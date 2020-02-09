Кому придётся платить налог на недвижимость 🔊 Воспроизвести Осенью 2020 года выяснится, как изменится стоимость недвижимости жителей Литвы, поскольку Центр регистра (ЦР) обновил стоимость жилья. В последний раз эти данные обновляли в 2016 году. После пересчёта цен станет известно, кому придётся платить налог на недвижимость.



Представитель ЦР Миндаугас Самкус сказал, что ЦР на протяжении более 10 лет ежегодно проводит массовую оценку жилья, пересчитывая стоимость зданий и земли:



«В нынешнем году этот пересчёт отличается тем, что от средней рыночной стоимости, установленной с 1 января 2021 года, будет зависеть, кому придётся платить налог на недвижимость».



Стоимость, от которой сейчас зависит налог на недвижимость, была установлена с 1 января 2016 года, а на землю – с 1 января 2018 года. Представитель ЦР Миндаугас Самкус сказал, что ЦР на протяжении более 10 лет ежегодно проводит массовую оценку жилья, пересчитывая стоимость зданий и земли:«В нынешнем году этот пересчёт отличается тем, что от средней рыночной стоимости, установленной с 1 января 2021 года, будет зависеть, кому придётся платить налог на недвижимость».Стоимость, от которой сейчас зависит налог на недвижимость, была установлена с 1 января 2016 года, а на землю – с 1 января 2018 года. Процесс массовой оценки, с помощью которой пересчитывают среднюю рыночную стоимость, по словам специалиста, проходит поэтапно на протяжении всего года.



В сентябре объявят проектные данные о средней рыночной стоимости, которые после консультаций с обществом и ведомствами будут утверждены до конца следующего года.



Осенью владельцы могут бесплатно проверить проектную стоимость зданий и земли.



По словам Самкуса, основная польза методики массовой оценки состоит в том, что она позволяет в течение относительно короткого времени, при небольших затратах оценить большое количество объектов недвижимости.



«Действующее в Литве решение в этой сфере считают одним из самых лучших в мире», – сказал он.



На вопрос, каково будет реальное изменение стоимости с учётом того, что с 2016 года экономика росла, а недвижимость дорожала, Самкус ответил, что пока выводы делать рано, поскольку подсчёты только начались.



«Точные данные о том, кому придётся платить налог на недвижимость, может предоставить Налоговая инспекция».



Напомним, что с 1 января 2020 года изменилась стоимость не облагаемого налогами имущества. Имущество частного лица не облагается налогами, если стоит



до 150 000 евро (раньше не облагаемый налогами порог составлял 220 000 евро). ru.delfi.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 176 раз Комментарии