Большая часть самоуправлений страны продолжит работу в сфере реновации многоквартирных домов 🔊 Воспроизвести С окончанием первого месяца нынешнего года истёк и срок приглашения подавать заявки на обновление многоквартирных домов. Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra/BETA), администрирующее программу модернизации многоквартирных домов, в общей сложности получило 480 заявок из 51 самоуправления. По предварительным подсчётам, общая сумма инвестиций составит около 210 млн евро. Сколько из полученных заявок будут приняты для реализации, выяснится позже, когда специалисты BETA их оценят.



Как в прошлом году, так и в этом, больше всего заявок было получено от самоуправлений трёх крупнейших городов страны – Вильнюса (34 заявки), Каунаса (32) и Клайпеды (36). Эти заявки составляют более 20 проц. от общего количества полученных заявок. Как в прошлом году, так и в этом, больше всего заявок было получено от самоуправлений трёх крупнейших городов страны – Вильнюса (34 заявки), Каунаса (32) и Клайпеды (36). Эти заявки составляют более 20 проц. от общего количества полученных заявок. Между тем среди небольших самуправлений в период этого приглашения выделилось самоуправление Укмяргского района (24 заявки), Палангское городское самуправление (22 заявки), самоуправления Шилутского (20), Тяльшяйского (18), Йонавского (17), Плунгеского (17) и Швянчёнского (17) районов. По 13 заявок поступило из районных самоуправлений Кретинги, Пренай и Шальчининкай.



«Результаты этого приглашения радуют, поскольку просматривается несколько существенных и только со временем достигаемых аспектов. Прежде всего – реновация многоквартирных домов сохраняет стабильное ускорение в трёх самых крупных городах страны, а это жизненно необходимо, поскольку самое большое количество старых и неэффективных многоквартирных домов сконцентрировано именно там. Также важно и то, что количество заявок, поданных небольшими самоуправлениями, такими как Паланга, Йонава, Укмярге, Плунге и т.п., составляет около 10 проц. от всех имеющихся в самоуправлениях энергетически неэффективных многоквартирных домов», - говорит директор Агентства энергоэффективности в жилом секторе Валюс Сярбента.



По его словам, эти цифры определят то, что в ближайшее время меньшие самоуправления страны смогут лидировать по числу обновлённых многоквартирных домов, поскольку будет модернизирована большая доля старых зданий.



BETA уже начало процесс оценки заявок - если во время оценки будет установлено, что общая сумма средств для реализации поданных заявок на инвестиции или государственную помощь превышает предусмотренную в приглашении (по приглашению она не может превышать 150 млн евро общих инвестиций и 50 млн евро государственной помощи), то будет применён конкурсный метод отбора заявок.



По словам В.Сярбенты, в этом году приоритет будет отдан тем заявкам, которые включены в подготовленную самоуправлением Программу увеличения энергетической эффективности кварталов.



«Мы также будем учитывать и более высокий класс энергоэффективности, размер дома, активность жителей при одобрении инвестиционного плана. Мы составим определённый рейтинг – список финансируемых проектов. Если будут заявки, которые не попали в этот список, планируем внести их в резервный список проектов и создать условия для осуществления этих проектов в следующем году», - говорит Валюс Сярбента.



BETA напоминает, что в ходе осуществления Программы модернизации многоквартирных домов с 2013 г. в Литве обновлён 2431 многоквартирный дом. В настоящее время в стране ещё идёт реализация около 1400 проектов обновления многоквартирных домов. "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 170 раз Комментарии