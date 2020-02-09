Чудеса со знаком минус 🔊 Воспроизвести Письмо в редакцию







Так уж давно повелось, что в канун Нового года люди мечтают о чудесах. Жаждут узнать о новых веяниях в будущем, предначертаниях, радующих переменах, необычайных сюрпризах, благоприятных явлениях в общественной жизни и быту.



Отрадно, что наши надежды оправдались. В роли волшебников выступили вильнюсские коммунальщики, предложившие в многоэтажных домах заблокировать мусоропроводы – источник неприятных запахов. К тому же эти трубы, транспортирующие бытовые отходы, творение советского времени. Считай, архаика, пережиток прошлого.



Однако с такой мотивацией не хочется соглашаться. Потому что, несомненно, мусоропровод – удобство, привилегия для жильцов, комфорт. И, по большому счёту, достижение цивилизации, как и вошедший в наши дни водопровод, «сработанный ещё рабами Рима». Так уж давно повелось, что в канун Нового года люди мечтают о чудесах. Жаждут узнать о новых веяниях в будущем, предначертаниях, радующих переменах, необычайных сюрпризах, благоприятных явлениях в общественной жизни и быту.Отрадно, что наши надежды оправдались. В роли волшебников выступили вильнюсские коммунальщики, предложившие в многоэтажных домах заблокировать мусоропроводы – источник неприятных запахов. К тому же эти трубы, транспортирующие бытовые отходы, творение советского времени. Считай, архаика, пережиток прошлого.Однако с такой мотивацией не хочется соглашаться. Потому что, несомненно, мусоропровод – удобство, привилегия для жильцов, комфорт. И, по большому счёту, достижение цивилизации, как и вошедший в наши дни водопровод, «сработанный ещё рабами Рима». Перекрыв «кислород» избавителю от бытовых отходов, авторы нововведения тем самым открывают шествие к месту мусороприношения по лестничным пролётам, прилегающей к многоэтажкам территории с пакетами, вёдрами, распространяющими окрест себя зловоние.



Будем откровенны, не все наши современники, к сожалению, чтят нормы санитарии.Эта причина, а также леность, а то и погодные условия: метель, крепкий мороз, снежные заносы зимой, зной летом не позволят своевременно относить пищевые отходы к установленным местам. Результат очевиден. В некоторых квартирах возникнут накопления – питательная среда для размножения тараканов, мышей, их сородичей, более опасных грызунов.



Что касается неприятных запахов, то нейтрализовать их могут, должны и обязаны уборщики, применяя эффективные химические средства, сотрудничая с работниками санэпидемической службы, осуществляющей надзор за токсичными объектами.



Есть в этом новогоднем чуде интересная «закавыка». Оказывается, мусоропроводы всё-таки могут «жить и процветать», если за их сервис пользователи будут платить уже по иному, чем в 2019 году, тарифу - в два раза больше.



Разумеется, не всем жильцам такая идея по карману. Смеем предложить навесить на люки трубы замки и вручить ключи от них только платёжеспособным людям.



Но, как говорится, шутки в сторону. Если серьёзно, то задумки отцов-реформаторов обескураживают коммунальщиков. Не ровён час взор этих кудесников обратится к встроенным в квартирах туалетам...



Чудеса, это, конечно, здорово, но только не те, что со знаком минус. Жанна НАУМОВА, Вильнюс , "Обзор" Категории: в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: Литва, мусоропровод Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 149 раз Комментарии