Большая часть самоуправлений страны продолжит работу в сфере реновации многоквартирных домов

Как в прошлом году, так и в этом, больше всего заявок было получено от самоуправлений трёх крупнейших городов страны – Вильнюса (34 заявки), Каунаса (32) и Клайпеды (36). Эти заявки составляют более 20 проц. от общего количества полученных заявок.
Между тем среди небольших самуправлений в период этого приглашения выделилось самоуправление Укмяргского района (24 заявки), Палангское городское самуправление (22 заявки), самоуправления Шилутского (20), Тяльшяйского (18), Йонавского (17), Плунгеского (17) и Швянчёнского (17) районов. По 13 заявок поступило из районных самоуправлений Кретинги, Пренай и Шальчининкай.
«Результаты этого приглашения радуют, поскольку просматривается несколько существенных и только со временем достигаемых аспектов. Прежде всего – реновация многоквартирных домов сохраняет стабильное ускорение в трёх самых крупных городах страны, а это жизненно необходимо, поскольку самое большое количество старых и неэффективных многоквартирных домов сконцентрировано именно там. Также важно и то, что количество заявок, поданных небольшими самоуправлениями, такими как Паланга, Йонава, Укмярге, Плунге и т.п., составляет около 10 проц. от всех имеющихся в самоуправлениях энергетически неэффективных многоквартирных домов», - говорит директор Агентства энергоэффективности в жилом секторе Валюс Сярбента.
По его словам, эти цифры определят то, что в ближайшее время меньшие самоуправления страны смогут лидировать по числу обновлённых многоквартирных домов, поскольку будет модернизирована большая доля старых зданий.
BETA уже начало процесс оценки заявок - если во время оценки будет установлено, что общая сумма средств для реализации поданных заявок на инвестиции или государственную помощь превышает предусмотренную в приглашении (по приглашению она не может превышать 150 млн евро общих инвестиций и 50 млн евро государственной помощи), то будет применён конкурсный метод отбора заявок.
По словам В.Сярбенты, в этом году приоритет будет отдан тем заявкам, которые включены в подготовленную самоуправлением Программу увеличения энергетической эффективности кварталов.
«Мы также будем учитывать и более высокий класс энергоэффективности, размер дома, активность жителей при одобрении инвестиционного плана. Мы составим определённый рейтинг – список финансируемых проектов. Если будут заявки, которые не попали в этот список, планируем внести их в резервный список проектов и создать условия для осуществления этих проектов в следующем году», - говорит Валюс Сярбента.
BETA напоминает, что в ходе осуществления Программы модернизации многоквартирных домов с 2013 г. в Литве обновлён 2431 многоквартирный дом. В настоящее время в стране ещё идёт реализация около 1400 проектов обновления многоквартирных домов.
«Результаты этого приглашения радуют, поскольку просматривается несколько существенных и только со временем достигаемых аспектов. Прежде всего – реновация многоквартирных домов сохраняет стабильное ускорение в трёх самых крупных городах страны, а это жизненно необходимо, поскольку самое большое количество старых и неэффективных многоквартирных домов сконцентрировано именно там. Также важно и то, что количество заявок, поданных небольшими самоуправлениями, такими как Паланга, Йонава, Укмярге, Плунге и т.п., составляет около 10 проц. от всех имеющихся в самоуправлениях энергетически неэффективных многоквартирных домов», - говорит директор Агентства энергоэффективности в жилом секторе Валюс Сярбента.
По его словам, эти цифры определят то, что в ближайшее время меньшие самоуправления страны смогут лидировать по числу обновлённых многоквартирных домов, поскольку будет модернизирована большая доля старых зданий.
BETA уже начало процесс оценки заявок - если во время оценки будет установлено, что общая сумма средств для реализации поданных заявок на инвестиции или государственную помощь превышает предусмотренную в приглашении (по приглашению она не может превышать 150 млн евро общих инвестиций и 50 млн евро государственной помощи), то будет применён конкурсный метод отбора заявок.
По словам В.Сярбенты, в этом году приоритет будет отдан тем заявкам, которые включены в подготовленную самоуправлением Программу увеличения энергетической эффективности кварталов.
«Мы также будем учитывать и более высокий класс энергоэффективности, размер дома, активность жителей при одобрении инвестиционного плана. Мы составим определённый рейтинг – список финансируемых проектов. Если будут заявки, которые не попали в этот список, планируем внести их в резервный список проектов и создать условия для осуществления этих проектов в следующем году», - говорит Валюс Сярбента.
BETA напоминает, что в ходе осуществления Программы модернизации многоквартирных домов с 2013 г. в Литве обновлён 2431 многоквартирный дом. В настоящее время в стране ещё идёт реализация около 1400 проектов обновления многоквартирных домов.