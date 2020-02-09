Пригласить присоединиться к «Tele2» сейчас выгодно – скидки от 25 евро

Оператор мобильной связи «Tele2» предоставляет своим клиентам скидки за привлечение новых пользователей. Сейчас каждому, кто пригласит друзей или родных стать пользователем услуг «Tele2», оператор предлагает скидку в размере 25 евро при оплате счёта за услуги, а его другу дарит 100 гигабайтов данных.
«Мы стараемся не только предложить своим клиентам самые оптимальные решения и услуги, но и выразить им благодарность. Эта акция – наш способ поблагодарить их за то, что они с нами и рекомендуют нас», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.
Пригласить присоединиться в «Tele2» – выгодно
Участвовать в акции «Порекомендуй друга» могут все клиенты «Tele2». Если вы – один из них, зайдите на веб-сайт www.tele2.lt или подключитесь к «Самообслуживанию», зарегистрируйтесь и получите уникальную ссылку. Поделиться ею вы сможете с неограниченным количеством своих родных и друзей.
Если, воспользовавшись ссылкой по вашей рекомендации, ваш друг или член семьи станет новым клиентом «Tele2», вы получите 25 евро скидки при оплате счёта за услуги. Об этом вас известят SMS-сообщением.
Особенно приятно отметить, что, если благодаря вашим рекомендациям будет заключено несколько дополнительных договоров, то скидки суммируются. Например, если к «Tele2» по вашей рекомендации присоединятся двое друзей или родных, вы получите счёт со скидкой 50 евро, если их будет трое, скидка составит 75 евро и т. д.
Не исключено, что сумма вашего ближайшего счёта будет меньше, чем полагающаяся вам скидка. Но в «Tele2» предусмотрели и это! Остаток скидки не пропадёт, он будет применяться к последующим счетам, пока сумма всей скидки не будет использована полностью.
В случае расторжения договора действие акционной скидки прекращается, компенсироваться она не будет.
Подарок новому пользователю «Tele2» – 100 Гб
И это ещё не всё – подарок получит и новый присоединившийся к «Tele2» пользователь! Человек, который заполнит имеющуюся в отправленной вами ссылке информационную анкету, и станет нашим клиентом, получит целых 100 Гб в подарок. Такого количества данных клиентам оператора хватает в среднем на 10 месяцев!*
Подаренные гигабайты в Литве можно будет использовать в течение 12 месяцев со дня подписания договора.
Акция «Порекомендуй друга» распространяется на всех, кто не пользуется услугами «Tele2», а также на активных (как минимум в течение полугода) клиентов «Pildyk».
Предложение действует на всей территории Литвы, но срок его действия ограничен.
*Согласно последнему отчёту Службы регулирования связи Литовской Республики: https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-6/
Особенно приятно отметить, что, если благодаря вашим рекомендациям будет заключено несколько дополнительных договоров, то скидки суммируются. Например, если к «Tele2» по вашей рекомендации присоединятся двое друзей или родных, вы получите счёт со скидкой 50 евро, если их будет трое, скидка составит 75 евро и т. д.
Не исключено, что сумма вашего ближайшего счёта будет меньше, чем полагающаяся вам скидка. Но в «Tele2» предусмотрели и это! Остаток скидки не пропадёт, он будет применяться к последующим счетам, пока сумма всей скидки не будет использована полностью.
В случае расторжения договора действие акционной скидки прекращается, компенсироваться она не будет.
Подарок новому пользователю «Tele2» – 100 Гб
И это ещё не всё – подарок получит и новый присоединившийся к «Tele2» пользователь! Человек, который заполнит имеющуюся в отправленной вами ссылке информационную анкету, и станет нашим клиентом, получит целых 100 Гб в подарок. Такого количества данных клиентам оператора хватает в среднем на 10 месяцев!*
Подаренные гигабайты в Литве можно будет использовать в течение 12 месяцев со дня подписания договора.
Акция «Порекомендуй друга» распространяется на всех, кто не пользуется услугами «Tele2», а также на активных (как минимум в течение полугода) клиентов «Pildyk».
Предложение действует на всей территории Литвы, но срок его действия ограничен.
*Согласно последнему отчёту Службы регулирования связи Литовской Республики: https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-6/