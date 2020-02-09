Пригласить присоединиться к «Tele2» сейчас выгодно – скидки от 25 евро 🔊 Воспроизвести







Оператор мобильной связи «Tele2» предоставляет своим клиентам скидки за привлечение новых пользователей. Сейчас каждому, кто пригласит друзей или родных стать пользователем услуг «Tele2», оператор предлагает скидку в размере 25 евро при оплате счёта за услуги, а его другу дарит 100 гигабайтов данных.



«Мы стараемся не только предложить своим клиентам самые оптимальные решения и услуги, но и выразить им благодарность. Эта акция – наш способ поблагодарить их за то, что они с нами и рекомендуют нас», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



Пригласить присоединиться в «Tele2» – выгодно



Участвовать в акции «Порекомендуй друга» могут все клиенты «Tele2». Если вы – один из них, зайдите на веб-сайт www.tele2.lt или подключитесь к «Самообслуживанию», зарегистрируйтесь и получите уникальную ссылку. Поделиться ею вы сможете с неограниченным количеством своих родных и друзей. «Мы стараемся не только предложить своим клиентам самые оптимальные решения и услуги, но и выразить им благодарность. Эта акция – наш способ поблагодарить их за то, что они с нами и рекомендуют нас», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.Участвовать в акции «Порекомендуй друга» могут все клиенты «Tele2». Если вы – один из них, зайдите на веб-сайт www.tele2.lt или подключитесь к «Самообслуживанию», зарегистрируйтесь и получите уникальную ссылку. Поделиться ею вы сможете с неограниченным количеством своих родных и друзей. Если, воспользовавшись ссылкой по вашей рекомендации, ваш друг или член семьи станет новым клиентом «Tele2», вы получите 25 евро скидки при оплате счёта за услуги. Об этом вас известят SMS-сообщением.



Особенно приятно отметить, что, если благодаря вашим рекомендациям будет заключено несколько дополнительных договоров, то скидки суммируются. Например, если к «Tele2» по вашей рекомендации присоединятся двое друзей или родных, вы получите счёт со скидкой 50 евро, если их будет трое, скидка составит 75 евро и т. д.



Не исключено, что сумма вашего ближайшего счёта будет меньше, чем полагающаяся вам скидка. Но в «Tele2» предусмотрели и это! Остаток скидки не пропадёт, он будет применяться к последующим счетам, пока сумма всей скидки не будет использована полностью.



В случае расторжения договора действие акционной скидки прекращается, компенсироваться она не будет.



Подарок новому пользователю «Tele2» – 100 Гб



И это ещё не всё – подарок получит и новый присоединившийся к «Tele2» пользователь! Человек, который заполнит имеющуюся в отправленной вами ссылке информационную анкету, и станет нашим клиентом, получит целых 100 Гб в подарок. Такого количества данных клиентам оператора хватает в среднем на 10 месяцев!*



Подаренные гигабайты в Литве можно будет использовать в течение 12 месяцев со дня подписания договора.



Акция «Порекомендуй друга» распространяется на всех, кто не пользуется услугами «Tele2», а также на активных (как минимум в течение полугода) клиентов «Pildyk».



Предложение действует на всей территории Литвы, но срок его действия ограничен.



*Согласно последнему отчёту Службы регулирования связи Литовской Республики: https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-6/ "Обзор" Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: акция, подарок, Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 168 раз Комментарии