, текущая в Литву из Брюсселя, - вот и проявляется всё отчётливее желание властей смягчить предстоящее падение.



Вы, уважаемые читатели, также можете поучаствовать в этой увлекательной игре «Думай, как чиновник!». Или как политик…



Подсказываем одно из возможных направлений вашей умственной деятельности. Меняются модели реновации, постоянно совершенствуется порядок этого процесса, но неизменным остаётся одно: участие в этом деле коммерческих банков, не желающих почему-то предоставлять беспроцентные кредиты. Хотя реновация – это так выгодно для всего Литовского государства. Ах да! Все ведущие банки у нас в стране – не совсем литовские.



Тут впору бы подумать о том, что стране очень пригодился бы государственный коммерческий банк, выдающий беспроцентные ссуды потенциальным «обновленцам», из-за чего, кстати, ведущие коммерческие банки лишились бы немалых доходов. Ведь это так выгодно для всего Литовского государства.



Странно, правда, что такого банка у нас в Литве всё ещё нет.



Но вернёмся к конкретным людям с конкретными результатами: «Обзор» предлагает своим читателям, уже живущим в реновированных домах, поделиться впечатлениями. Что хорошо, а что плохо, как вы оцениваете финансовые моменты проекта конкретно в вашем случае? Сколько вы заплатили и ещё заплатите и что за это получили (или получите)?



Пишите, ваш опыт будет наверняка интересен другим – потенциальным «обновленцам». Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: экономика, политика, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: Литва, налог, реновация, Марюс НАРМОНТАС, Налог на бедность, вице-министр охраны окружающей среды, государственный коммерческий банк Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 233 раза Комментарии