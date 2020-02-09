Представитель ЦР Миндаугас Самкус сказал, что ЦР на протяжении более 10 лет ежегодно проводит массовую оценку жилья, пересчитывая стоимость зданий и земли:
«В нынешнем году этот пересчёт отличается тем, что от средней рыночной стоимости, установленной с 1 января 2021 года, будет зависеть, кому придётся платить налог на недвижимость».
Стоимость, от которой сейчас зависит налог на недвижимость, была установлена с 1 января 2016 года, а на землю – с 1 января 2018 года.
Процесс массовой оценки, с помощью которой пересчитывают среднюю рыночную стоимость, по словам специалиста, проходит поэтапно на протяжении всего года.
В сентябре объявят проектные данные о средней рыночной стоимости, которые после консультаций с обществом и ведомствами будут утверждены до конца следующего года.
Осенью владельцы могут бесплатно проверить проектную стоимость зданий и земли.
По словам Самкуса, основная польза методики массовой оценки состоит в том, что она позволяет в течение относительно короткого времени, при небольших затратах оценить большое количество объектов недвижимости.
«Действующее в Литве решение в этой сфере считают одним из самых лучших в мире», – сказал он.
На вопрос, каково будет реальное изменение стоимости с учётом того, что с 2016 года экономика росла, а недвижимость дорожала, Самкус ответил, что пока выводы делать рано, поскольку подсчёты только начались.
«Точные данные о том, кому придётся платить налог на недвижимость, может предоставить Налоговая инспекция».
Напомним, что с 1 января 2020 года изменилась стоимость не облагаемого налогами имущества. Имущество частного лица не облагается налогами, если стоит
до 150 000 евро (раньше не облагаемый налогами порог составлял 220 000 евро).
В сентябре объявят проектные данные о средней рыночной стоимости, которые после консультаций с обществом и ведомствами будут утверждены до конца следующего года.
Осенью владельцы могут бесплатно проверить проектную стоимость зданий и земли.
По словам Самкуса, основная польза методики массовой оценки состоит в том, что она позволяет в течение относительно короткого времени, при небольших затратах оценить большое количество объектов недвижимости.
«Действующее в Литве решение в этой сфере считают одним из самых лучших в мире», – сказал он.
На вопрос, каково будет реальное изменение стоимости с учётом того, что с 2016 года экономика росла, а недвижимость дорожала, Самкус ответил, что пока выводы делать рано, поскольку подсчёты только начались.
«Точные данные о том, кому придётся платить налог на недвижимость, может предоставить Налоговая инспекция».
Напомним, что с 1 января 2020 года изменилась стоимость не облагаемого налогами имущества. Имущество частного лица не облагается налогами, если стоит
до 150 000 евро (раньше не облагаемый налогами порог составлял 220 000 евро).